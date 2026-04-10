Maura Rubio Almonacid*

1. Educación: medida de prevención de la violencia de género

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) es “un recurso jurídico que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— de manera articulada para atender, desde una perspectiva de género, de forma pronta y expedita (…) hechos de violencia feminicida en una zona determinada. La alerta incluye (…) medidas de prevención para evitar que la violencia feminicida continúe (…)” . Fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007. Al declararse una AVG, las autoridades deben implementar distintas medidas (preventivas, correctivas, de seguridad, de justicia, etc.), de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) integrado para tal fin.

En 2015, el Estado de México fue la primera entidad donde se declaró una AVG por feminicidio y, en 2019, se emitió la segunda por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Entre las medidas preventivas recomendadas por el GIM, una correspondió a la Secretaría de Educación del Estado de México (SEDUC): “Diseñar una estrategia educativa en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género para la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia” .

2. La Estrategia Curricular en Igualdad de Género: una medida de prevención

Los equipos técnico-académicos de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior elaboraron propuestas educativas en igualdad de género y derechos de las mujeres, a partir de las cuales, en 2020, comenzó el diseño de la Estrategia Curricular en Igualdad de Género (ECIG).

Las decisiones de diseño curricular que se tomaron incluyeron: a) estructurar un trayecto educativo desde preescolar hasta media superior (3 a 18 años); b) asegurar que el trayecto fuera integral, gradual y secuenciado; c) presentar los contenidos desde las perspectivas de derechos humanos e igualdad de género y con un enfoque de prevención; y, d) destinar tiempos específicos de la jornada escolar a la ECIG.

La ECIG se propuso como objetivo que las y los “estudiantes de educación básica y media superior logren aprendizajes significativos para practicar y promover la igualdad de género con base en la comprensión y el cuestionamiento de las desigualdades, el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia pacífica” . Sus contenidos se estructuraron en tres ejes: igualdad de género, derechos humanos y cultura de paz.

Durante el diseño se incorporó el equipo de educación de UNESCO-México, cuyas aportaciones fueron fundamentales para consolidar la propuesta curricular y para ofrecer orientaciones didácticas a maestras y maestros de cada nivel educativo. Además, elaboró el “Modelo de seguimiento a la implementación de la estrategia curricular en escuelas” y realizó la sistematización y análisis de la experiencia.

Para preparar al personal docente, la Subsecretaría de Educación Básica (SEB-SEDUC) diseñó e impartió el curso en línea Maestras y maestros construimos igualdad, con contenidos específicos para cada nivel educativo. Su objetivo fue desarrollar competencias profesionales docentes para la construcción de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres y el respeto a los derechos humanos. Entre 2021 y 2023, más de 207 mil docentes y estudiantes de escuelas normales acreditaron el curso.

El proceso de aprendizaje en aula se apoyó en la colección Igualdad de Género, integrada por nueve libros para docentes y estudiantes, elaborados por un conjunto de especialistas, los cuales fueron difundidos mediante páginas web y distribuidos en versión impresa en las escuelas. La colección incluye cuatro libros para docentes y cinco para estudiantes: preescolar, primaria baja y alta, secundaria y media superior.

Finalmente, la ECIG contó con el apoyo del Consejo Consultivo para la Revisión de Contenidos Educativos en Materia de Igualdad de Género, órgano técnico de consulta integrado por autoridades de SEDUC, otras dependencias estatales, instituciones de educación superior y del sector social (madres y padres de familia y una organización de la sociedad civil).

3. La ECIG como respuesta a un problema público

La ECIG fue una intervención de política pública —derivada de una decisión del gobierno del Estado de México—, que se propuso promover la igualdad de género como un derecho humano, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y enfrentar la discriminación y la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres.

La estrategia es también una medida de prevención de la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, mediante el desarrollo de aprendizajes significativos orientados a promover y practicar la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz a lo largo de la vida.

Fue además un esfuerzo excepcional de colaboración entre diversos actores del sistema educativo —docentes, equipos de supervisión escolar, familias, equipos técnico-académicos y autoridades de SEDUC—, así como de dependencias estatales vinculadas con la problemática. Especial mención merece el apoyo de las y los especialistas —al menos 30 personas— que colaboraron en el diseño curricular, en la elaboración de los libros y de los materiales de apoyo.

Por último, y muy importante, la ECIG fue un proceso de aprendizaje institucional significativo: propició que estudiantes, docentes, directivos escolares, integrantes de los equipos técnico-académicos, autoridades y familias desarrollaran aprendizajes y habilidades para formar a niñas, niños y adolescentes en la igualdad de género como derecho humano.

La ECIG fue una propuesta innovadora que tuvo un impacto en 3.5 millones de estudiantes, 165 mil docentes y 19 mil escuelas, el cual se implementó únicamente en el ciclo escolar 2022-2023. Los testimonios de estudiantes, familias y personal docente hablan, en general, de la buena aceptación de la estrategia, especialmente entre las mujeres, de la comprensión del problema de la violencia hacia ellas, las adolescentes y las niñas, así como de los cambios de actitudes en el estudiantado basadas en una cultura de la igualdad de derechos y la convivencia pacífica.

Seguramente contribuyó, en alguna medida, a disminuir de la violencia contra las mujeres en el Estado de México. Aunque el gobierno estatal reporta una reducción en los feminicidios en los últimos tres años, las Alertas de Violencia de Género siguen vigentes.

Maura Rubio Almonacid* Integrante de MUxED. Maestra en Ciencias Sociales (Flacso-México). Coordinadora General de la Estrategia Curricular en Igualdad de Género del Estado de México. Actualmente es Directora de Investigación en Mexicanos Primero.

X: @moraalmona

Referencias

Gobierno de Estado de México y Secretaría de las Mujeres. (2023). Programa Estratégico Estatal para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 2023. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/832238/46._Programa__Estrat_gico_Estatal_AVGM_EdoMex_28.03__1_.PDF

Gobierno del Estado de México. (2022). Igualdad de género. Educación secundaria. Libro para docentes. Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México.

Lagarde, M. (2013). Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 49(200). https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2007.200.42568

Wolpert, R., Avendaño, V., Vargas, S., & López, G. (2024). Contribución de la Estrategia Curricular en Igualdad de Género a la educación en igualdad de género, derechos humanos y cultura de paz. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 54(2), 137–158. https://doi.org/10.48102/rlee.2024.54.2.634