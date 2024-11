Aida Catalina Hernández Arteaga*

El cáncer no es sinónimo de muerte. Esta frase debería ser lo primero que cualquier persona diagnosticada de cáncer escuche. Basados en este principio, la ciencia sigue buscando nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento, y mejorando los ya existentes, para ofrecer un seguimiento más preciso y efectivo. En este artículo, exploramos un enfoque prometedor para la detección de cáncer de mama y su seguimiento.

La importancia de la detección temprana

El cáncer de mama es uno de los más comunes entre las mujeres. Las tasas de supervivencia dependen en gran medida de una detección temprana. Métodos tradicionales como la mamografía y el ultrasonido, aunque efectivos, pueden ser invasivos y costosos, lo que limita su accesibilidad. Esto ha llevado a la búsqueda de alternativas menos invasivas, como la detección de biomarcadores en saliva, que ofrece grandes ventajas en términos de accesibilidad y costo-efectividad.

Biomarcadores en saliva: Una nueva frontera en la detección

Desde 2014, hemos llevado a cabo una investigación que propone la detección de biomarcadores en saliva como una herramienta prometedora. Estos biomarcadores son sustancias que se encuentran de manera natural en nuestro organismo dentro de rangos bien establecidos. Sin embargo, cuando sus concentraciones se desvían de estos rangos, ya sea por un aumento o una disminución, es posible identificar la presencia de enfermedades como el cáncer, lo que convierte a estos biomarcadores en una opción valiosa para el diagnóstico temprano.

En esta investigación, hemos identificado el ácido siálico como un biomarcador clave en la detección del cáncer de mama. Los resultados obtenidos sugieren una correlación significativa entre los niveles elevados de ácido siálico en saliva y la presencia de esta enfermedad. Este hallazgo nos ha permitido proponer una metodología alternativa o complementaria para un diagnóstico más preciso y certero, además de ofrecer una herramienta valiosa para el seguimiento del tratamiento y el monitoreo del progreso de las pacientes.

Ventajas de la detección en saliva

No invasivo: A diferencia de las biopsias, la recolección de saliva es rápida y no requiere procedimientos invasivos.

Accesibilidad: Este método podría facilitar el acceso a pruebas de detección en regiones con recursos médicos limitados.

Costo-efectividad: Podría reducir costos diagnósticos y aumentar la frecuencia de pruebas.

Resultados rápidos: Las pruebas de saliva permiten obtener resultados más rápidamente que muchos métodos tradicionales.

Estas características han brindado esperanza a las mujeres que han participado en nuestra investigación, al saber que una prueba tan sencilla puede ser fundamental para mejorar el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad.

Desafíos y futuro de la investigación

Esta investigación es resultado de la colaboración entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA). Aunque inicialmente la detección de biomarcadores en fluidos biológicos mediante la metodología propuesta presentó varias dificultades, una vez que se establecieron las condiciones óptimas, se tuvieron que realizar ajustes adicionales al trabajar con muestras de saliva. A pesar de los desafíos, los esfuerzos fueron fructíferos y los primeros resultados fueron prometedores.

Se realizó más investigación para validar la eficacia de la metodología en saliva, involucrando dos grupos: un grupo control (mujeres clínicamente sanas) y un grupo de mujeres con diagnóstico confirmado de cáncer de mama. Los resultados preliminares mostraron que era posible distinguir entre mujeres sanas y diagnosticadas. En una segunda fase del estudio, se llevó a cabo una prueba a ciegas, en la que se tomaron muestras de saliva a mujeres con sospecha de cáncer de mama y se analizaron.

Posteriormente, las pacientes se sometieron a una biopsia, y los resultados de nuestra prueba en saliva se compararon con el diagnóstico histopatológico, lo que permitió una evaluación comparativa con la metodología establecida para el diagnóstico de cáncer.

Uno de los principales avances de nuestra prueba fue el caso de cinco mujeres en las que se detectaron niveles elevados del biomarcador, mientras que sus resultados histopatológicos resultaron negativos.

Gracias al seguimiento adicional realizado por los oncólogos con otras pruebas complementarias, se determinó que tres de estas cinco mujeres habían obtenido un falso negativo en sus biopsias. Esto permitió iniciar un tratamiento temprano, evitando el avance del cáncer. Este hallazgo mejoró significativamente los porcentajes de eficiencia de la prueba en saliva, lo que motivó su desarrollo y ajuste para potencialmente aplicarla a nivel global. Actualmente, esta prueba se encuentra patentada en México por la UASLP y en Estados Unidos por la UTSA.

Es importante señalar que la integración de esta técnica en la práctica clínica dependerá de la aprobación regulatoria y de su aceptación por parte de la comunidad médica. Además, esta investigación ha abierto nuevas líneas de estudio sobre biomarcadores para otro tipo de cánceres, como el cervicouterino y el de ovario; así como para enfermedades que afectan a las mujeres, como la preeclampsia durante el embarazo. Estas nuevas vertientes del estudio son prometedoras, especialmente en el caso del cáncer de ovario, para el cual actualmente no existe una prueba de detección eficaz, a pesar de que, aunque menos frecuente, puede ser altamente letal.

A medida que la ciencia continúa avanzando en el desarrollo de pruebas diagnósticas y tratamientos, la detección de biomarcadores en saliva tiene el potencial de convertirse en una herramienta fundamental para lograr una detección temprana y precisa del cáncer de mama, un factor clave para mejorar las tasas de supervivencia.

Es esencial, además, que las mujeres estén informadas sobre los síntomas, acudan regularmente a consultas médicas, y practiquen la autoexploración mamaria de forma mensual como parte de un enfoque integral en la prevención y diagnóstico oportuno.

Aida Catalina Hernández Arteaga Pluma invitada. Es licenciada en matemáticas, maestra y doctora en ciencias aplicadas, docente de matemáticas y física en secundaria, bachillerato y licenciatura desde hace 17 años. Desde 2014, trabaja en detección con biomarcadores. Realiza divulgación y educación de la ciencia en todos los niveles escolares; participa activamente como vocera de la importancia de la detección temprana de cáncer de mama.

LinkedIN: Aida Catalina Hernández Arteaga

