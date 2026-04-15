El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) anunció la apertura de la convocatoria 2026 para ingresar a la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación (MIDE), programa de posgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México orientado a la formación de especialistas en el análisis y la atención de problemáticas educativas en México y América Latina, y que forma parte del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

De acuerdo con la convocatoria, la MIDE tiene como objetivo formar especialistas capaces de contribuir a la comprensión, análisis y solución de los problemas educativos de la región, especialmente aquellos que afectan a los sectores sociales históricamente desfavorecidos.

El proceso de admisión 2026 contempla cuatro etapas: preadmisión académica, pago de cuota de admisión, admisión documental y publicación de resultados finales. En la primera fase, las personas aspirantes deberán realizar su solicitud de ingreso a través de la plataforma institucional, presentar una carta de motivos, una propuesta de investigación, dos cartas de recomendación y su currículum vitae. Tras una revisión inicial, quienes continúen en el proceso serán convocados a una entrevista con la coordinación y el claustro académico. La aceptación definitiva será comunicada una vez concluido el proceso completo.

Uno de los rasgos centrales del programa es el fortalecimiento de las habilidades de investigación de sus estudiantes. La maestría solicita desde el proceso de ingreso una propuesta de investigación con apartados de introducción, estrategia metodológica, encuadre teórico y resultados esperados, lo que permite que las y los aspirantes comiencen a perfilar con claridad su tema de estudio. A ello se suma el desarrollo de capacidades para plantear objetivos y preguntas de investigación, definir estrategias de recolección y análisis de información, e identificar consideraciones éticas vinculadas con el trabajo académico.

Asimismo, las personas egresadas se forman en un entorno académico riguroso que combina teoría y práctica, y desarrollan investigaciones rigurosas y propuestas de intervención educativa con enfoque interdisciplinario, compromiso ético y orientación a la justicia social.

La información puede consultarse en la página https://www.ibero.mx/es-MX/maestria/investigacion-y-desarrollo-de-la-educacion