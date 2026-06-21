María Teresa Galicia Cordero

Con la inauguración y el desarrollo de los juegos en este Mundial, especialmente en México, y como consecuencia de la euforia colectiva provocada por los aficionados y no tan aficionados a este juego de pelota, dejaron de ser noticia todos los actos de resistencia que se han realizado y se siguen realizando en la ciudad de México, problemáticas que, una vez acabado el Mundial, vamos a seguir teniendo.

Diversos grupos intentan viabilizar sus peticiones en redes sociales y en manifestaciones en la CDMX y en otras partes del país, sin embargo, ante las narrativas desarrolladas por los medios de comunicación y las autoridades, estos se han ido diluyendo, creando un ambiente social hostil hacia todo aquello que los relacione, lo que contribuye a la pérdida de la reflexión crítica sobre lo la realidad que se presenta en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.

En las investigaciones sobre imaginarios y representaciones sociales, las identidades son el resultado de una historia que igualmente se construye y se relata, a partir de elecciones, discursos y acciones, de manera tal que podemos afirmar que son el resultado de una realidad representada (Aravena, Morales y Oehmichen, 2021) y que a veces, abordan la confrontación entre los imaginarios de la identidad nacional y las demandas sociales.

Lo que estamos observando, es la resistencia ante el poder, la corrupción, la simulación y el despojo que sigue existiendo en el país. Es preocupante como muchos gobiernos utilizaron el desarrollo de esta justa deportiva para atraer la atención de los ciudadanos con mensajes de estilo promocional pagado con nuestros impuestos. Mensajes como: “Por amor al futbol.” “En esta ciudad creemos en el deporte como una herramienta de unión, inclusión y bienestar.” “El futbol es para todas y todos.” “El futbol es para todas y todos.” “La ciudad está preparada para recibir al mundo con la pasión que nos caracteriza porque el futbol se vive aquí como en ningún otro lugar.” “La ciudad se convierte en cancha #FutbolEnLaCiudad.” Un plan perfecto: futbol en familia #VamosAlEstadio.”

En contraste con los mensajes de protesta de los grupos en redes sociales: “A poquitos días del Mundial, los mexicanos no podemos acercarnos al estadio, ver los partidos ni siquiera en bares, ni restaurantes, protestar en las calles, ni cobrarle impuestos a la FIFA.” “La Copa el Mundo es un negocio, el futbol de los barrios es resistencia.” “La FIFA gana millones, el pueblo paga los costos. El futbol es nuestro, no de ellos.” “¡El Mundial de las protestas!: boletos carísimos, movimientos sociales, transporte público, inseguridad, vialidad trastocada.” “¡Los mexicanos no fuimos invitados al Mundial! Nos invitaron a escondernos para no hacer desastres en nuestro propio país.”

Varias han sido las situaciones que se vivieron, como la del intento de adelantar el ciclo escolar sin pensar en las consecuencias de la reducción del tiempo efectivo de aprendizaje, el riego de incumplir los propósitos de los programas educativos, el impacto en la organización familiar, problemas de planeación social y laboral de las escuelas, desigualdad regional ( dado que solo en tres ciudades se efectuaría este Mundial) etc., situación que desató la inconformidad social y una polémica pública por colectivos, padres de familia, docentes y especialistas por lo que la presión pública llevo a las autoridades a revertir la medida.

El grupo de las madres buscadoras justificaron la ola de movilizaciones que realizan cuestionando: “La respuesta ante tanta movilización podría ser ¿Por qué las madres buscadoras tienen que protestar durante al Mundial para ser escuchadas? Tal vez la pregunta no es si no podemos disfrutar el futbol, tal vez la pregunta es por qué algunas personas tienen que aprovechar el momento de mayor visibilidad para que su dolor sea tomado en serio. ¡Futbol si, Olvido no! ¡Justicia siempre!,”

Lo anterior como consecuencia de que México se preparó en tiempo récord para recibir al mundo con estadios, turismo, inversión pública y días inhábiles, pero también es el país de más de 130 000 personas desaparecidas, son las mujeres quienes buscan, quienes preguntan, quienes no se rinden y hacen el trabajo que el Estado ha abandonado. Lo que ellas expresan no es que no jueguen al futbol. Están preguntando “¿Por qué para organizar una fiesta internacional si hay urgencia, recursos y atención… pero para encontrar a nuestros hijos o hijas no?”

Otro de los grupos a los que hay que poner atención es la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), una corriente disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fundada en 1979. Su lucha se caracteriza por la defensa de derechos laborales, oposición a reformas y políticas que no solo afectan al magisterio sino a todos los trabajadores al servicio del Estado, movilización social buscando la justicia, democraciasindical y la defensa de lo público y que promueven modelos propios educativos (como el PTEO). En días recientes promovieron la movilización en gran escala en la CDMX de colectivos de madres buscadoras, pensionados de Pemex y CFE, organizaciones de transportistas, organizaciones campesinas, trabajadores de la salud y colectivos en general, lo que provocó un intenso y escandaloso operativo policial durante las movilizaciones al estadio Azteca.

Si a lo anterior se suma la llamada de atención a todo lo relacionado con la destrucción y el saqueo de recursos naturales como: el extractivismo, que responde a una lógica global donde los recursos se exportan como materias primas, con poco beneficio local, reforzando dinámicas de dependencia económica; la minería y contaminación ambiental que provoca fuertes impactos en la contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados , la erosión del suelo y pérdida de biodiversidad; deforestación y la consecuente pérdida de flora y fauna; la crisis hídrica que ya estamos padeciendo por la sobreexplotación del agua; la degradación ambiental y destrucción de recursos naturales( como los arrecifes para recibir cruceros), así como la extinción de especies endémicas en nuestro país (IBERO, 2025).

Los pueblos indígenas cuestionan por su parte que: “Si a las lenguas indígenas se les asignara el mismo presupuesto y la atención que el futbol, en México no existirían lenguas en riesgo de extinción.” Su riqueza cultural convive con profundas desigualdades estructurales en comparación con la población no indígena, acceso desigual a salud y educación, despojo territorial y conflictos por megaproyectos , violencia, inseguridad y desplazamiento, discriminación y racismo estructural, perdida cultural y lingüística y porque a pesar de que discursivamente se asegura su desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, sigue siendo urgente la implementación efectiva de sus derechos.

Y así podría extenderme en cuanto a la situación social y política existente en el país, lo cierto es que el problema de fondo, no es el Mundial, sino son las vidas que importan, que recursos se protegen, a que se les asignan prioridades, dónde y cuándo se invierten los presupuestos públicos, que historias y realidades se muestran en los reflectores, cuales es necesario visibilizar y porque es necesario resistir y seguir luchando.

Referencias

Aravena Reyes, A., Morales Rubio, J., & Oehmichen Bazán, C. (Eds.). (2021). *Imaginarios sociales e identidades*. Red Iberoamericana de Academias de Investigación, A.C.

Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (IBERO, 2025). Extractivismo en México: impactos y resistencia comunitaria. https://piai.ibero.mx