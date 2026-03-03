Jessica Montaño / Directora de Tecnología Educativa en Radix Education

Hablar de sostenibilidad en la escuela ya no es suficiente. En un contexto marcado por la triple crisis planetaria —cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación—, el verdadero desafío educativo es cómo formar a las y los jóvenes para que pasen del diagnóstico a la acción, del discurso a la intervención concreta en sus comunidades.

La evidencia internacional coincide en este punto. La UNESCO ha señalado que la educación para el desarrollo sostenible debe ir más allá de la sensibilización y enfocarse en desarrollar competencias para la acción, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la participación activa (UNESCO, 2020). En la misma línea, la OCDE subraya que las y los estudiantes necesitan oportunidades reales para ejercer su agencia, es decir, la capacidad de influir de manera consciente y responsable en su entorno (OECD, 2019).

Desde Radix Education partimos de una convicción clara: la educación para la sostenibilidad debe vivirse, no sólo explicarse. Esta premisa dio origen a Sustainable Future ED, un programa que, desde su primera edición en 2023 hasta esta tercera, realizada en 2025, acompaña a estudiantes de bachillerato de entre 14 y 18 años en el diseño e implementación de proyectos ambientales con impacto local, combinando formación en línea, experiencia presencial y seguimiento comunitario. Para que un programa de esta magnitud sea posible, el respaldo de nuestros aliados es fundamental; en esta edición contamos con el invaluable apoyo de Cubico Sustainable Investments, y de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León.

A diferencia de muchas iniciativas aisladas, Sustainable Future ED apuesta por un proceso formativo integral, estructurado en tres fases. Primero, un curso en línea de cinco semanas, donde las y los estudiantes desarrollan conciencia ambiental y aprenden a estructurar proyectos mediante la metodología de Marco Lógico. Después, una experiencia presencial intensiva, enfocada en la co-creación, el liderazgo y la comunicación de proyectos. Finalmente, un seguimiento virtual de seis meses que permite acompañar la implementación real de las propuestas en sus comunidades.

Este diseño responde a lo que tanto la UNESCO como la OCDE han documentado: las competencias clave para enfrentar problemas complejos se desarrollan cuando el aprendizaje es progresivo, contextualizado y orientado a resolver desafíos reales (UNESCO, 2020; OECD, 2019). No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de aprender a usarlos con sentido y responsabilidad social.

Los resultados de la edición 2025 refuerzan esta idea. En la Fase 1 del programa participaron más de cien estudiantes de distintos estados del país, organizados en equipos y acompañados por mentores. En este esfuerzo de alcance, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) fue una pieza clave, pues contamos con su apoyo activamente en la difusión con las escuelas, postulación de estudiantes del estado y préstamo de sus instalaciones. El cien por ciento de los equipos concluyó la estructura de su proyecto ambiental utilizando herramientas como el Árbol de Problemas, el Árbol de Objetivos y la Matriz de Marco Lógico. Este dato es relevante porque evidencia comprensión metodológica y capacidad de análisis, habilidades centrales para el diseño de soluciones sostenibles.

Asimismo, la evaluación diagnóstica y final mostró incrementos significativos en la capacidad de analizar problemáticas socioambientales y proponer soluciones viables. Esto confirma lo que la OCDE denomina aprendizaje transformador: aquel que permite a las y los estudiantes comprender sistemas complejos y actuar de manera informada en contextos de incertidumbre (OECD, 2019).

La experiencia presencial, realizada en Aguascalientes en noviembre de 2025, permitió consolidar estos aprendizajes. La ejecución de esta etapa fue un éxito gracias al Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes, que nos abrió las puertas de sus instalaciones para vivir la experiencia presencial y a Promotora de Hoteles Norte 19, que generosamente nos brindó habitaciones para alojar al equipo, a las y los estudiantes, y a sus mentores.

A través de los talleres, sesiones de co-creación y presentaciones tipo pitch, las y los estudiantes fortalecieron su liderazgo, su trabajo colaborativo y su capacidad de comunicar propuestas con propósito. Más del 90% de las y los participantes evaluó estos espacios como altamente satisfactorios, lo que confirma que la motivación aumenta cuando el aprendizaje tiene un impacto tangible. Sin embargo, uno de los aprendizajes más valiosos de Sustainable Future ED no se refleja únicamente en los indicadores.

A lo largo del programa, las y los jóvenes comenzaron a asumirse como agentes de cambio, capaces de incidir en su comunidad desde su edad y contexto. Esta construcción de identidad es clave: como señalan tanto la UNESCO como la OCDE, la educación del siglo XXI debe formar personas que no solo comprendan el mundo, sino que se reconozcan con la capacidad y la responsabilidad de transformarlo (UNESCO, 2020; OECD, 2019).

Desde Radix Education hemos aprendido que formar liderazgo juvenil no consiste en enseñar recetas, sino en diseñar experiencias educativas que conecten conocimiento, acción y sentido comunitario. Cuando un proyecto deja de ser una tarea escolar y se convierte en una propuesta viable para el entorno, la educación cobra significado.

Hoy, frente a la urgencia ambiental y social, programas como Sustainable Future ED nos recuerdan que la escuela puede —y debe— ser un espacio donde se ensayan futuros posibles. Apostar por una educación basada en evidencia, acompañamiento y acción colectiva no es opcional: es una responsabilidad compartida.

La pregunta ya no es si las juventudes están listas para enfrentar los desafíos del planeta, sino si estamos dispuestos a confiar en ellas y a ofrecer experiencias educativas a la altura de ese reto.

Acerca de la autora

Jessica Valeria Montaño Mena es Directora de Tecnología Educativa en Radix Education, donde lidera la estrategia y operación de programas de formación presenciales y virtuales, el diseño instruccional, la medición de impacto y la gestión de alianzas para asegurar calidad y mejora continua. Cuenta con experiencia docente en educación media superior. Es Maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y Maestra en Liderazgo y Educación por EDRADIX, con especialización en metodologías de aprendizaje, uso de plataformas LMS y evaluación de programas formativos.

Referencias

UNESCO. (2020). Education for sustainable development: A roadmap. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802

OECD. (2019). OECD Learning Compass 2030: A series of concept notes. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/education/2030-project/