Lo que hace falta es que el gobierno federal tome en serio la educación como una prioridad y no como un eslogan político: Marco Fernández

A su vez, Fernando Ruiz Ruiz dijo que ese descenso se debe al gran rechazo que prevalece respecto de la Nueva Escuela Mexicana, el proyecto educativo del ex presidente AMLO

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que las cifras de deserción escolar en las escuelas públicas de primaria serán revisadas, luego de que el diario El Universal informó este viernes 3 de enero que la matrícula en ese nivel escolar cayó en 310,115 alumnos en los últimos tres años.

“Vamos a presentar bien los datos”, dijo Sheinbaum al tiempo que instruyó al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado a que lo haga.

Por la tasa poblacional, hay menor número de niños entre 6 y 12 años de edad que en años anteriores, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, dijo.

De acuerdo con El Universal, en ese periodo 116 mil menores migraron de las escuelas públicas a las privadas, mientras que 193,791 abandonaron la escuela. En el periodo 2023-2024, la matrícula total de alumnos de primaria fue de 13,154,354, la cifra más baja en los últimos siete años.

Con datos de la SEP, el diario documentó que los estados con más deserción son Yucatán, Veracruz, Guerrero, Hidalgo y Quinta Roo.

“Por lo menos tres de cada 10 estudiantes ya no están ahora en las escuelas públicas, se fueron a las escuelas privadas”, dijo al diario el especialista en temas educativos Fernando Ruiz Ruiz, quien agregó que ese descenso se debe al gran rechazo y desconfianza que prevalece respecto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el proyecto educativo del ex presidente López Obrador.

El argumentos gubernamental es que la matrícula ha descendido debido al decrecimiento de la piblación infantil. “Esto no es del dodo cierto”, dijo Ruiz Ruiz y agregó: “¿Cómo explicas el aumento en la matrícula de las escuelas primarias particulares? Me parece que sí estamos viendo un proiceso en el que algo no les está gustando a las familias de lo que está sucediendo en las escuelas públicas”.

A su vez, Marco Fernández, coordinador de Educación de México Evalúa, dijo que lo que hace falta para que los niños y adolescentes permanezcan en las escuelas públicas es que el gobierno federal tome en serio la educación como una prioridad y no como un eslogan político.