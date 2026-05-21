La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través del Centro INIDE, abrió la 3ª Convocatoria para realizar una estancia académica en la Cátedra Sylvia Schmelkes del Valle para la Justicia Educativa, dirigida a personal académico y profesionales de la educación con experiencia en temas de justicia educativa.

La estancia iniciará en agosto de 2026 y tendrá una duración de seis a nueve meses. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de junio de 2026 y los resultados se publicarán el 10 de julio en las redes sociales del Centro INIDE.

La convocatoria busca impulsar investigación, docencia, incidencia social y propuestas de política pública enfocadas en comunidades en situación de vulnerabilidad, particularmente niñas, niños y adolescentes desplazados por la violencia.

El propósito central de esta tercera edición es conocer a fondo las condiciones educativas de la población desplazada por violencia, un grupo que enfrenta barreras para acceder, permanecer y aprender en el sistema educativo.

La Cátedra Sylvia Schmelkes del Valle para la Justicia Educativa fue creada en octubre de 2023 con sede en el Centro INIDE, como un espacio de investigación transdisciplinar, formación académica e incidencia social orientado a construir propuestas educativas justas y equitativas.

La convocatoria parte de una preocupación central: la injusticia educativa se expresa en brechas de acceso, permanencia y aprendizaje asociadas con nivel socioeconómico, ruralidad, marginación, pertenencia indígena, migración, género, discapacidad, trabajo infantil y escolaridad de madres y padres.

En esta edición, la persona seleccionada colaborará con la Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle y el equipo académico del Centro INIDE en tareas de investigación sobre desplazamiento forzado, movilidad, violencia, justicia educativa y atención a infancias y juventudes en condiciones de vulnerabilidad.

Entre las actividades previstas se encuentra realizar un mapeo de la población desplazada por la violencia, profundizar en las causas de la movilidad forzada, diseñar un estudio de campo, revisar experiencias nacionales e internacionales de atención educativa y formular recomendaciones de política educativa.

La estancia también contempla el diseño de un proyecto de intervención educativa con población desplazada, orientado a ofrecer una propuesta pertinente y de calidad, adaptada a sus condiciones y necesidades educativas.

Asimismo, la persona seleccionada colaborará en la alimentación del sitio web de la Cátedra con resultados de investigaciones, innovaciones educativas, políticas públicas, evaluaciones y materiales de difusión y divulgación.

Como parte de sus responsabilidades, deberá ofrecer al menos una masterclass dirigida a estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y a público abierto, sobre temas vinculados con la atención educativa a poblaciones en condición de desplazamiento forzado.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia consolidada en proyectos educativos, especialmente relacionados con temas migratorios. Podrán postular académicas y académicos, personal en sabático o jubilación, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la educación.

Las personas interesadas deberán enviar curriculum vitae, carta de motivos, proyecto de investigación, propuesta de masterclass y carta compromiso. El proyecto deberá precisar propósito, enfoque teórico, metodología, producto esperado y cronograma de trabajo.

La Cátedra contempla un apoyo de 300 mil pesos brutos para honorarios, que se dividirá entre los meses que dure la estancia. Además, se cubrirá el boleto de avión de ida y vuelta al lugar de origen y se contará con un monto adicional para viajes y viáticos internos relacionados con trabajo de campo.

La persona seleccionada tendrá acceso a una oficina en el Centro INIDE, servicios de biblioteca, posibilidades de impartir clase en licenciatura o posgrado, organizar eventos académicos y participar en encuentros con la comunidad universitaria.

Las postulaciones deberán enviarse al correo catedra.s.schmelkes@ibero.mx a más tardar el 15 de junio de 2026. Para información adicional, las personas interesadas pueden comunicarse al Centro INIDE, en horario de 9:00 a 17:00 horas, al teléfono 55 5950 4000, extensión 4861.