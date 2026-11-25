Carlos Ornelas

En memoria de Óscar Gonzáles Cuevas, exrector de mi querida Universidad Autónoma Metropolitana y amigo excelente y generoso.

Esta semana celebramos el VII Encuentro de Educación Internacional y Comparada en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un foro de tradición y sello de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. En él exponemos y debatimos sobre la educación en el mundo, en México y en las comunidades. Comparamos vicisitudes y fortalezas de sistemas educativos, escuelas, docentes, estudiantes y todo lo que sea posible comparar.

El repertorio de tramas es tan extenso como lo permita el conocimiento actual. El tema paraguas del Encuentro de este año es “Democratizar la educación en un mundo en transformación”. Somos alrededor de 300 participantes, entre ponentes, panelistas y conferencistas. Concurren profesores e investigadores, funcionarios, estudiantes de posgrado y docentes frente a grupo de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Honduras y Uruguay. Por supuesto, la mayoría de México.

Discutiremos cuestiones candentes como: 1) Derecho a la educación, humanismo, inclusión, género y justicia social. 2) Gobierno, gobernanza, financiamiento y legitimidad de la educación. 3) Educación para la paz, derechos humanos, justicia curricular y cohesión social. 4) Innovación educativa, sustentabilidad y nuevas trayectorias de aprendizaje. Todo enmarcado en el tema global de “Educación comparada e internacionalización de las políticas educativas”.

Hoy rendimos homenajes y entregamos reconocimientos a Armando Alacántara Santuario, de la UNAM, Sylvie Didou Aupetit, del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav y Marco Aurelio Navarro Leal, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, distinguidos integrantes de nuestra Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Marco Aurelio fue nuestro primer presidente.

También hay presentaciones de libros, mesas de discusión, una por cada asunto central y cinco conferencias magistrales. Cuatro las ofrecen miembros de sociedades hermanas: Brent Edwards Jr. de la Comparative and International Education Society, Antonio Luzón Trujillo de la Sociedad Española de Educación Comparada, Patricia Viera Duarte de la Sociedad Uruguaya y Pablo Daniel García de la Universidad de Buenos Aires. Y Sylvie Didou, de la Somec, será en respuesta a su homenaje.

Los tiempos para la educación en México y en la mayor parte del mundo no son favorables. Financiamiento escaso, problemas administrativos, conflictos políticos, guerras y amenazas cibernéticas, además de los desafíos que plantea la inteligencia artificial. En muchas partes de América Latina, los maestros desempeñan su trabajo bajo tensión constante, con ingresos menguados y el desprecio de los políticos, aunque, en términos generales, sí perciben reconocimiento por parte de padres de familia y estudiantes.

La Somec es miembro activo del Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada (WCCES, por sus siglas en inglés), que cuenta con el reconocimiento de la UNESCO; no obstante, sin financiamiento. El WCCES hermana a más de 40 agrupaciones de los cinco continentes y abandera la difusión de los logros de la educación comparada e internacional. No solo por sus productos académicos, también por su labor en favor de la equidad en la educación y su lucha por reducir las brechas entre naciones y entre clases sociales dentro de cada país.

A veces vemos esas aspiraciones como la construcción de una Edutopía, es como bregar contra viento y marea. Pero también registramos proyectos de calidad que promueven la equidad, docentes que, a pesar de las dificultades, cumplen con su labor y, sí, ciertos segmentos de las burocracias oficiales que se interesan por cumplir. Compartimos ideas y ambiciones con organizaciones de la sociedad civil.

Los integrantes de la Somec agradecemos a las autoridades de la UNAM y del IISUE por su apoyo. Habíamos programado que este Encuentro se llevaría a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, pero la huelga estudiantil nos obligó a buscar alternativas. Gracias por abrirnos las puertas.