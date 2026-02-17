Eduardo Mauricio Libreros López

Las políticas educativas actuales han debilitado la cultura del esfuerzo en la educación media superior, creando generaciones de estudiantes que aprueban sin aprender.

Mientras se aplican las evaluaciones finales en las escuelas de nivel medio superior, se hace evidente una verdad incómoda: el sistema educativo ha dejado de exigir. No es culpa de los docentes, sino de un modelo que premia la inercia y penaliza la exigencia. ¿Qué futuro estamos construyendo cuando la mediocridad se convierte en norma?

Desde hace ya varios años, la enseñanza en las escuelas mexicanas ha venido deteriorándose. Este fenómeno no puede atribuirse a la falta de compromiso o capacidad de los docentes, quienes en su mayoría enfrentan condiciones laborales adversas con profesionalismo y vocación.

El verdadero problema radica en las políticas públicas educativas que, lejos de fortalecer la calidad, han contribuido a desdibujar los límites entre el derecho a la educación y la renuncia a la exigencia académica (Lozano-Medina, 2025).

Durante las evaluaciones de fin de semestre en la educación media superior, se evidencian las consecuencias de haber construido instituciones con estándares laxos, donde la rigurosidad en el estudio y la formación integral de los estudiantes ha sido sustituida por una lógica de aprobación automática. Se ha instalado, casi sin resistencia, una cultura de la mediocridad que erosiona la calidad del aprendizaje y la dignidad del esfuerzo (Hernández Fabián, 2025).

Los estudiantes conocen bien las reglas del juego. El modelo educativo vigente les permite obtener cinco en lugar de cero, incluso si no han trabajado durante los bloques que componen el semestre. Basta con acumular 18 puntos en tres momentos evaluativos para obtener un seis.

Así, muchos jóvenes administran su escaso esfuerzo para aprobar las dos primeras evaluaciones, sabiendo que un cinco, que en la práctica equivale a cero, puede ser suficiente para pasar sin necesidad de entregar trabajos, proyectos o cumplir con los requisitos del último bloque (Vidal Urrutia, Hernández Carro & Osorio Carrillo, 2021).

Esta lógica perversa no solo desincentiva el aprendizaje, sino que normaliza la apatía. En muchas aulas, una parte considerable del alumnado dedica su tiempo a emplear el teléfono celular, más preocupados por las redes sociales que por el contenido de la clase. Esta conducta no es solo reflejo de desinterés juvenil, sino también de la falta de políticas escolares firmes que regulen el uso de dispositivos móviles y promuevan un ambiente de aprendizaje disciplinado y significativo.

La escuela ha dejado de ser un espacio de exigencia formativa para convertirse, en muchos casos, en un lugar de simulación. Se simula enseñar, se simula aprender, se simula evaluar. Y mientras tanto, se posterga el desarrollo de competencias reales, se debilita la cultura del mérito y se compromete el futuro de una generación que merece más que un sistema que les enseña a pasar sin aprender.

Referencias:

Hernández Fabián, A. D. (2025). Reformas educativas en la media superior en México (2006-2024): Retos para su eficiencia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 55(3).

Lozano-Medina, A. (2025). Subsistema de Educación Media Superior. Políticas públicas implementadas: 2008-2023. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía, 9(16).

Vidal Urrutia, J. A., Hernández Carro, V., & Osorio Carrillo, P. (2021). La política educativa en México: Un análisis de la mejora y la calidad en un periodo de transición. Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM.

