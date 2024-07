Concluye ciclo escolar sin resultados de aprendizaje

Mexicanos Primero

El último ciclo escolar del presidente Andrés Manuel López Obrador, concluye a ciegas y sin rendición de cuentas.

¿Qué aprendieron las y los estudiantes en los 190 días de clase? Medir el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes va más allá del registro en una boleta de evaluación (antes boleta de calificaciones). La gran mayoría cursó al menos 760 horas lectivas en el caso de primaria y 1,140 horas en secundaria y bachillerato.

La carencia de información derivada de evaluaciones nacionales impide conocer los avances en la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia, o en qué medida se han disminuido las brechas de aprendizaje entre estudiantes de distinto género y de diversos contextos culturales y condición socioeconómica.

Mañana martes concluye oficialmente el ciclo escolar 2023-2024 y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) no ha dado a conocer los resultados de las evaluaciones diagnosticas de aprendizaje realizadas al inicio del ciclo escolar.

Cuando empezó el ciclo, la Mejoredu, en coordinación con la SEP y las autoridades locales realizó una evaluación diagnóstica a estudiantes de 2º a 6º de primaria y de 1º a 3º de secundaria para saber cómo llegaban respecto a su aprendizaje en lectura, matemáticas, y formación cívica y ética. Diez meses después, no se ha informado sobre los resultados.

La opacidad en la información afecta directamente al sistema educativo, a las políticas públicas y a la mejora del aprendizaje de NNAJ porque lo que no se puede medir o lo que se mide, pero no se informa, no se puede mejorar. No tener resultados, es llegar a ciegas al nuevo ciclo escolar.

Además, la Secretaría de Educación Pública no ha dado a conocer si México participará en la prueba PISA 2025.

Es importante recordar que la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se enfoca en la resolución de problemas de la vida diaria a partir de los aprendizajes desarrollados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Los resultados más recientes de 2022 muestran que 1 de cada 2 estudiantes no comprende lo que lee y 2 de cada 3 no puede resolver operaciones matemáticas simples.

En este gobierno se reemplazó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) por el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. El SNEE proporcionó información válida, confiable y comparable para medir el avance, estancamiento o el retroceso en el logro de aprendizaje a lo largo del tiempo. El SNEE fue reforzado con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Pero desde la desaparición de ese organismo en 2019, no se ha tenido una política clara de evaluación para la mejora de los aprendizajes.

En su momento, el SNEE integró evaluaciones internacionales y nacionales del aprendizaje, a personal docente, así como de programas y políticas educativas, entre otros diversos aspectos del sistema educativo de cuya operación dio cuenta. En la actualidad, la evaluación diagnóstica de Mejoredu es la única que aporta información que podría servir de apoyo a la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes, pero está en total opacidad.

La falta de información respecto al aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes impide contar con evidencias adecuadas para mejorar el diseño e implementación de políticas educativas que impulsen el pleno ejercicio del derecho a aprender, de niñas, niños y adolescentes, finalidad, en última instancia, del derecho a la educación.

La evaluación es un componente muy relevante de cualquier proceso de política pública. La información que aporte debe servir para mejorar constantemente los procesos y resultados de la gestión gubernamental. Si en educación no contamos con resultados de la evaluación de los aprendizajes, no será posible identificar cuáles son los aspectos que requieren mejorarse.

