El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana presentó el Volumen 3, Número 6 de la Revista Iberoamericana de Educación Rural (RibER), una publicación que se ha consolidado como referente en el estudio y difusión del conocimiento sobre las realidades educativas de los territorios rurales de Iberoamérica.

“La educación rural también produce conocimiento, esperanza y comunidad”, afirmó Bella Torres, investigadora del CIESAS Pacífico Sur, al inaugurar la presentación donde participaron docentes e investigadores de México, Colombia y España, quienes coincidieron en que la revista representa un espacio académico de encuentro, reflexión y resistencia frente a las desigualdades educativas.

Durante su intervención, Diego Juárez Bolaños, académico del INIDE y editor de la publicación, destacó el compromiso colectivo que ha permitido mantener viva la revista. “Este número muestra que la educación rural no es un tema del pasado, sino un campo vivo, diverso y lleno de desafíos contemporáneos”, señaló. Añadió que tanto la RibER como la Red Iberoamericana de Educación Rural (RIER) “se sostienen con trabajo voluntario, sin financiamiento público desde 2018, gracias a la convicción de quienes creen en el valor de la educación rural”.

El nuevo número abre con el dossier “RER puertas abiertas: balances y perspectivas en investigaciones educativas en territorios rurales”, coordinado por Bella Torres y Rosa Guadalupe Mendoza Zuany, investigadora de la Universidad Veracruzana y coordinadora de la Cátedra UNESCO Educación para la Ciudadanía y la Sustentabilidad. El dossier reúne artículos sobre la formación docente multigrado en San Luis Potosí, la alfabetización inicial en aulas rurales de Zacatecas, el uso de redes sociales entre adolescentes rurales y las experiencias de aprendizaje en comunidades afrodescendientes de Colombia. “Queríamos visibilizar investigaciones que documentan realidades situadas y estrategias locales frente a las desigualdades que atraviesan los territorios”, explicó Mendoza Suani.

Entre las colaboraciones destacadas, la profesora Cora Jiménez, de la UNAM, presentó su trabajo sobre educación ambiental y protagonismo infantil en San Nicolás Totolapan, donde niñas y niños crearon una radio escolar para difundir saberes comunitarios. “Reconocer a las infancias como sujetos políticos y epistémicos transforma la educación ambiental y la vuelve un espacio de resistencia”, afirmó.

Por su parte, el maestro Manuel Arévalo, docente rural en Zacatecas, compartió su investigación sobre alfabetización inicial en aulas multigrado, en la que propone proyectos transdisciplinares centrados en la participación activa de los niños. “Las infancias aprenden unas de otras y los proyectos nacen de sus propias voces. Hay una deuda histórica con las escuelas rurales, pero también una enorme potencia en sus formas de enseñar”, expresó.

El volumen también incluye artículos sobre narrativas infantiles frente al despojo territorial, gamificación en aulas rurales de España, un texto íntegramente en lengua maya sobre formación docente, así como experiencias de regulación emocional en telesecundarias rurales, educación en comunidades circenses y pedagogías del cuidado del agua en zonas rurales de Colombia.

Al cierre del acto, Bella Torres invitó a académicos, docentes y comunidades a sumarse al proyecto. “Una revista se mantiene viva no solo con autores, sino con lectores que la consultan, la comparten y la hacen circular”, señaló.

La RibER anunció la apertura de su convocatoria 2026, que recibirá artículos científicos, ensayos, experiencias docentes y reseñas, también en lenguas indígenas como maya y mapuche, con publicación prevista para septiembre de 2026.