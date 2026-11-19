María Teresa Galicia Cordero

El profesorado enfrenta vulnerabilidad institucional debido a normativas restrictivas, agresiones y la falta de formación. Ya es hora de que el SNTE fije una postura ante la violencia de la que son objeto los propios docentes por parte de un sistema que les exige, más de lo que les corresponde.

A lo largo de la gestión de Mario Delgado Carrilo en este sexenio, han existido una serie de disposiciones que confunden al magisterio, por la premura con la que se toman algunas decisiones y la manera tan triunfalista con las que se anuncian. Recordemos la decisión de terminar el ciclo escolar un mes antes por el desarrollo del mundial, que, gracias a la inconformidad social y la polémica pública originada por colectivos, padres de familia, docentes y especialistas, se logró a revertir la medida.

Necesario es reflexionar también en la implementación de La estrategia nacional de salud mental “El ABC de las emociones”, en la que se argumenta que existe material de apoyo y diversos recursos para llevarla a cabo, sin tomar en cuenta lo complejo que es que los docentes pueden atender ese tipo de situaciones en la escuela, sin el apoyo de especialistas ni de una formación continua que les permita la toma de decisiones adecuadas, además de que no existe una política educativa que atienda la salud mental y el bienestar socioemocional de los docentes, crucial para su desempeño profesional.

Otra situación anunciada, tiene que ver con las escuelas sobre la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje, argumentando que se busca atender una problemática no resuelta en las aulas escolares, sin tomar en cuenta que su eficacia no sólo depende de la definición de medidas regulatorias, sino de su comprensión, sensibilización, apropiación y aplicación efectiva por parte de todos los sectores involucrados, atendiendo a las características, necesidades y contextos de cada comunidad educativa.

La consulta nacional sobre la sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), por último, generó un amplio rechazo y escepticismo entre los docentes de educación básica, quienes calificaron el proceso como una simulación. Diversos sectores del magisterio manifestaron su desconfianza respecto a que los resultados reflejen la voluntad real de las escuelas, argumentando que las preguntas limitan la participación y validan decisiones previamente adoptadas (Educación futura, 2026).

Y en todo este escenario actual, ¿quién atiende los intereses y necesidades del personal docente? Se supone que el organismo encargado de ello es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, que se ha distinguido por mantener el monopolio de la representación de los trabajadores de la educación y que posee una alta interlocución en la elaboración de la política educativa. Al paso de los años se sigue observando una gran adaptación del corporativismo a diferentes formas de gobiernos, ya sean morenistas, priistas, panistas o del movimiento ciudadano.

El SNTE conserva la titularidad de las condiciones generales de trabajo y el control centralizado de la negociación, situación que ha posibilitado, hasta ahora, que la determinación del salario magisterial, las prestaciones, así como los problemas laborales y profesionales cotidianos de los maestros se gestionen con la fuerza política centralizada que mantienen. La federalización por sí misma no tiene el poder de desarticular a una organización de tal magnitud, además el SNTE cuenta con senadores y diputados federales, legisladores locales y un conjunto nada despreciable de personas vinculadas con la organización que desempeñan cargos importantes en la administración pública federal donde se toman decisiones estratégicas respecto a la educación, que por supuesto, no toman en cuenta los intereses y necesidades de sus agremiados –

Conforman una organización que tiene un potencial económico y de poder que se utiliza para fines partidarios y de líderes que conforman todos los niveles del sistema educativo, además apoyan todas las decisiones que emanan de Mario Delgado y las autoridades estatales, argumentando siempre que consultan a las bases, cuando en realidad todo ya está decidido, los docentes aceptan todas las cargas que la autoridad les indica y están inertes ante cualquier denuncia, porque se les acusa de todo lo que sucede en las escuelas y en las aulas escolares, sin que exista una defensa real.

Es innegable que la escuela no puede sustituir a una familia, ni una jornada escolar, tampoco puede compensar la falta de hábitos, acompañamiento y límites que deberían formarse en casa. Cada vez más se violenta la práctica pedagógica, la pérdida de autoridad y el vacío en protocolos de protección legal ante denuncias en las escuelas. El profesorado enfrenta vulnerabilidad institucional debido a normativas restrictivas, agresiones y la falta de formación en gestión de crisis. Ya es hora de que el SNTE fije una postura ante la violencia de la que son objeto los propios docentes por parte de un sistema que les exige, más de lo que les corresponde. Cabría preguntarse además, ¿por qué, a pesar de la gestión que ha realizado Mario Delgado Carrillo, sigue al frente de la SEP?

Referencias

Educación Futura (2026) Revientan docentes contra consulta para cambiar USICAMM (30 de octubre, 2026) https://www.educacionfutura.org/revientan-docentes-contra-consulta-para-cambiar-la-usicamm/