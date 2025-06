Share on Twitter

Share on Facebook

Claritza Arlenet Peña Zerpa

Universidad Católica Andrés Bello- Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico

Introducción

Apostamos a la democratización de las nuevas tecnologías, pero no siempre encontramos escenarios alentadores. Si bien se ha impulsado desde el discurso de la UNESCO la promoción y el uso responsable de la IA Generativa a la población, también se ha identificado en encuestas que no siempre el acceso está garantizado, muestra de ello lo representa los resultados presentados por GoStudent donde el 35% de los niños indicaban que no están preparándose desde la escuela. Pero, ¿esta realidad solo acontece en Europa?, ¿qué se ha observado en América Latina?

Aun cuando la pandemia significó un llamado a la acción en materia de aprendizaje digital, más allá de las cifras reportadas encontramos brechas que no parecen borrarse a través del tiempo, tal como lo señala el informe donde se señala: “el progreso en el aprendizaje digital se ha estancado o incluso ha retrocedido en muchos países, con deficiencias en el nivel de interactividad…y en la capacidad para funcionar en contextos de conectividad intermitente o fuera de línea” (UNICEF 2022, p. 3). Esto, desde luego, está vinculado con las políticas educativas de los países y las políticas en materia de IA.

Si bien Guio y Sylvan (2023) han señalado medidas para los gobiernos, específicamente en el aumento de alfabetización de niños y mujeres en materia de IA, entre las iniciativas se señala en Colombia aprendeIA.org la cual contiene materiales educativos para comprender en qué consiste la IA a través de breves lecturas, juegos y audios.

Por otra parte, Brasil cuenta con un plan nacional IA para el bien de todos fundamentada en el respeto y dignidad de las personas, se orienta a la soberanía tecnológica de los datos. Consta de cinco acciones entre las cuales destacan la primera orientada a la infraestructura y la segunda a la capacitación. Además de ser consultado de manera pública permite identificar algunas consideraciones. Por ejemplo, en materia educativa en sistema de gestión, contempla el desafío de reducir el abandono escolar.

Pero, ¿cómo se encuentra Venezuela en materia de IA?, ¿cómo han visto los actores el acceso a la IA Gen en las escuelas?, ¿ante una escasez de docentes, entonces los estudiantes tendrán garantizado el acceso?

Entre escasez y dificultades

La ausencia de infraestructura digital, conectividad de calidad, o políticas de formación al profesorado y estudiantado en IA Gen ha sido señalada de manera reiterativa por autores y organismos internacionales. Así, por ejemplo, en el mapeo del Fondo Monetario Internacional donde se mostró 174 economías del mundo, la preparación para la Inteligencia Artificial (infraestructura digital, capital humano y políticas del mercado laboral, innovación e integración económica y regulación muestra brechas de importancia), Venezuela aparece entre los países peor preparados (0,27), incluso por debajo de algunos países de África (Nigeria) (Giovanni, 2024).

Por otra parte, en el Índice Tortoise Global AI señalado por las Naciones Unidas (2024) aparecen entre los 60 lugares: Brasil, Chile, Colombia, Argentina, México y Uruguay. Por consiguiente, considerando las tres I (Inversión, Innovación e Implementación) Venezuela no cuenta con un ecosistema nacional que le permita estar a la par de otros países de Sudamérica.

Ahora bien, al margen de los señalamientos indicados, en el estudio presentado por la Fundación Telefónica Movistar en marzo de 2025 afirma que 4 de cada10 docentes emplean IA en el aula. ¿Esto representa la realidad de todos los docentes? Más aún, en medio de la escasez de educadores en las escuelas tal como se ha señalado la Federación Venezolana de Maestros según las declaraciones de sus representantes quienes han indicado algunos datos de interés. Para el año 2024 la presidenta Carmen Teresa Márquez aducía que un 74% de maestros se encontraban fuera del sistema educativo por los bajos salarios y condiciones desfavorables, mientras que Ramírez (2024) indicaba que se trataba de un 60% (coincidiendo así con otros actores gremiales).

En instituciones educativas oficiales además de la escasez de docentes, también se suma la presencia del horario mosaico el cual se trata de “una modalidad de asistencia escolar irregular y reducida…En lugar de asistir a clases los cinco días de la semana, los estudiantes solo asisten dos o tres días” (Ramírez, 2025, párrafo 1). Entonces, dentro de estas condiciones, ¿es factible el uso de la IA Gen en instituciones oficiales? Pero, al igual que éstas también es importante considerar las instituciones privadas en zonas vulnerables.

Sin la garantía en la formación docente en IA Gen difícilmente es posible su introducción desde una acción docente sin el apoyo colectivo. Entonces, ¿dónde está la participación de los directivos? ¿se trata exclusivamente de un acto volitivo? ¿se puede pensar en otras soluciones a partir de la participación de universidades? Vale destacar el trabajo realizado por universidades las cuales se han incorporado en la tarea de la formación del profesorado pese a las condiciones de infraestructura tecnológica dentro de las instituciones educativas. Es tan solo una de las acciones identificadas en los últimos años. Universidades privadas como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (UNIMET), así como las autónomas Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad de Los Andes (ULA) son apenas algunas de las instituciones responsables de la formación a docentes en IA Gen. Pero, ¿cuáles mecanismos son necesarios para promover la actualización?, ¿a raíz de la oferta formativa es posible pensar en la posibilidad de acceso a los estudiantes?, ¿cómo conciliar el apoyo de la empresa privada en la promoción de la IA Gen en las escuelas?

Referencias

Banco Mundial. (2024). Revolución de la inteligencia artificial en la educación, lo que hay que saber. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099355206192434920/pdf/IDU18a4e03161fc3d14a691a4dc13642bc9e086a.pdf

Duboust, O. (2024). Los estudiantes europeos quieren aprender con IA, pero muchos no tienen acceso en las escuelas, según una encuesta. Euro.news. https://www.euronews.com/next/2024/03/05/european-students-want-to-learn-with-ai-but-many-dont-have-access-in-schools-survey-finds

Fundación Telefónica Movistar. (2025). Presentamos el primer estudio en Venezuela sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la educación. https://www.fundaciontelefonica.com.ve/noticias/presentamos-el-primer-estudio-en-venezuela-sobre-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-la-educacion/

Guio, A y Sylvan, E. (2023). Inteligencia artificial generativa ¿qué deben hacer los gobiernos de América Latina? https://www.caf.com/es/blog/inteligencia-artificial-que-deben-hacer-los-gobiernos-de-america-latina/

Guiovani, M. (2024). Mapping the World’s Readiness for Artificial Intelligence Shows Prospects Diverge https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/06/25/mapping-the-worlds-readiness-for-artificial-intelligence-shows-prospects-diverge

Naciones Unidas. (2024). Gobernanza de la IA en beneficio de la humanidad. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/governing_ai_for_humanity_final_report_es.pdf

Ramírez, T. (2024). Un problema sin resolver: la generación de relevo docente. https://postgrado.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/6/2024/11/Un-problema-sin-resolver_-la-generacion-de-relevo-docente-%E2%80%93-PolitiKa-UCAB-.pdf

Ramírez, T. (2025). El “horario mosaico”: se agranda la brecha educativa en Venezuela. https://politikaucab.net/2025/05/01/el-horario-mosaico-se-agranda-la-brecha-educativa-en-venezuela/

UNICEF. (2022). El pulso global del aprendizaje digital. Resumen ejecutivo. https://www.unicef.org/media/132311/file/Pulse%20Check.pdf

*ODEJ-Lab es un espacio de análisis y posicionamiento sobre el acontecer de la política educativa en México y en América Latina. Nuestro objetivo es fomentar debate crítico, producir conocimiento basado en información veraz y coadyuvar en la formulación de la política pública y estrategias político-pedagógicas enfocadas en el pleno ejercicio del derecho a la educación

** Consejo editorial integrado por: IBERO-Ciudad de México (Alejandra Luna Guzmán, Luis Antonio Mata Zúñiga, María Mercedes Ruiz Muñoz, Sylvia Schmelkes del Valle y Marisol Silva Laya); IBERO- Puebla (Lorena Yazmín García Mendoza e Itzel López Nájera); IBERO- Torreón (Eiko Gavaldón Oseki); ITESO (Juan Carlos Silas Casillas)

*** La referencia a este estudio se puede detallar en Duboust (2024).