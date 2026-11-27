Axel Meléndez

Ante el avance de las derechas en América Latina y las movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública, conviene preguntarse qué está en juego. ¿Por qué una de las primeras acciones de las derechas, cuando llegan al gobierno, se dirige contra la educación?

La pregunta no es sencilla, porque cada país ha seguido su propio camino. En El Salvador se ha impuesto una modificación radical de la conducta del estudiantado en la educación básica, junto con prohibiciones a la perspectiva de género y a los feminismos. En Colombia se han recortado recursos y se ha intentado una reforma estructural de los planes y programas de estudio. En Argentina se asfixia a las universidades públicas y se las acusa de promover “contenidos ideologizados y adoctrinarios”. En Ecuador se recorta el presupuesto y se incentiva la educación privada. En Chile, además del recorte, se han impulsado campañas contra el “adoctrinamiento” en las escuelas y se ha adoptado un enfoque punitivo frente a las movilizaciones estudiantiles. Las medidas varían, pero responden a una lógica común.

Para entenderla, hay que partir de que la educación, en cualquiera de sus niveles y expresiones, es el espacio donde se constituyen sujetos y subjetividades: se aprende a interpretar el mundo, a relacionarse con él y se internalizan la ética, las normas y los valores de una cultura. En este sentido, las modificaciones radicales en las sociedades no se sostienen solo por la fuerza o la economía, sino por la construcción de un sentido común, esas ideas que damos por obvias y que hacen parecer natural el orden existente. La escuela y la universidad son terrenos privilegiados de esa construcción, por lo que quien decide y orienta el cómo de la educación tiene una intencionalidad: formar ciudadanías en consonancia con un proyecto político, económico e ideológico.

Esto también explica el carácter a largo plazo de estas ofensivas. Sus efectos no son inmediatos; son apuestas a futuro. Al querer refundar el país desde la perspectiva del gobierno de turno, se busca que la transformación trascienda a los propios gobiernos y produzca sujetos que, mañana, respalden y reproduzcan el proyecto de hoy.

Aquí aparece una paradoja. El discurso contra el “adoctrinamiento” se presenta como defensa de la neutralidad, pero no hay educación sin un horizonte de valores y ajena a los límites ideológicos, políticos y económicos de las sociedades. Lo que se propone no es una escuela sin ideología, sino una con otra: la que vuelve natural la desigualdad, concibe el conocimiento como mercancía y la educación como inversión individual, y trata como amenaza el pensamiento crítico, el género, la memoria y la organización estudiantil. Despolitizar la educación es, en sí mismo, un acto político.

A ello se suma una dimensión material que a menudo se pasa por alto. Recortar el presupuesto público y alentar la oferta privada no es solo una decisión fiscal: profundiza las desigualdades educativas y multiplica las trayectorias truncadas de quienes dependen de lo público. Quien tiene recursos accede a una educación por la vía privada; el resto queda con instituciones precarizadas y, después, culpabilizado de su propio deterioro.

Por eso las movilizaciones estudiantiles no deben leerse como una defensa corporativa de las instituciones, sino como una disputa por el sentido de la educación en nuestras sociedades. Lo que se juega es qué tipo de sujetos, vínculos y futuro se podrán imaginar en las próximas décadas. Defender la educación pública es defender la posibilidad de pensar más allá de lo que el orden vigente presenta como inevitable.

Defender la educación pública, sin embargo, no puede reducirse a resistir los recortes ni a pedir que todo vuelva a ser como antes. Las desigualdades educativas no nacieron con estos gobiernos: las derechas las profundizan y las capitalizan, pero se alimentan de promesas incumplidas, de instituciones que durante años no lograron cerrar las brechas y de una distancia, a veces real, entre la escuela y la vida de quienes la habitan. Si la disputa se basa en el sentido de la educación, no basta con negar el discurso del adversario. Hay que ofrecer una idea de lo público que sea creíble y deseable, que se perciba como un bien colectivo y no como un trámite, y que se construya con estudiantes, docentes, familias y comunidades, no solo para ellos.

Por eso lo que está en juego es más que un presupuesto o un plan de estudios. Es la posibilidad de que las nuevas generaciones sigan aprendiendo a nombrar el mundo, a cuestionarlo y a imaginar que puede ser distinto. Las derechas lo saben y por eso apuestan a la escuela como terreno a largo plazo. Las movilizaciones estudiantiles, con todas sus tensiones, muestran que esa apuesta no está resuelta: donde se intenta clausurar el pensamiento crítico, aparece quien lo defiende. La pregunta de fondo no es solo qué educación quieren las derechas, sino qué educación estamos dispuestos a construir y a sostener para disputarles, desde ahora, el futuro.