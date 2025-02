Share on Twitter

Para innovar en la educación es necesario enfocarse en metas específicas, así lo dijo Richard Culatta, CEO de la International Society for Technology in Education, a Conecta del TEC de Monterrey.

En la charla “Más allá de las barreras: Liberando la innovación en la educación”ofrecida durante la IFE Conference 2025, Culatta dio consejos para innovar en la educación.

“Es importante tener un enfoque centrado en el usuario y en la necesidad de adaptarse a un entorno educativo de constante cambio, especialmente con la integración de la inteligencia artificial”, dijo Culatta.

A continuación, te presentamos los 4 consejos de Richard Culatta para innovar en la educación.

1. Construir empatía con los usuarios

Richard consideró que para lograr la innovación es fundamental entender bien la experiencia de los estudiantes y maestros, pues ellos son actores principales.

“Una forma efectiva de hacerlo es ‘ser sombra del estudiante’, es decir, seguir a un estudiante a lo largo de su experiencia de aprendizaje para observar sus interacciones y desafíos”, dijo.

2. Observar en lugar de preguntar

El análisis para saber qué necesitan los estudiantes va más allá de las palabras, pues Richard consideró que observar las actitudes y comportamientos servirá para mejorar la experiencia estudiantil.

“En lugar de preguntar a los usuarios qué necesitan, es más efectivo observar su comportamiento y proponer soluciones basadas en esas observaciones.

“Esto ayuda a identificar necesidades que los usuarios pueden no ser capaces de expresar verbalmente”, argumentó.

3. Adoptar un enfoque de producto mínimo viable

Tratar de abarcar mucho resultará contraproducente, así lo dijo Culatta, pues considera que enfocarse trae mejores beneficios.

“En lugar de intentar resolver todos los problemas a la vez, es mejor enfocarse en hacer pequeñas mejoras que tengan un impacto inmediato.

“Esto permite iterar y ajustar las soluciones basándose en la retroalimentación y los resultados obtenidos”, agregó.

4. Redefinir la evaluación del aprendizaje

Culatta sugirió que las evaluaciones actuales deben ser reconsideradas y adaptadas a un mundo donde la inteligencia artificial juega un papel importante.

“Esto implica pensar en cómo se mide elaprendizaje de manera que refleje las habilidades humanas únicas que se quieren fomentar”, expresó.

Las ‘trampas’ en la innovación

Aseguró que existen trampas que hacen que la innovación tarde más en llegar o sea más compleja de adquirir.

“Estas trampas resaltan la complejidad de innovar en el ámbito educativo y la necesidad de enfoques más centrados y específicos para lograr cambios efectivos”, dijo.

Para el conferencista, la falta de comprensión de la experiencia del usuario, el preguntar a los profesores exclusivamente sobre cómo innovar y tratar de resolver varios problemas a la vez, son algunas de esas ‘trampas’ en las que caen a la hora de querer innovar.

“Muchas veces, se intenta innovar preguntando a los maestros o estudiantes qué deberían hacer mejor. Esto puede llevar a soluciones superficiales, como ‘sacar punta a un lápiz’ en lugar de buscar transformaciones más significativas”, agregó.

Richard Culatta identificó 3 situaciones que dificultan la innovación en la educación:

1.- Falta de comprensión de la experiencia del usuario

Culatta señaló que a menudo no se entiende a fondo la experiencia de los estudiantes y maestros, quienes son los usuarios principales del sistema educativo.

“Esto se complica porque los estudiantes no son quienes toman la decisión de asistir a una escuela, lo que lleva a que no se optimice la experiencia de aprendizaje en función de sus necesidades”, dijo el especialista.

2. Preguntar a los usuarios cómo innovar

Para innovar, es necesario realizar un análisis que va más allá de preguntar a los profesores o estudiantes cómo pueden cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Muchas veces, se intenta innovar preguntando a los maestros o estudiantes qué deberían hacer mejor.

“Esta es una pregunta injusta, ya que los usuarios no siempre tienen la respuesta sobre cómo mejorar el aprendizaje”, agregó.

3. Tratar de resolver demasiados problemas a la vez

Culatta mencionó que en la educación existe una tendencia a querer abordar múltiples problemas al mismo tiempo, lo que puede resultar en un enfoque abrumador y poco efectivo.

“A este fenómeno lo llamo ‘hervir el océano’ porque se intenta hacer demasiado y la realidad es que se corre el riesgo de no lograr nada significativo”, comentó.

Finalmente, invitó a la audiencia a reflexionar sobre el futuro de la educación en un contexto de creciente automatización y cambio tecnológico.

El IFE Conference 2025

El IFE Conference es uno de los eventos más importantes en innovación educativa en el mundo de habla hispana, organizado por elInstitute for the Future of Education (IFE) del Tec.

Esta es la décimo primera edición de este evento, antes conocido como el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE).

La edición 2025 se ha denominado “Impulsando el futuro de la educación con innovación y tecnología“, la cual busca abordar los desafíos que las tecnologías emergentes presentan en el ámbito educativo.

“El IFE Conference 2025 se centra en los complejos desafíos que enfrenta el sector educativo al adoptar pedagogías innovadoras y tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial”, dijo Michael Fung, presidente de IFE Conference.

“(Este evento) proporciona una excelente plataforma para el diálogo constructivo y la creación de colaboraciones, con el fin de dar forma al futuro de la educación en América Latina y más allá”, añadió Fung.