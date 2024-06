Dos libros nuevos. Concepto de competencias en la educación básica de México y España (2000-2023)

Este año académico 2023-2024, que cierra en unas semanas, ha sido generoso y de importantes cosechas editoriales, porque me ha dado la oportunidad de terminar un libro sobre el que ya había trabajado durante los últimos años. Me refiero a la obra que lleva por título “Cambio curricular y cultural de la educación básica en México”, del que ya se dio a conocer, hace tres meses, la sección denominada presentación. Por cierto, ese libro ya fue entregado a la casa editorial, cuyo nombre no revelo hoy porque será una sorpresa.

Digo que este año académico ha sido generoso porque también me ha permitido preparar y casi terminar un segundo libro: El concepto de competencias en los cambios curriculares de la educación básica en México y España, que es producto de una investigación documental y de campo que realizo sobre los fenómenos del cambio curricular y el concepto de “desarrollo de competencias” en ambos países durante el período 2000-2023.

En una primera parte de esta obra se describe la evolución y transformación de tales conceptos y cómo se han generado las aproximaciones teóricas respectivas en el ámbito de la educación básica en México y España, durante el periodo 1992-2000. En esa parte inicial del libro se muestran, como antecedentes, los vínculos que unen a las reformas educativas más generales con este concepto educativo específico, que es característico de ambas historias de transformaciones curriculares nacionales o estatales: las competencias.

En una segunda parte de la obra, se abordan los cambios curriculares registrados entre 2000 y 2023, tiempo en el cual el concepto de competencias ha aparecido y desaparecido en diferentes momentos de la planeación curricular de ambas naciones con sus matices, complejidades y singularidades; en esta sección hago un especial énfasis analítico en el período 2018-2023.

Así, este segundo libro es el resultado de una serie de indagaciones y reflexiones realizadas durante los últimos años sobre el concepto de competencias y el cambio al currículo de la educación básica en México y España en el período 1992-2023, con una revisión más específica sobre lo acontecido durante los últimos 23 años; y es también el producto de múltiples ejercicios de revisión y de diversos procesos de observaciones-análisis-interpretaciones sistemáticos acerca de estos campos de problematización.

En resumen, éste es el producto de una investigación realizada entre 2016 y el primer semestre de 2024, tiempo que incluye el proyecto registrado durante el año sabático 2023-2024 (en este lapso también realicé una estancia académica de tres meses en la Universidad de Alcalá de Henares, España), que representa la integración de una búsqueda documental y la realización de actividades de campo entre las que destacan una serie de entrevistas y la aplicación de cuestionarios.

El propósito de este proyecto de investigación ha sido comprender la evolución del concepto de competencias en los diferentes procesos de cambio curricular de la educación básica, dentro de los contextos de construcción, realización y debates académicos sobre las reformas educativas experimentadas en México y España durante el período antes mencionado.

Otra finalidad central del proyecto ha sido indagar en torno a los elementos de resistencia, contradicción, tensión, continuidad y ruptura que han caracterizado a estos procesos de cambios conceptuales y de aplicaciones que han mostrado intencionalidades reformistas y que son analizados como parte de las políticas públicas educativas puestas en operación, en ambas naciones, durante las últimas tres décadas.

“La estructura del libro está organizada en cuatro partes. En la primera de ellas abordo algunos antecedentes y la evolución del ‘concepto de competencias’, además de los cambios al currículo de la educación básica en México y España durante el período 1992-2000″. Esta parte del libro está compuesta de los siguientes capítulos: 1. “Evolución del concepto de competencias y los cambios curriculares de la educación básica en México y España durante el período 1992-2000″, que tiene un carácter esencialmente descriptivo.

El capítulo 2 se denomina: “Análisis del concepto de competencias y los cambios curriculares en México y España durante el período 1992-2000″, que tiene un enfoque de contrastación y reflexión.

En la segunda parte del libro se revisa “el concepto de competencias y el currículo de la educación básica en México y España entre los años 2000 y 2023, la cual está integrada por los siguientes apartados: Cap. 3. Trayectorias del concepto de competencias y cambios curriculares de la educación básica en México y España durante el período 2000-2023. Y cap. 4. Observaciones críticas sobre el concepto de competencias y los cambios curriculares de la educación básica en México y España en el período 2000-2023.

La tercera parte de la obra lleva por nombre: “Entrevistas sobre el concepto de competencias y el currículo de la educación básica en España (2020)”, en la que se incluyen las conversaciones realizadas con las y los especialistas Elena Martín, (Cap. 5), María Antonia Casanova (Cap. 6), Pablo Beltrán Pellicer (Cap. 7), Francesc Imbernón (Cap. 8), César Coll (Cap. 9) y Mario Martín Bris (Cap. 10).

En la cuarta parte y última de la obra se presentan las “entrevistas y opiniones de especialistas sobre el concepto de competencias y los cambios al currículo de la educación básica en México (2022)”, donde se integrarán las entrevistas a Ángel Díaz Barriga (Cap. 11) y a Catalina Inclán Espinosa (Cap. 12); y se incorporarán las opiniones (respuestas a un cuestionario) de Manuel Gil Antón (Cap. 13), de Pedro Flores Crespo (Cap. 14), de Sergio Martínez Dunstan (Cap. 15), Teresa Bracho (Cap. 16) y Lucía Rivera Ferreiro (Cap. 17). Al final del libro se incluye una sección de consideraciones generales y conclusiones.

La intención implícita de este material de lectura, generado a través de la investigación desarrollada en dos países, es que éste sea de interés para quienes se dedican al estudio sistemático y al análisis de las políticas públicas educativas aplicadas en México y España durante la última década y, específicamente, en el ámbito de la educación básica en el periodo 2018-2023.

El texto quedará abierto, así, al debate y al escrutinio públicos, sobre todo para quienes participan en ese nivel educativo como docentes, directivos escolares, asesores técnicos o como estudiantes e integrantes de las familias.

