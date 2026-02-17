Tras la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, en redes sociales comenzaron a difundirse posicionamientos de docentes y usuarios que expresan inconformidad y solicitan que el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, también deje el cargo.

En diversas publicaciones se menciona que Delgado Carrillo votó a favor de la reforma educativa aprobada durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, se alude a su cercanía política en años anteriores con el empresario Claudio X. González.

Las expresiones de inconformidad hacia el titular de la SEP se han presentado desde el inicio de su gestión; sin embargo, en días recientes se incrementaron en el contexto de la controversia vinculada con Arriaga Navarro y los ajustes realizados en la Dirección General de Materiales Educativos.

De forma simultánea, trabajadores de la dependencia han declarado ante medios de comunicación que en las últimas semanas se habrían concretado más de 50 despidos dentro de la SEP. De acuerdo con los testimonios difundidos, estas separaciones laborales habrían respondido a distintas instrucciones atribuidas al titular de la institución. Hasta ahora, la autoridad educativa no ha emitido información oficial que confirme o precise estos señalamientos.

En declaraciones recientes, Arriaga Navarro sostuvo que dentro de la SEP operarían intereses relacionados con empresarios que, según afirmó, buscarían privatizar la educación pública y obtener beneficios económicos a partir de ella. En ese contexto, mencionó a Claudio X. González y al empresario Ricardo Salinas Pliego.