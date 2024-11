Share on Twitter

En la UNAM compartimos el compromiso del actual gobierno de ampliar la oferta de la educación superior, aseveró el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien refrendó la disposición de esta casa de estudios de sumarse al esfuerzo colectivo de apoyar esa propuesta.

“Estamos seguros de que, mediante la suma de esfuerzos con el gobierno federal, las universidades públicas federales y estatales y las nuevas instituciones que se están proyectando, estaremos en posibilidades de alcanzar la meta que ha propuesto la presidenta de la República, para ampliar la cobertura de la educación superior en México”, subrayó el rector al presidir la ceremonia de entrega del Premio Universidad Nacional y el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2024.

En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, Lomelí Vanegas destacó: esta casa de estudios tiene el compromiso indeclinable con la atención y solución de los problemas nacionales y con el avance mundial del conocimiento.

En compañía de la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Marcia Hiriart Urdanivia; y de la secretaria General, Patricia Dolores Dávila Aranda; el rector entregó diplomas a las y los 34 universitarios destacados y afirmó que, ante una realidad marcada por incertidumbres y crisis, el papel de nuestra Universidad es más relevante que nunca.

“La UNAM debe ser un referente de la ciencia aplicada y del pensamiento crítico. Debemos responder con tesón a las problemáticas del presente, porque la ciencia y la cultura solo cobran sentido si se ponen al servicio de los demás”, agregó en la ceremonia en la que estuvo también el exrector José Sarukhán Kermez.

Luego de felicitar a quienes obtuvieron los reconocimientos, aseguró que los honores que reciben permiten visibilizar la huella que cada uno de ellos ha marcado en su campo de estudio, contribuyendo de forma significativa al desarrollo del conocimiento y a la construcción de un México más próspero, inclusivo y verdaderamente sostenible.

“Recuerden siempre que nuestra Universidad, -un espacio democrático y colegiado en donde imperan la libertad y la pluralidad- los escucha, respalda y acompaña, reconociendo en sus trayectorias una de las más claras manifestaciones de su espíritu y su misión”, manifestó Lomelí Vanegas.

Invertir en el futuro

En nombre de las y los universitarios distinguidos con el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2024, Diego Solís Ibarra agradeció el galardón y señaló que su papel es ser puente entre el conocimiento consolidado y las nuevas corrientes, lo que los motiva a ser expertos en sus disciplinas y ciudadanos comprometidos que sepan traducir dicho conocimiento en soluciones concretas para la sociedad.

Puntualizó que este esfuerzo de la comunidad universitaria debe ser respaldado por un apoyo institucional y social, que reafirmen a la educación y la investigación como pilares del desarrollo de México.

Por ello, sugirió al gobierno federal -de manera respetuosa- redoblar su compromiso y trabajar de manera conjunta para garantizar los recursos y las condiciones que fortalezcan la educación superior y la investigación. “Invertir en conocimiento y en la educación es invertir en el futuro de la sociedad”, remarcó.

En representación de quienes fueron distinguidos con el Premio Universidad Nacional 2024, Amaya Larrucea Garritz apuntó que esta casa de estudios identificó en ellos cualidades que muestran los ideales universitarios, capaces de hacer su trabajo de forma sobresaliente y que los llevan a asumir el compromiso de seguir buscando caminos que aseguren la conducción a un rumbo mejor.

“En la búsqueda de mejores caminos no desviemos la vista de lo no siempre evidente; no olvidemos, en nuestro trabajo y en nuestro actuar, los efectos que producimos en el planeta. Impidamos que la naturaleza siga siendo ultrajada, reconozcamos su fuerza y admiremos siempre su capacidad genésica. Reclamemos para ella y toda su creación un trato sacro”, comentó.

En la ceremonia participaron las coordinadoras de la Investigación Científica; de Difusión Cultural; y para la Igualdad de Género: Soledad Funes Argüello, Rosa Beltrán Álvarez y Norma Blazquez Graf, respectivamente; así como el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva.