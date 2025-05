Share on Twitter

Share on Facebook

Renata Sofía González Rebolledo

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

La educación inicial: la base del desarrollo humano

La educación inicial es la piedra angular del desarrollo humano. En esta etapa, que abarca desde el nacimiento hasta los seis años, los niños adquieren conocimientos básicos, pero también forjan habilidades cognitivas, emocionales y sociales que marcarán su relación con el aprendizaje a lo largo de su vida. En palabras de Shonkoff y Phillips (2000), durante estos primeros años, el cerebro humano desarrolla más de un millón de nuevas conexiones sinápticas por segundo, lo que convierte cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje invaluable.

Lejos de ser un pasatiempo sin valor, el juego se presenta como la principal actividad a través de la cual el niño construye su comprensión del mundo. Sin embargo, en muchos contextos, esta visión ha sido desplazada por prácticas escolarizantes prematuras. La presión por adelantar contenidos académicos ha reducido el tiempo dedicado al juego libre y guiado, a pesar de que figuras como Vygotsky (1978) enfatizaron que el juego simbólico permite al niño avanzar en su desarrollo cognitivo, social y emocional.

El juego como motor del desarrollo cognitivo y emocional

Cuando un niño juega, está explorando hipótesis, resolviendo problemas, ensayando roles sociales, desarrollando empatía y aprendiendo a autorregularse emocionalmente. Rodríguez y Mendoza (2021) documentaron que los niños que participan en actividades lúdicas estructuradas muestran mayor capacidad de atención, mejor manejo de la frustración y mayor disposición para el trabajo colaborativo. Por ejemplo, cuando los niños simulan ser médicos o maestros, no sólo están desarrollando habilidades lingüísticas; también están construyendo esquemas sociales, comprendiendo normas y negociando acuerdos. A través del juego, el niño internaliza valores, mejora su autoestima y desarrolla el pensamiento simbólico, habilidades clave que no pueden ser sustituidas por ejercicios de memorización o instrucción repetitiva.

Gamificación en la educación inicial: ¿una moda pasajera o una herramienta pedagógica?

La gamificación, entendida como la aplicación de elementos del juego en contextos que no son necesariamente lúdicos (Deterding et al., 2011), se ha consolidado como una estrategia efectiva para estimular la motivación y el compromiso en la primera infancia. No se trata simplemente de “jugar por jugar”, sino de diseñar experiencias estructuradas en torno al asombro, la curiosidad y la resolución de desafíos significativos. De acuerdo con Pérez y González (2019), la gamificación ermite reforzar aprendizajes mediante la incorporación de objetivos claros, retroalimentación inmediata, progresión visible, narrativa envolvente y desafíos alcanzables. Estas características despiertan la motivación intrínseca y promueven una participación más activa en las ctividades escolares.

Diseñar una actividad bajo una narrativa lúdica convierte una experiencia convencional en una aventura educativa. En lugar de simplemente trabajar con letras, se propone una búsqueda del tesoro en la que los niños descifran pistas fonéticas. Al introducir misiones diarias como “hoy salvaremos al bosque de las emociones”, los pequeños se vinculan afectivamente con los contenidos y ejercen habilidades emocionales y cognitivas sin necesidad de instrucción directa.

Ejemplos concretos de gamificación en el aula

Existen múltiples formas de aplicar la gamificación en la educación inicial, incluso en contextos con recursos limitados. El juego “El Tesoro de las Letras”, por ejemplo, invita a los niños a buscar letras escondidas en el aula que forman una palabra secreta. Esta actividad estimula la conciencia fonológica, la atención y la orientación espacial.

Otro caso es “Superhéroes de las Emociones”, donde los niños adoptan un personaje que los ayuda a identificar emociones y a proponer formas de gestionarlas en diversas situaciones. A través de este enfoque, se fortalece la inteligencia emocional y la empatía, sin recurrir a clases expositivas.

En “La Granja Matemática”, los niños resuelven desafíos numéricos para alimentar animales de cartón o peluche. Esto les permite practicar habilidades de conteo, suma y resta, mientras se mantienen motivados por una narrativa atractiva y una meta concreta.

Obstáculos y desafíos: ¿qué impide una educación lúdica?

Pese a los beneficios comprobados, aún existen múltiples obstáculos que dificultan la implementación efectiva del juego como estrategia pedagógica central. En primer lugar, la presión académica y la creencia de que cuanto antes lean y escriban, mejor, han llevado a sustituir actividades lúdicas por ejercicios repetitivos. Esta visión adultocéntrica impone expectativas que muchas veces no respetan el desarrollo natural de los niños.

En segundo lugar, muchos educadores no han recibido formación suficiente en pedagogías lúdicas ni en fundamentos de neuroeducación. La falta de herramientas metodológicas limita las posibilidades de diseñar experiencias significativas centradas en el juego.

Otro obstáculo importante es la escasez de recursos materiales, especialmente en instituciones públicas o de zonas marginadas. Sin embargo, es importante destacar que la gamificación no requiere dispositivos digitales o materiales costosos; con creatividad y compromiso pueden generarse entornos lúdicos usando papel, cartón, objetos reciclados o simplemente el cuerpo y la voz.

Finalmente, la resistencia institucional o familiar es una barrera frecuente. Muchos padres y directivos aún consideran que el juego es una pérdida de tiempo y exigen evidencias tangibles del prendizaje. En este sentido, resulta clave sensibilizar a la comunidad educativa sobre el valor del juego, sus fundamentos científicos y su impacto a largo plazo.

Superar estos desafíos exige desarrollar estrategias sostenidas. Entre ellas, formar a los docentes en pedagogías activas y basadas en la neurociencia, incluir el juego en los planes de estudio como eje metodológico, involucrar a las familias mediante actividades compartidas y fomentar redes entre instituciones para compartir recursos y buenas prácticas.

Hacia una educación inicial lúdica, crítica y transformadora

Avanzar hacia una educación lúdica implica un cambio de paradigma. Se trata de pasar de una visión escolarizante centrada en la transmisión de contenidos, a una pedagogía basada en la emoción, la curiosidad y la exploración activa. Como señalan Hirsh-Pasek y Golinkoff (2003), los niños no aprenden más por memorizar, sino por participar activamente en experiencias significativas que conectan con su mundo interior. Una educación basada en el juego no sólo promueve mejores resultados académicos a largo plazo, sino que también fortalece la autoestima, la autonomía y la creatividad. A través del juego, los niños aprenden a conocerse a sí mismos, a los otros y al mundo, desarrollando habilidades que serán fundamentales en su vida adulta.

A manera de cierre

Educar desde el juego es confiar en la inteligencia natural de la infancia. Es mirar al niño no como un recipiente que llenar, sino como un sujeto activo que construye significado a través de la exploración y el asombro. Implementar estrategias de gamificación no es un adorno pedagógico: es una forma ética y sensible de respetar los tiempos, intereses y formas de aprender de la niñez.

Es momento de dejar de apresurar a los niños hacia modelos rígidos y comenzar a construir espacios donde el juego sea el motor del conocimiento. Porque un niño que juega con libertad hoy será un adulto capaz de innovar, cooperar y adaptarse mañana.

Para fomentar el diálogo con la comunidad educativa, propongo las siguientes preguntas:

¿Cómo entendemos el juego en nuestro rol como docentes, madres, padres o cuidadores?

¿Qué resistencias identificamos hacia una educación más lúdica y emocional?

¿Qué pequeños pasos podemos dar para incorporar elementos de gamificación en nuestro entorno cotidiano?

Referencias

Fernández, I. (Coord.) (2020). Sujetos y experiencias en educación. Universidad Nacional de Río Negro. https://editorial.unrn.edu.ar/media/data/Sujetos_y_experiencias-VVAA_A4.pdf#page=107

García, R. (2018). Ludificación y procesos cognitivos en la primera infancia. Revista Internacional de Investigación en Educación, 11(2), 45-60. https://www.redalyc.org/journal/6557/655769218003/655769218003.pdf

López, M. (2016). El juego en el desarrollo infantil. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14(1), 123-135. https://www.redalyc.org/pdf/761/76102112.pdf

Pérez, Y., y González, A. (2019). Gamificación en la educación inicial. Revista Conrado, 15(70), 392-399. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000500392&script=sci_arttext

Rodríguez, E., y Mendoza, L. (2021). Impacto del juego en el aprendizaje temprano. Revista Científica Dominio de las Ciencias, 7(2), 47-62. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2550-65872021000200047&script=sci_arttext

* ODEJ-Lab es un espacio de análisis y posicionamiento sobre el acontecer de la política educativa en México y en América Latina. Nuestro objetivo es fomentar debate crítico, producir conocimiento basado en información veraz y coadyuvar en la formulación de la política pública y estrategias político-pedagógicas enfocadas en el pleno ejercicio del derecho a la educación. El Consejo editorial está integrado por: Alejandra Luna Guzmán, Luis Antonio Mata Zúñiga, María Mercedes Ruiz Muñoz, Silvia Schmelkes del Valle y Marisol Silva Laya (Ibero-Ciudad de México); Lorena Yazmín García Mendoza e Itzel López Nájera (Ibero-Puebla); Eiko Gavaldón Oseki (Ibero-Torreón); Juan Carlos Silas Casillas (ITESO).

** Texto elaborado en el marco del seminario: Divulgación de la Ciencia y la Cultura, coordinado por la Dra. María Mercedes Ruiz Muñoz.