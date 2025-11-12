El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, fue blanco de críticas y comentarios irónicos en redes sociales luego de afirmar que “los niños que no nacen no van a la escuela”, durante su comparecencia ante el Senado de la República como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención, Delgado explicó que México atraviesa un cambio estructural en su pirámide poblacional, lo que impactará directamente en la demanda de servicios educativos. “Ya no somos una pirámide y teníamos el bono demográfico de las y los jóvenes. La población se está convirtiendo en una pera; es decir, están dejando de nacer niños”, señaló.

Agregó que “tenemos una tasa de nacimientos menor, por lo tanto habrá menos niños que soliciten servicios educativos, menos niños que vayan a las escuelas, porque los niños que no nacen no van a la escuela”.

La frase, pronunciada en un contexto técnico sobre el descenso de la natalidad y su efecto en el sistema educativo, fue rápidamente viralizada y sacada de contexto en redes sociales, donde numerosos usuarios la calificaron como una “obviedad”. El comentario se volvió tendencia con memes y mensajes que ironizaban sobre la afirmación.

Pese a la polémica, el funcionario buscaba ilustrar que el país enfrenta una disminución sostenida de nacimientos, fenómeno que, según explicó, debe considerarse en la planeación de políticas públicas en materia educativa, presupuestal y de infraestructura escolar.