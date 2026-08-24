María Mercedes Ruiz Muñoz. Investigadora honoraría del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En colaboración con Liliana Atziri Álvarez Ávila, asistente de investigación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; egresada de la licenciatura en Pedagogía (FFyL-UNAM).

El examen de control de la UNAM: entre la criminalización y el síntoma

Entre el 17 y el 19 de agosto del presente año se llevó a cabo, en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, el examen de control presencial para la admisión a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este examen fue la respuesta de la máxima casa de estudios ante la inconsistencia y falta de credibilidad de los resultados obtenidos del proceso de selección a través de una prueba en línea mediada por un programa de Inteligencia Artificial (IA), donde se denunciaron trampas y trucos para burlar su vigilancia.

De camino a la sede del examen de control presencial de la UNAM. Universidades privadas aprovechan para realizar promoción.

Al examen de control acudieron aspirantes que ya habían recibido un aviso de selección, así como otros cuyo número de aciertos en el certamen de admisión 2026 fuese igual o superior al número de aciertos solicitado en años anteriores (2021-2026), de acuerdo con el programa, plantel, sede y modalidad seleccionados.

Los sentires de jóvenes y familiares fueron diversos. Por ejemplo, un joven que no había sido seleccionado en la primera ronda expresó que recibir el anuncio de presentarse al examen fue haber obtenido una “segunda oportunidad”; sin embargo, en yuxtaposición, una joven que ya había sido seleccionada comentó sentir frustración de ser llamada a presentar otro examen, porque ella ya había tomado decisiones en función del primer resultado.

El examen de control de la UNAM. Voces de jóvenes y familiares. Parte 1

El examen de control de la UNAM. Voces de jóvenes y familiares. Parte 2

En medio de lo caótico y particular de este proceso de selección a la licenciatura de la UNAM, resaltan en las narrativas de jóvenes, madres y padres de familia la esperanza de ingresar a la universidad.

Tal vez el anhelo de acceder a la educación superior es el motor que hace que miles de estudiantes continúen en un proceso de selección lleno de errores e incertidumbres. En ese marco, ¿es justo criminalizar a los jóvenes, incluso a aquellos que hayan buscado burlarlo mediante la IA? O, más bien, es un momento para visibilizar los síntomas y (re)abrir preguntas que la propia UNAM parece querer ignorar: ¿por qué algunos jóvenes se ven orillados a buscar asegurar su lugar en un número de vacantes deliberadamente escaso, incluso haciendo “trampa”?

La cuestión, entonces, no es trampa sí o trampa no, sino qué tan democrático es un proceso de selección con base en un examen estandarizado que, además, fue mediado por un contrato millonario con una empresa privada que, a través de la IA, logró trastocar y poner en duda los proyectos de vida de miles de estudiantes honestos en el país.