María Teresa Galicia Cordero

No todos se enteraron que la IV reunión “En defensa de la democracia” se llevó a cabo en Barcelona, España, con la presencia de jefes de Estado y líderes políticos de América Latina y diversas partes del mundo, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Gabriel Boric, expresidente de Chile. En esa cumbre se percibió que los lideres presentes tuvieron como punto en común las tensiones existentes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que puso sobre la mesa de diálogo temas más allá de la defensa de la democracia: desde críticas contra el actuar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta la compleja situación que vive Cuba en medio del embargo económico y energético impuesto por EE.UU.

En su intervención, la presidenta de México propuso ante los líderes de la cumbre una declaración “en contra de la intervención militar en Cuba”: “Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, destacó que México ha apoyado a la isla contra el embargo estadounidense desde 1962, “cuando otros guardaron silencio” y que nuestro país “ha sabido sostener sus principios incluso en soledad”. Más tarde, los gobiernos de Brasil, España y México publicaron un comunicado sobre la situación en Cuba, en el que se comprometieron a “incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”, así también pidieron diálogo, respeto al derecho internacional y “encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”.​

El derecho internacional es el punto de partida para la garantía de los derechos humanos, sus principios y los propósitos de la comunidad internacional incorporados en diferentes convenciones internacionales se convierten en directrices para la normatividad jurídica a emplear por los Estados, en cuanto estos contienen valores esenciales para lograr los ideales de convivencia y de justicia; además, sus bases teóricas son fundamentales en el actuar de los sujetos de derecho internacional. Los Estados, en su propósito de hacer efectivas sus políticas internas y su política exterior, deben basar sus actuaciones en esos lineamientos que contienen los principios y los propósitos del derecho internacional. La comunidad internacional organizada destaca su importancia y vigencia para prevenir violaciones a los derechos humanos, para garantizarlos y para evitar quebrantamientos y amenazas a la paz y a la seguridad mundiales (Castillo, 2024).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de Estados consideró necesario crear un organismo internacional con cobertura mundial y el 26 de junio de 1945 se firmó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y se aprobó el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Los propósitos y los principios contenidos en ese instrumento, establecen algunas directrices y rutas claras para que, mediante su observancia por parte de los Estados que formaban parte de la organización, este organismo se posicionara como un escenario de concertación, cuyas acciones pudieran materializar el ideal de la humanidad de mantener la paz, prevenir nuevos enfrentamientos entre las naciones, efectivizar los derechos humanos, rescatar el valor de la persona y de la justicia, promover el desarrollo, lograr el progreso social sobre bases de idealismo social y, sobre todo, evitar que las nuevas generaciones padecieran por causa de un enfrentamiento bélico internacional.

Los propósitos definidos en el documento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas, buscaban prevenir las amenazas a la paz, mantener la seguridad internacional, acabar con los actos de agresión entre los Estados, alcanzar por medios pacíficos el arreglo de los eventuales conflictos que pudieran surgir en la comunidad internacional, servir como canal de comunicación entre los Estados para incentivar las relaciones de amistad entre ellos y, en especial, implementar los principios de derecho allí consagrados para conservar la armonía y promover la convivencia entre las naciones. Sin embargo, actualmente existen grandes retos relacionados con lo que, en algún momento de la historia, pretendió la comunidad internacional, es decir, buscar la paz y la seguridad internacionales, respetar los pueblos y su autodeterminación, aumentar la cooperación y la solidaridad entre los sujetos de derecho internacional, materializar el ideal de justicia, preservar el ambiente, y combatir flagelos como la pobreza, los actos de terrorismo, la trata de personas, la fabricación de armas de destrucción masiva, entre otros.

Algunas de las posibles causas por las cuales dichos retos no se han superado y siguen presentes, obedecen a que el compromiso de los Estados frente a los anhelos de paz y de desarrollo no ha sido uniforme y a que el consenso en la toma de decisiones trascendentales para lograr la armonía no ha sido el mismo por los sujetos de derecho internacional, dado que los intereses de las organizaciones, de las naciones y de las coaliciones entre ellas serán siempre variados. Las ambiciones políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y religiosas, unidas a aquellas frente a lo territorial o de poder militar de algunas naciones son manifiestas. Muchas veces, las realidades que viven los Estados influyen en la toma de decisiones internas, por lo que, eventualmente, pueden contradecir los lineamientos o principios que establece la agenda internacional (Castillo, 2024).

Lula da Silva, presidente de Brasil, fue uno de los mayores críticos de la ONU en esta cumbre: “La ONU no puede permanecer en silencio y ver lo que está pasando en el mundo”. Fue tan enfático que aseguró que la ONU ya no representa el objetivo para el que fue creada, al tiempo que lamentó que los países miembros del Consejo de Seguridad tomen decisiones “unilaterales” sin la intervención de otras naciones: “Ningún presidente de ningún país del mundo, por mayor que sea, tiene derecho de imponer reglas a otros países. Ninguno (…) Los cinco miembros (permanentes) del Consejo de Seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento. No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de un país amenazando al mundo, declarando guerras”

Está claro que hay que unirse ante lo que está sucediendo y en esta cumbre se puso de manifiesto que en defensa del derecho internacional existen líderes políticos que, a pesar de todas las presiones, siguen buscando que se respete ese derecho por el bien del mundo global.

Referencias

Castillo Dussán, César A. (2024). Principios del derecho internacional: punto de partida para la garantía de los derechos humanos. Novum Jus , 18 (3), 399-424.