Abelardo Carro Nava

En la memoria colectiva del México contemporáneo, las escuelas normales suelen habitar dos extremos narrativos que rara vez se tocan: o son evocadas con nostalgia como el bastión histórico que alfabetizó al país tras el periodo revolucionario, o son reducidas a ciertos titulares periodísticos donde el conflicto, la toma de casetas o la precariedad presupuestal son algunas de sus características. Esto, de alguna manera se entiende, pues, durante muchos años el debate público sobre la formación inicial docente, quedó atrapado entre la estigmatización y la indiferencias; por ello, cuando una iniciativa logra sacar a las normales de esa trinchera discursiva para colocarla en el centro de la plaza pública desde la creación artística, la identidad regional y la convivencia comunitaria, bien vale la pena voltear la mirada y dedicarle algunos pensamientos o ideas.

El Festival Nacional del Normalismo “Calpulli”, es una actividad que ha venido impulsando la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM); su crecimiento en tan solo pocos años ha sido vertiginoso y revelador. De hecho, lo que nació en junio de 2024 en Xalapa, Veracruz, en la siempre histórica Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con poco más de 2 mil estudiantes y docentes de 23 estados del país, se transformó un año después con la presencia de 8 mil asistentes de las 32 entidades federativas en Aguascalientes, para consolidarse hace unos días en Guadalajara, Jalisco, donde poco más de 6 mil normalistas provenientes de 140 instituciones tomaron escenarios emblemáticos como la Plaza de la Liberación y el Teatro Degollado. En fin, más allá de los datos o las cifras que pudiera ofrecerles, me parece que el éxito de las convocatorias de Calpulli responde a una necesidad profunda que llevaba años contenida en las aulas de las normales; sin duda, estamos ante la presencia del resurgimiento de una comunidad nacional normalista más viva que nunca.

Pienso que la elección del nombre de dicho festival no fue un mero adorno folclórico, sino una declaración de ciertos principios; por ejemplo, en el mundo, que no es ajeno a nosotros porque es nuestro mundo, el Calpulli era la casa grande; la unidad territorial, social y educativa donde se tejía la vida en común y donde se transmitían los saberes fundamentales de una generación a otra. El hecho de trasladar esa categoría al Siglo XXI me parece un acierto, porque ello supone que la escuela normal no es (porque nunca lo ha sido) una simple fábrica de técnicos de enseñanza o un lugar sin relevancia, sino el corazón cultural de sus comunidades en el más amplio sentido de la palabra. Esto, sin lugar a dudas trajo a mi mente, esa idea de que la y el maestro mexicano, guste o no guste, ha sido históricamente un gestor cultural, un articulador social por excelencia y un puente entre el conocimiento universal y la raíz local.

Un aspecto que quisiera resaltar de este evento es que, en las tres ediciones que se han desarrollado, se ha buscado romper deliberadamente con la rigidez de un congreso académico tradicional (y qué bueno), porque, pienso, que aquí el protagonismo no recae en las ponencias, carteles, videos, etc., que suelen exponerse, sino en el cuerpo, la voz o la sensibilidad de las y los jóvenes que más adelante estarán frente a un grupo de niñas y niños. Créanme, quienes vivimos estas experiencias en algún otro momento formativo de nuestra vida, suelen ser sencillamente inolvidables. Solo tenga en mente esto: cuando un estudiante de una normal rural del sur comparte escenario con una rondalla del norte, cuando las danzas originarias dialogan con el teatro contemporáneo, cuando la oratoria, el cortometraje o las callejoneadas se viven intensamente, surge un ejercicio de interculturalidad tan real que ningún libro de texto podría sustituir. Creo que sus protagonistas no se han dado cuenta de este hecho invaluable: antes de enseñar la diversidad de México en un salón de clases de preescolar, primaria o secundaria, estas y estos futuros docentes la experimentan en carne propia, la bailan, la escuchan, la cantan, pero, sobre todas las cosas, la respetan.

Ahora bien, si alguien pensara que tal evento no tiene impregnado un sentido pedagógico, porque, generalmente, cuando se lee “festival” se piensa indistintamente en una “fiesta”, me parece que se equivoca, porque en una época marcada por la hiperdigitalización, el avance de la inteligencia artificial o una creciente crisis socioemocional en las infancias y juventudes, formar a maestras y maestros que dominen la expresión oral, las artes escénicas, la música o las artes plásticas no es ni debe ser un lujo extracurricular, sino una herramienta didáctica y pedagógica de primer orden, porque un docente que sabe contar una historia, que comprende que el lenguaje corporal es relevante o que es capaz de montar una obra de teatro comunitaria, puede poseer recursos insustituibles para generar empatía, desactivar violencias o reconstruir el tejido social en contextos escolares cada vez más complejos. Pienso que todo ello cumple con una función cohesionadora invaluable: devolver el sentido de pertenencia y el orgullo identitario a estas instituciones que durante muchos años fueron sometidas o, simplemente, olvidadas.

Sí, es cierto, se debe celebrar con júbilo este acierto simbólico y comunitario llamado Calpulli, sin embargo, no deben perderse de vista algunos otros temas que también son relevantes, precisamente, porque el normalismo, hoy por hoy, es vital para el proyecto educativo nacional que desee emprenderse.

Hace unos días escribí un texto relacionado con otro evento de gran trascendencia como lo es el Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal (CONISEN), en este, preguntaba qué era lo que sucedía cuando los reflectores de dicho congreso se apagaban y las y los investigadores normalistas volvían a sus aulas/escuelas; dicha pregunta es válida en estos momentos, pero con unos agregados importantes: qué pasa cuando las luces de Calpulli se apagan, se desmontan los escenarios y los miles de estudiantes y docentes regresan a sus instituciones de origen. Pienso que una verdadera revalorización del magisterio no puede agotarse en la estética del encuentro ni el aplauso efímero de una plaza pública; para ser auténtica y duradera, debe traducirse en una justicia presupuestal y en condiciones materiales dignas y equilibradas.

Vaya, es un secreto a voces que muchas normales que brillan con un enorme talento en Guadalajara, Aguascalientes o Xalapa, enfrentan en su cotidianidad carencias severas, porque, por un lado, se puede observar en sus escuelas una infraestructura envejecida, aulas o laboratorios deficientes, conectividad precaria, plantillas docentes insuficientes, programas de financiamiento disminuidos – porque los actuales no alcanzan para cubrir las brechas existentes o porque son ahorcados por los gobiernos estatales –; por el otro, una necesaria revisión o actualización curricular constante que prepare a las y los futuros maestros para los desafíos científicos, tecnológicos o lingüísticos de nuestros días; desde luego, sin olvidarnos de repensar los procesos de ingreso al sistema educativo porque el actual no responde a su formación profesional, además de su pésimo funcionamiento.

Lo anterior, bien podría representar parte de esa deuda histórica estructural de parte del estado mexicano para con estas instituciones, valiosas en sí mismas, que requieren de su atención y mejoramiento. Obviamente que el compromiso, trabajo y dedicación que quienes tienen la maravillosa oportunidad de formar a estas futuras y futuros maestros debe ser innegable, porque, coincidiendo con el párrafo anterior, no se trataría de preparar a las y los estudiantes para presentarse en un festival de tal envergadura; dicha presentación tendría que derivarse del trabajo diario realizado en las aulas, en las escuelas y en sus comunidades. Recuérdese que la normales tienen la encomienda de difundir y extender la cultura en sus territorialidades, no por el hecho de ser una institución de educación superior sino porque es parte de su quehacer histórico y social.

Ojalá que este festival no se convierta en una vitrina cultural aislada mientras las aulas siguen padeciendo los estragos de un sistema educativo arcaico y de gobiernos insensibles con la cultura y la formación docente, porque se correría el riesgo de que pudiera ser percibido como un mero paliativo festivo frente a los grandes problemas estructurales poco o nada atendidos. Creo que, si las autoridades educativas y las propias escuelas normales lograran que la energía articuladora de Calpulli fuera el punto de partida para exigir y construir mejores presupuestos, mayor investigación educativa y políticas públicas integrales, se estaría en un verdadero punto de inflexión nunca antes visto.

Al final del día, después de analizar lo acontecido en estos tres años, desde Xalapa a Guadalajara, creo que el normalismo mexicano se ha revitalizado, pero necesita de un acompañamiento en todos los sentidos. Lo que presenciamos hace unos días en la perla tapatía es la muestra más fehaciente de un normalismo que ha resistido a décadas de abandono y descalificación.

Es un hecho pues que Calpulli, al igual que el CONISEN, han logrado abrir las ventanas y puertas de la casa grande del normalismo para que el país entero vuelva a mirar hacia dentro; pienso que el reto en lo sucesivo es asegurar que los cimientos de esa casa sean tan sólidos como el espíritu de quienes la habitan.

¡Enhorabuena para este festival y enhorabuena para el normalismo mexicano!

Ya solo falta un evento deportivo de gran calado y trascendencia; creo, así de botepronto, que se podrían realizar anualmente unos juegos deportivos y tradicionales. Si ya se cuenta con un CONISEN que es un espacio de indagación por excelencia, si ya se tiene un Calpulli donde la cultura es el eje de su actividad, por qué no pensar en un Tepochcalli, aludiendo a esa escuela mexica (la casa de los jóvenes) donde se formaba integralmente el carácter, la destreza física, el trabajo colectivo y el servicio a la comunidad.

Tiempo al tiempo.