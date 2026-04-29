David Auris Villegas

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Durante el mes más letrado del año conversaba con estudiantes de secundaria sobre las proezas de Don Quijote de la Mancha y, de pronto, un esmirriado y astuto adolescente dijo: “Soy don Quijote virtual y derribaré las tareas que nos torturan”. Al escuchar este desafío, su amigo, robusto, respondió: “Soy Sancho Panza y propongo que, en lugar de luchar, vámonos al recreo, el mejor bálsamo de la mañana”. Entre risas, disfrutamos un recreo literario.

Es así que, a partir de estos diálogos con adolescentes repletos de sueños que aspiran a transformar el mundo como quijotes modernos, durante este abril se celebra el Día del Idioma chino, inglés y, especialmente, el 23 de abril, el Día del Idioma, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Todos estos eventos culturales giran en torno al libro, el dispositivo que cambió el mundo para siempre. Además de ser a prueba de robo, sus páginas nos abren oportunidades para triunfar en la vida.

De manera que parece una magia literaria que Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega murieran en 1616, en una coincidencia literaria que se asocia al 23 de abril como fecha cumbre de los libros. Por ello, la UNESCO declaró este día como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, convirtiendo a la lectura en un superpoder contra los molinos de la ignorancia.

En nuestras aulas y espacios de aprendizaje, invitemos a los estudiantes a leer con Don Quijote de la Mancha para derribar la estupidez, reconociendo en Miguel de Cervantes Saavedra la fuerza de la crítica social, la imaginación, la justicia y el humor. También promovamos a William Shakespeare, padre de Hamlet y Romeo y Julieta, que nos ayudan a comprender los dilemas y emociones humanas. Finalmente, valoremos a Inca Garcilaso de la Vega con sus Comentarios reales de los Incas, que fortalecen nuestra identidad cultural como educación intercultural para una convivencia solidaria.

Así que, querido lector, déjate llevar de paseo por las intrigantes páginas de los libros, de la mano de los escritores, y sumérgete en las maravillosas palabras de la fantasía, la alegría, la reflexión, la libertad y la creatividad. Esta aventura nos permite consolidar nuestro desarrollo humano, convirtiéndonos en ciudadanos capaces de construir juntos un mundo mejor.

Artículo publicado en El Montonero

© David Auris Villegas. Ha publicado: Hacia una educación del buen vivir y Cómo redactar y publicar artículos científicos. Edita y divulga la revista AURIS.