María Teresa Galicia Cordero* El modelo de incubadora de Fred Rooney se ha replicado en más de cincuenta países del mundo. Las demandas para la formación de estudiantes de nivel superior cada vez son mayores, deben asumir diversos roles en el proceso de formación profesional, ser participantes activos, reflexivos y valorativos del proceso de enseñanza y de aprendizaje, con mayor razón frente al avance de la tecnología y el contexto de la educación virtual y debe estar orientado al fortalecimiento de la autodisciplina, al mejoramiento del autoaprendizaje, al fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo, así como al mejoramiento del trabajo colaborativo (Riso, 2020).

Los cuatro aprendizajes, establecidos en el Informe Delors de 1996, fundamentan que deben ser abordados de manera conjunta, integrados en toda actividad (UNESCO, 2015). El papel del formador contribuye en los estudiantes a mejorar sus capacidades para solucionar problemas de la práctica educativa, pero también a desarrollar su talento, su habilidad de interrelacionar con el entorno y sus capacidades de innovación y creatividad (Espinosa y Campuzano, 2019).

Lo anterior implica resolver uno o varios problemas del contexto mediante el desarrollo y la puesta en práctica de diversos aprendizajes: Aprender a conocer (profundizando el conocimiento de materias); Aprender a hacer (adquirir competencia necesaria para afrontar situaciones de la vida laboral y cotidiana con trabajo en equipo); Aprender a ser (desarrollar la propia personalidad) y Aprender a vivir juntos (desarrollando la comprensión del otro y el aprecio de la interdependencia).

En Latinoamérica, aunque se empieza a visibilizar esta necesidad, la promoción de los aprendizajes fundamentales en la formación profesional es incipiente, a pesar que los planes curriculares señalan el desarrollo de capacidades cognitivas (conocer), procedimentales (hacer) y actitudinales (saber convivir y saber ser), se hace énfasis en la parte cognitiva dejando de lado aspectos procedimentales y actitudinales (Pucuhuaranga et al, 2023).

En la investigación que realicé en República Dominicana, después de que Fred Rooney implementó el proyecto formativo de la incubadora, los resultados obtenidos a través de sus narrativas, muestran que las experiencias y saberes de jóvenes abogados dominicanos se fueron construyendo a partir de un firme compromiso social para la promoción del acceso a la justicia, dentro de un eje formativo con sentido y de aprendizaje situado (Galicia, 2024).

De manera reciente, en una entrevista realizada por Brian Rashid y publicada en The American Bar Association ©2025, se da a conocer el proyecto formativo de Fred Rooney, un abogado que ha hecho un cambio positivo en el mundo. Educador y defensor incansable del movimiento de incubación. Abogado visionario, Rooney ha construido su vida y su carrera guiado por una palabra justicia. Rooney a través de este proyecto formativo innovador, ha cambiado fundamentalmente la forma en que los abogados jóvenes construyen sus prácticas y sirven a las comunidades marginadas. Su trabajo abarca continentes, culturas y causas y se ha definido por un compromiso inquebrantable de ampliar el acceso a la justicia.

En 7 Lessons from a Legal Influencer Before Influencers Became a Thing, se describe el trayecto histórico que ha recorrido Fred. En 2007, Rooney lanzó la primera incubadora legal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para equipar a los nuevos graduados con las habilidades, la tutoría y el apoyo para abrir prácticas individuales o pequeñas que atienden a clientes de ingresos bajos y moderados. Desde entonces, el modelo de incubadora de Rooney se ha replicado en más de cincuenta facultades de derecho y colegios de abogados en los Estados Unidos y en todo el mundo, desde la República Dominicana hasta Pakistán, luego Bulgaria y, finalmente, la Franja de Gaza en Palestina.

En septiembre de 2023, Rooney, colegas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 15 jóvenes abogados completaron el primer año de la primera incubadora legal en el Medio Oriente diseñada principalmente para empoderar a las abogadas. Rooney estuvo ahí durante poco más de dos semanas antes de que comenzara la guerra de hoy en Gaza. En marzo, Rooney regresó de Gambia en África Occidental después de sentar las bases para la primera incubadora africana.

Son siete las lecciones que enfatiza este abogado para transformar desde su experiencia, a través de aprendizajes significativos, la realidad social relacionada con la justicia en el mundo:

1. Cambiar el mundo comienza con el poder de ayudar a una persona a la vez. Cuando te enfocas en ayudar a una persona a la vez, comienzas a ver cómo tus esfuerzos se extienden y multiplican por toda tu comunidad. Cree que cuando las personas de todo el mundo entienden el valor de usar su educación y privilegio para ayudar a otros, colectivamente, podemos cambiar el mundo.

2. Use su experiencia legal para el bien. El poder que proviene de un título en derecho o de ser admitido en el colegio de abogados inspira el respeto de la autoridad. No puedo decirles cuántas veces una simple carta o llamada telefónica, que toma solo cinco minutos, ha resultado en una acción inmediata. He visto a Rooney ayudar a los inquilinos a encender la calefacción, ser atendidos por un médico u obtener ayuda de muchas otras maneras para salvar vidas, todo porque podía identificarse como abogado en beneficio de aquellos a quienes se propuso ayudar.

3. Toca muchas puertas, luego llama de nuevo. Rooney es una de las personas más persistentes que he conocido. Hace llamadas telefónicas y envía correos electrónicos. Va a las oficinas y hogares de las personas. Trabaja incansablemente para hacer conexiones para ayudar a los demás. Pocos éxitos ocurren con un solo esfuerzo. No te rindas después de tu primer intento. O tu segundo. O tu tercero.

4. Puedes hacerlo bien y aun así hacer el bien. Irónicamente una de las lecciones más potentes que enseña Rooney no es sobre derecho sino sobre negocios. Rooney cree firmemente que, para hacer el bien, tienes que hacerlo bien. Muchos de los participantes de la incubadora de Rooney llegan con valores sólidos pero poco conocimiento sobre cómo ejecutar una práctica sostenible. “No puedes ayudar a la gente si tus puertas cierran en un año”, dice a menudo. Rooney alienta a los nuevos abogados a aprender sobre planificación financiera, marketing, adquisición de clientes y tecnología. Una práctica de derechos humanos que debe seguir siendo un negocio viable.

5. Ve a donde te necesiten, incluso si está lejos de casa. La carrera de Rooney lo ha llevado por todo el mundo. Él cree que el derecho es una de las pocas profesiones que se puede usar en casi cualquier lugar, e insta a los nuevos abogados a estar abiertos a oportunidades globales. Rooney ha capacitado a abogados en América Latina, Europa, Asia del Sur y África. Al hacerlo, ha visto a los estudiantes convertirse en líderes simplemente saliendo de sus zonas de confort.

Habla inglés y español con fluidez y también atribuye gran parte de su desarrollo profesional, avance e impacto a su capacidad para hablar un segundo idioma. Un mensaje que Rooney enfatiza es que debe buscar practicar “la abogacía fuera de la caja”. Por ejemplo, al principio de su carrera, reconoció que muchos clientes de ingresos moderados y bajos simplemente no podían pagar una representación legal competente. Para cerrar esa brecha, construyó una práctica multidisciplinaria, asociándose con programas gubernamentales de asistencia legal y organizaciones no gubernamentales y ofreciendo rigurosos servicios pro bono y de bajo bono (y apoyo pro se cuándo correspondía), para brindar asesoramiento de alta calidad al menor costo posible.

A medida que crecía su reputación de defensa accesible y efectiva, atrajo más casos de cambio de tarifas y construyó una práctica rentable. Rooney se dio cuenta de que “hacerlo bien” y “hacer el bien” no son mutuamente excluyentes: el éxito financiero permite un mayor impacto social. Después de 12 años en la práctica privada, Rooney canalizó esa filosofía en la tutoría, y luego en la incubación, de cientos de nuevos abogados. Comenzando en la ciudad de Nueva York, expandiéndose a nivel nacional y eventualmente internacionalmente, Rooney ha ayudado a abogados de todas las edades y orígenes a lanzar bufetes de abogados comprometidos a atender las necesidades legales insatisfechas de las comunidades subrepresentadas.

6. Nunca es demasiado tarde para empezar. Él fue trabajador social antes de convertirse en abogado, no se graduó de la facultad de derecho hasta los 33 años. Es un defensor de comenzar donde estás con lo que tienes. No importa su edad, si tiene un sueño arraigado en la búsqueda de la justicia, comience a tomar medidas hoy para alcanzar sus metas.

7. Construir un legado que perdure. Quizás el aspecto más profundo del legado de Rooney es su replicabilidad. Además de ayudar a las personas una a la vez, ha trabajado para crear sistemas y modelos que puedan tener éxito sin él en su centro. Las incubadoras y las lecciones de vida que inculca Rooney pueden ser recogidas, practicadas, adaptadas y llevadas adelante por cualquiera que esté dispuesto a escuchar, aprender y liderar. Lo que sea que trabajes para construir, también trabaja para asegurarte de que se pueda replicar y que sobreviva sin ti a la cabeza. Más que nunca, el mundo necesita defensores valientes.

Sin duda, Fred Rooney es un formador, contribuyendo a que los estudiantes o recién egresados de la carrera de derecho, mejoren sus capacidades para solucionar problemas de la práctica legal, pero también a desarrollar su talento, su habilidad de interrelacionar con el entorno y sus capacidades de innovación y creatividad a través de aprendizajes significativos.

Referencias

Espinoza, E. E., y Campuzano, J. A. (2019). La formación por competencias de los docentes de educación básica y media. Revista Conrado, 15(67), 250-258.

Galicia M. T. (2024) Libro de Actas del 4.º Congreso Caribeño de Investigación Educativa: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9866477

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015). Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial? Ediciones UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697

Pucuhuaranga Espinoza., Teresa Nilda, Espinoza Montes., Francisco Alejandro, Cerrón Piñas., Linda Ketty, y Torres Timoteo., Rosario. (2023). Proyectos formativos para desarrollar aprendizajes fundamentales en estudiantes de la carrera de Educación Inicial. Revista San Gregorio, 1(56), 147-158.

Rashid, B. (2025) 7 Lessons from a Legal Influencer Before Influencers Became a Thing https://www.americanbar.org/groups/law_students/resources/student-lawyer/public-service/lessons-from-legal-influencer-beforeinfluencers-became-a-thing/

Rizo M. (2020). Rol del docente y estudiante en la educación virtual. Revista Muli-Ensayos, 6(12), 28-37.

* Doctora en Educación. Consultora internacional en proyectos formativos, investigadora social, formadora de docentes e impulsora permanente de procesos de construcción de ciudadanía con organizaciones sociales. Diseñadora y asesora de cursos, talleres y diplomados presenciales y en línea. Articulista en diferentes medios.