Pedro Flores Crespo

El pasado 28 de octubre murió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien fuera candidato a la Presidencia de la República en tres ocasiones (1988, 1994, 2000), primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México, miembro del Partido Revolucionario Institucional y, luego de la ruptura con éste, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A través de la biografía del ingeniero Cárdenas uno puede conocer la vida política de este país en voz de uno de sus protagonistas. En 2010, editorial Aguilar publicó un grueso volumen que contenía una “profunda reflexión” del quehacer político de Cárdenas, y de ahí extraigo varias lecciones en memoria de este notable personaje.

Le reconozco, por ejemplo, su capacidad pararomper con el sistema de partido único en tiempos donde todas y todos se plegaban a la voluntad del Presidente. Segundo, Cárdenas enfrentó razonablemente bien los diversos embates del poder político, empresarial y mediático y, sobre todo, supo defender su particular visión frente a adversarios y seguidores. Lo primero para un político es fácil, lo segundo no.

En 1988, Cárdenas compitió por la Presidencia contra el grupo de “modernizadores”, encabezado por el priista Carlos Salinas de Gortari. Los resultados de la elección nunca fueron claros. La sospecha del fraude apareció junto con la indignación. Algunos querían un enfrentamiento violento con el gobierno. No obstante, Cárdenas sostuvo que “en ninguna parte” percibió la disposición de la gente a recurrir a esos medios o al “margen de la acción constitucional”. Siguió entonces el cauce institucional para protestar.

Aunado a su mesura, Cárdenas también buscó ser congruente con sus principios, aunque fuera impopular. Pese a haberlo negado, el ingeniero sí se reunió con Carlos Salinas de Gortari luego de la elección de 1988 y, ante la insistencia de éste de saber “qué quería”, él insistió en que se “limpiara la elección”. “Nunca negoció principios”, diría un testigo. En sus memorias, Cárdenas reconoce que “siempre” ha considerado útil “dialogar aun con quien pudiera considerar el más acérrimo adversario”.

Esta lección de civilidad en tiempos de polarización es valiosa. Al asumir la “política como vocación”, Cárdenas trascendió regímenes en específico, movimientos y causas particulares. Aunque el PRD ya se extinguió, queda el ejemplo del ingeniero por hacer de México un país justo y democrático.

En el escenario de división actual y deriva autoritaria, no pocos le reprochan a Cárdenas su apoyo a la mal llamada 4T. No obstante, recordemos que el ingeniero marcó distancia con López Obrador. “Las diferencias que existen entre ambos son relativas a las formas de hacer y entender la política”, le respondió a Elena Poniatowska, luego de que ésta le reclamara a Cárdenas que “por envidia” no hizo campaña por AMLO en 2006.

Cárdenas advertía una “actitud dogmática” e intolerancia en el entorno de AMLO. Ahí, dijo, se satanizaba a quienes no aceptaban “incondicionalmente sus propuestas” y cuestionaban “sus puntos de vista y sus decisiones”.

En 2023, AMLO le dio la razón a Cárdenas. Sentenció que si el ingeniero asistía a un espacio de diálogo llamado Colectivo por México lo consideraría su “adversario”. Por “consideraciones de carácter político”, Cárdenas desistió de ir a esa reunión con personas de diversas corrientes ideológicas. Quizá volvió a actuar con prudencia, pero el estilo cerrado e ineficaz de hacer política se impuso desde la Presidencia. Los de su lado no quisieron seguir el ejemplo del ingeniero, y ellos mismos marcaron la diferencia.