Romelia Hinojosa Luján

La posible reforma a la Ley del ISSSTE presentada por el Ejecutivo Federal se ha robado todos los reflectores de la política educativa y sindical. Son cambios que afectan a la totalidad del magisterio nacional. Existen otros cambios y políticas que desde lo estatal se están implementando y que no tienen tanta difusión, pero lesionan profundamente a la educación y al profesorado de las entidades. Tal es el caso de lo que sucede en Chihuahua con el subsistema educativo estatal.

Chihuahua es de las pocas entidades que posterior al Acuerdo de Modernización Educativa conserva dos subsistemas educativos y en los que dos Secciones Sindicales representan los derechos laborales de los trabajadores de la Educación. La Sección 8 magisterio federalizado y la Sección 42 al magisterio estatal. El otrora envidiable sistema estatal, por las prestaciones que su personal poseía, ha sido sujeto a múltiples acciones que lo han desmantelado.

Como todos los gobiernos neoliberales, nuestra administración estatal, ha realizado un constante deterioro de este sistema. Sabemos que los gobiernos del PAN ven a la educación no como garantizar un derecho o proveer un servicio, lo ven como un gasto, de tal manera que tratan de deshacerse de él. La ruta es establecer todos los recursos para abaratar gastos y servicios, pero también para justificar su cierre o “venta”.

Ha sido constante este ataque y en este limitado texto se ofrecerán solo algunos ejemplos:

La Secretaría de Educación y Deporte evita destinar presupuesto para los concursos y estímulos horizontales del magisterio. Por ello quien participa, sufre hasta para conseguir una constancia de servicio. Existe la consigna de no brindarlas y por esta consideración mucho del magisterio queda fuera de los concursos. Por otro lado, es muy injusto que solamente 20 docentes de secundaria estatal puedan acceder a mejoras salariales por año[1]. La pauperización de la formación inicial de docentes en las instituciones estatales tiene ya al menos 3 lustros. La Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua (IBYCENECH) ha perdido más del 35% de sus plazas de tiempo completo, el 25% del nombramiento del profesorado es por honorarios. Estos datos se obtuvieron el año 2022 cuando la autora realizó un diagnóstico de violencia de género. Pero ¿por qué no se podían cubrir las plazas en educación superior de la escuela normal? Porque había una negativa de Gobierno del Estado a través del Congreso del Estado para legislar un nuevo perfil de ingreso del profesorado que trabaja en esta institución. Fue hasta diciembre del 2024 cuando a través de un decreto se reformó el perfil del magisterio en cuyos hombros se deposita la formación inicial del profesorado. Se empobreció la formación porque no había quienes cubrieran el perfil obsoleto y se contrataban personas que trabajaban por honorario en decremento de la calidad de un trabajo que debe ser especializado en la formación de docentes y frenando actividades como la investigación[2]. Aún en estas fechas no se saca la convocatoria abierta al profesorado estatal en general que pueda cubrir las vacantes. Tal vez se piensa seguir con el juego sindical de controlar estas plazas. Además de todo esto, los salarios de nivel superior que otrora eran el orgullo del subsistema estatal, han quedado a la zaga de lo que se gana en instituciones pares del subsistema federalizado como UPNECH o Centro de Investigación y Docencia (CID) porque no se ha aplicado lo pactado en los convenios signados para este nivel. Obviamente hay un “ahorro” sustancioso en el techo presupuestal que nadie sabe dónde está quedando. La nula inversión en formación continua por parte del erario estatal durante los últimos 5 años. (Información obtenida a través del sistema de transparencia) Para nadie es desconocido lo tardado que es el pago de los servicios que brinda el profesorado. Cuando se comienza a trabajar hay quien sufre hasta 8 meses para que se le comience a pagar, lo mismo si se cubren horas interinas[3]. Son extremas las condiciones laborales que vive el profesorado del Programa Nacional de Inglés (PRONI) sin aguinaldo, seguro médico, vacaciones; y de Telebachillerato que carece del derecho de jubilación[4]. La Secretaría de Hacienda regatea el pago de bono de jubilación en el personal que se jubila en educación superior[5]. Desde hace 5 años que a los maestros y maestras no les acreditan ni pagan lo que entre el magisterio se conoce como Clave L Plus. Desde 2019 se inició un litigio contra Gobierno del Estado en torno al pago de una prestación o clave que el profesorado gozaba antes de la Reforma de Peña Nieto. La Clave L, se aplicaba al personal de Educación Básica que se titulaba de la licenciatura en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Representa un tiempo completo mixto tasado por el pago del Instituto Politécnico Nacional. Hasta los 20 años de servicio el pago de esta clave es como “no titulado”, al llegar al 4º quinquenio automáticamente el pago se acredita como titulado, lo que representa un salario más alto. Este paso era automático hasta antes de la mencionada reforma. Hoy Gobierno del Estado lucha en los tribunales por no brindar ese pago a los docentes y se le acumularon 540 millones de pesos en deudas al magisterio estatal que tienen derecho a este pago.

Pudiese seguir relatando elementos en los que se evidencia esta estrategia constante de Gobierno del estado por “deshacerse” de sus compromisos ante el magisterio estatal. Es constante la fuerza con el que se violan los derechos laborales del magisterio estatal, cabe destacar que en contubernio con la Sección 42 del SNTE que se declara incompetente y solidaria con la patronal.

El detonante y la gota que derramó el vaso de todos los agravios y violaciones en los que el personal educativo del subsistema estatal ha sido objeto, lo representa el tremendo deterioro que los servicios de salud presentan. Pensiones Civiles del Estado había ofrecido un suigéneris sistema en que algunos de los servicios de 2º y 3er nivel de salud, se atienden a través de servicios privados. No posee ni una sencilla clínica. Esto es en la capital del estado que es la región de privilegio, en los municipios o regiones, en muchos de ellos no se posee servicio de urgencias ni especialistas. En Juárez, por el número de sus agremiados, resulta un servicio bastante limitado.

Durante mucho tiempo la institución violó derechos humanos al negar el ingreso de madres y padres de familia de trabajadores de la educación se negó enfáticamente a brindar el servicio de salud a los esposos de las trabajadoras de la educación. Hasta la fecha, el ingreso de los esposos y concubinos tienen que ser a través de un litigio. Por otro lado, lo que comenzó siendo una institución creada por el magisterio y para el magisterio, hoy Gobierno del Estado ha incorporado a múltiples organismos como las Juntas de Aguas, empleados burócratas, la Universidad Autónoma de Chihuahua entre otros. Esto ha originado un aumento inusitado de derechohabientes en contraposición con el adelgazamiento del presupuesto destinado al servicio médico, en 2019 se destinaban 1794 millones de pesos y para 2024 se observa un decremento de 494 millones.

Por otro lado, desde el sexenio de César Duarte, las instituciones que afilian a sus trabajadores a PCE comenzaron a acumular una deuda que a estas fechas se ha tornado en impagable: $9,330’361,975. Casi diez mil millones de pesos. A su vez PCE debe casi un mil millones de pesos[6]

El servicio de salud que está brindando PCE presenta graves carencias que han originado muertes sobre todo en el servicio de urgencias[7] Múltiples relatos de compañeros hablan de afectaciones directas a la salud y a la integridad física en el área de urgencias, por no contar con áreas hospitalarias suficientes, pues ya no les dan crédito en los hospitales por falta de pago. Múltiples cirugías están en fila, no hay cupo para realizarse diagnósticos como resonancias, falta de medicamentos, los lugares para terapia física están rebasados y un largo etcétera. Y se habla desde el privilegio de gozar de este servicio desde la región centro, pero si se desplaza el foco de análisis a otras regiones, la situación es extrema. Simple y sencillamente PCE no existe en muchos municipios[8]

“Pensiones está en esa situación porque así lo decidieron los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el aval de la Sección 42 del SNTE, con la reforma a la Ley de Pensiones se decidió que los afiliados a partir de 2014 tuvieran cuentas individuales y los recursos que antes se canalizaban para contribuir al pago de las pensiones de los jubilados y pensionados, a partir de entonces, se van a las cuentas individuales, lo que falta para el pago de las pensiones lo tienen que aportar los patrones”[9]. En definitiva, implica que las jubilaciones y pensiones solidarias están también en riesgo de no ser cubiertas.

Este deterioro del sistema educativo estatal, de las prestaciones que se le brinda a su profesorado y de su servicio médico ha llevado al magisterio estatal a construir un inédito contexto de lucha al margen de la organización sindical. El jueves 27 de febrero pararon 296 escuelas en protesta por la situación que se vive en los servicios de salud[10].

Mientras cerca de 6,000 maestros y maestras federalizados que protestan en una marcha por la nueva iniciativa de ley del ISSSTE y se acompañan de unos 500 docentes estatales que protestan por el estado desastroso de PCE, la gobernadora está dando su tercer informe de gobierno. El 1º de marzo ella dice que se preocupa de la salud, pero no la del magisterio estatal. Dice que se preocupa por la educación, pero no de sus profesores. Dice que ha manejado finanzas sanas mientras Pensiones Civiles del Estado se hunde en una deuda que alcanza dimensiones impagables y que la misma administración es quien adeuda.

Por otro lado, en una realidad alterna, mientras PCE agoniza, Gobierno del Estado cubre con su manto de corrupción a los incondicionales aliados al poder con una pensión vitalicia con menos de 10 años de servicio con dinero público. La doble medida con que se jubila a las personas habla de un sistema excluyente, clasista, corrupto y violento[11].

De manera inédita, se han unido el subsistema estatal y federalizado en las protestas y marchas. Unos por la problemática inmediata y concreta sobre su servicio médico y otros por la amenaza que la reciente iniciativa de Ley del ISSSTE ha instalado en el panorama federal por lo consiguiente también estatal. Pero también por el “olvido” de las promesas de campaña de la presidente Claudia Sheinbaum que apuntaban hacia la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

Existe un caso emblemático: 1064 compañeros denominados “en transición” que quedaron “atrapados” entre el sistema solidario y el de aportaciones individuales en el subsistema estatal. A ellos les cobran cuotas omitidas que el patrón no retuvo por un acuerdo realizado entre PCE y el SNTE. Acuerdo que se mantuvo hasta esta administración que lo desconoce y comienza a cobrar de manera diferente. Mientras los grandes deudores de Pensiones no tienen ninguna presión, se le está cobrando al magisterio para poder hacer válidos su derecho a la jubilación. Esto es exactamente lo que la nueva iniciativa de ley del ISSSTE plantea: aumentar las cuotas de sus derechohabientes sin molestar a las entidades deudoras. La Sección 42, parte responsable de esta problemática, a lo más que llega con la parte afectada, es a otorgarles un préstamo del Sistema Integral Magisterial de Ahorro y Previsión (SIMAP) para que le paguen a PCE. Juegan el mismo papel en lo estatal que en lo nacional: su lugar está al lado del poder político.

El entendimiento para una gran parte del magisterio estatal está basado en cuestiones concretas y personales: defienden PCE en el aspecto de salud, tal vez sin percibir la amenaza más amplia al no observar la vulnerabilidad de su sistema de pensión y jubilación. El recuento del contexto evidencia la clara estrategia del estado de Chihuahua de deshacerse del compromiso contraído en torno a la educación, tal vez explicable desde la plataforma política que enarbola el Partido Acción Nacional.

La moneda está en el aire, al parecer el magisterio estatal chihuahuense ha pasado del marasmo y el abandono de sí mismos, a la organización y defensa de sus derechos. Un doble riesgo se cierne sobre sus cabezas y deberían de estar atentos como el hermano menor de la “Fábula de los tres hermanos” de Silvio Rodríguez.

De tres hermanos, el pequeño partió

Por la vereda a descubrir y a fundar

Y para nunca equivocarse o errar

Una pupila llevaba arriba y la otra en el andar

Y caminó vereda adentro el que más

Ojo en camino, y ojo en lo porvenir.

[1] https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosDocumentosSesiones/2593.docx&ved=2ahUKEwiBv7We2-yLAxVcEEQIHS7lI40QFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw2eYHkz9kPZsuAaa-ojsO_W

[2] https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/2023/sep/11/toman-alumnos-la-normal-del-estado-por-falta-de-maestros-504954.html

[3] https://www.chihuahua.gob.mx/prensa/regularizan-pagos-mas-de-6-mil-700-docentes-estatales

[4] https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/2022/may/04/docentes-van-a-paro-por-falta-de-pago-444860.html

[5] https://elpuntero.com.mx/index.php/2025/02/26/denuncian-negativa-de-autoridades-a-pagar-el-bono-de-jubilacion-superior-a-cuatro-maestros-jubilados-de-la-normal-del-estado-y-la-escuela-de-trabajo-social/

[6] Información a diciembre de 2024 obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de Beatriz Verduzco y publicada en sus redes sociales.

[7] https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/2025/feb/20/falta-de-recursos-genera-mal-servicio-en-pensiones-civiles-del-estado-679026.html.

[8] https://oem.com.mx/elheraldodechihuahua/local/denuncia-magisterio-deficiencias-en-pce-21558093.

[9]https://www.facebook.com/romelia.hinojosalujan/posts/pfbid02iNKYDmh9HrRZMUxdNU29VZRvg9Nh3Ua8xivjfZh2WgExL8VfXsuCWygXDKTPFkCcl?comment_id=1007526271223810¬if_id=1740970460226686¬if_t=feed_comment&ref=notif&locale=es_ES%2F).

[10] https://chihuahuaexpres.com.mx/2025/02/27/reporta-educacion-que-296-escuelas-estatales-fueron-a-paro-este-jueves-en-exigencia-de-la-mejora-del-servicio-medico-de-pce/

[11] https://oem.com.mx/elheraldodechihuahua/local/aprueba-congreso-del-estado-pension-anticipada-del-50-para-jueces-y-magistrados-21776401.app.json