La Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB) mantiene abierta la convocatoria temática para integrar el Dossier 7.1 “Adolescencia y educación socioemocional”, dirigido a investigadoras, investigadores, docentes y especialistas interesados en analizar el papel de la educación emocional durante una etapa clave del desarrollo humano.

La convocatoria recibirá originales hasta el 10 de agosto de 2026 y busca reunir trabajos académicos que aporten evidencia, reflexión teórica y propuestas de intervención en torno al desarrollo socioemocional de las adolescencias, sus desafíos educativos y las condiciones necesarias para favorecer su bienestar.

Editada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en convenio con la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, la RIEEB es una publicación académica arbitrada y de acceso abierto, orientada a promover el intercambio internacional de investigaciones sobre educación emocional, competencias socioemocionales, inteligencia emocional, psicología positiva, neuroeducación y temas afines.

El dossier parte de la relevancia que tiene la adolescencia como periodo de transformaciones físicas, cognitivas, sociales y emocionales, en el que se configuran procesos de identidad, autonomía, convivencia, toma de decisiones y relación con los otros.

Entre las líneas temáticas consideradas se encuentran el desarrollo emocional en la adolescencia, las iniciativas de innovación o intervención socioemocional y el ciberacoso y la gestión emocional en entornos virtuales, entre otros temas vinculados con la educación emocional y el bienestar adolescente.

La convocatoria contempla la recepción de trabajos en español, inglés y portugués, con el fin de fortalecer el diálogo académico internacional y ampliar la circulación de investigaciones en el campo de la educación emocional.

De acuerdo con las bases, se considerarán artículos de investigación y artículos de revisión de literatura especializada, siempre que cumplan con los criterios editoriales de la revista y aporten al conocimiento sobre adolescencia, educación socioemocional y bienestar.

La RIEEB busca que las contribuciones ayuden a comprender los retos que enfrentan las y los adolescentes en distintos contextos educativos, familiares, comunitarios y digitales, así como las posibilidades de intervención desde la escuela, la orientación, la docencia, la psicopedagogía y otras áreas afines.

El llamado cobra relevancia en un momento en que los sistemas educativos enfrentan mayores desafíos para atender la salud emocional, la convivencia, la violencia escolar, el uso de tecnologías digitales y la construcción de ambientes seguros para niñas, niños y jóvenes.

Las personas interesadas deberán realizar el envío de sus manuscritos a través del sitio oficial de la revista y atender las normas para la presentación de artículos, incluida la organización del texto, el cuidado de referencias y el uso de la normativa académica solicitada por la publicación.

Al abrir esta convocatoria, la RIEEB busca fortalecer la producción académica sobre educación socioemocional y ofrecer un espacio de discusión científica sobre las condiciones que favorecen el bienestar adolescente, dentro y fuera de la escuela.

La recepción de originales permanecerá abierta hasta el 10 de agosto de 2026 y la convocatoria se puede consultar en https://rieeb.ibero.mx/index.php/rieeb/convocatoria_tematica