Sergio Martínez Dunstan

Con frecuencia evaluamos las reformas educativas como si las escuelas estuvieran obligadas a convertirse de inmediato en aquello que describen las orientaciones oficiales. Cuando la realidad no coincide plenamente con las aspiraciones normativas, solemos apresurarnos a concluir que las escuelas se resisten al cambio o que las reformas han fracasado. Quizá ambas interpretaciones comparten el mismo error: suponer que entre la aspiración y la realidad existe necesariamente una contradicción, cuando muchas veces lo que existe es una distancia.

Las reformas educativas formulan horizontes normativos. Describen aquello que se espera construir y ofrecen referentes para orientar la acción. Sin embargo, las escuelas no son laboratorios donde las disposiciones se traducen automáticamente en prácticas. Son instituciones atravesadas por historias, culturas profesionales y condiciones diversas, lo que hace de toda transformación un proceso gradual y desigual.

Al cierre del ciclo escolar 2025-2026, esta reflexión resulta especialmente pertinente a propósito del Consejo Técnico Escolar. Las orientaciones oficiales han insistido en concebirlo como un espacio de trabajo colegiado, reflexión sobre la práctica y construcción de comunidades profesionales de aprendizaje capaces de sostener procesos de mejora continua. Se trata, sin duda, de una aspiración legítima y pedagógicamente deseable.

Pero las escuelas reales están atravesadas por condiciones institucionales distintas, ritmos diversos y desafíos persistentes. Por ello, el Consejo Técnico Escolar efectivamente construido durante este ciclo difícilmente podía ser idéntico al Consejo Técnico Escolar imaginado en los documentos.

Esto no significa que nada haya cambiado ni que las aspiraciones oficiales hayan sido plenamente alcanzadas. Más bien, el ciclo escolar deja ver un panorama de claroscuros.

En muchas escuelas se fortaleció el intercambio de experiencias profesionales. La reflexión colectiva sobre la práctica adquirió mayor centralidad y se avanzó en la construcción de acuerdos compartidos. Pero también persistieron tensiones conocidas: la participación desigual, la tendencia a privilegiar tareas asociadas al cumplimiento administrativo y las dificultades para sostener acuerdos y traducirlos en decisiones pedagógicas dentro del aula.

Como ocurre con frecuencia en las instituciones educativas, avances y limitaciones coexistieron. Allí donde algunos colectivos fortalecieron el diálogo profesional, otros continuaron enfrentando inercias institucionales y dinámicas centradas en el cumplimiento. Nada de ello debería sorprendernos: las transformaciones educativas no ocurren de manera inmediata ni uniforme.

Las reformas se decretan; las transformaciones se construyen. Y las escuelas no parten del mismo lugar ni avanzan al mismo ritmo.

Las reformas tienen calendarios administrativos. Las transformaciones, en cambio, poseen temporalidades mucho más complejas. Mientras los cambios normativos suelen medirse en ciclos escolares, las transformaciones profesionales e institucionales requieren tiempos más largos y trayectorias desiguales.

Quizá una de las principales enseñanzas de este ciclo escolar sea recordar que el trabajo colegiado no se agota en reunirse. Las comunidades profesionales de aprendizaje no nacen simplemente de la coincidencia física de los docentes ni de la existencia de una agenda institucional. Requieren confianza, diálogo profesional y disposición para aprender juntos.

Pero, sobre todo, este ciclo vuelve a recordarnos algo que con frecuencia olvidamos: la transformación educativa no ocurre en los documentos ni se consuma en las reuniones. Ocurre en las aulas. Es ahí donde los acuerdos colegiados, las prioridades institucionales y las decisiones profesionales adquieren sentido al traducirse en mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Las miradas binarias suelen oscilar entre el triunfalismo y la descalificación. Ambas terminan desconociendo la naturaleza gradual de los procesos educativos.

Por ello, quizá la cuestión no consista en preguntarnos si las escuelas lograron convertirse plenamente en aquello que las orientaciones oficiales imaginaron. La pregunta más pertinente es otra: ¿qué distancia lograron recorrer durante este ciclo escolar?

La respuesta difícilmente será uniforme. Y quizá esa diversidad no constituya una anomalía, sino una expresión normal de cualquier proceso de transformación educativa.

La tarea de la política educativa y del acompañamiento pedagógico no consiste en exigir que todas las escuelas avancen al mismo ritmo ni en interpretar las diferencias como evidencias automáticas de resistencia o fracaso. Su responsabilidad consiste en comprender esas distancias y generar condiciones para acompañarlas.

Porque entre la aspiración y la realidad no siempre existe una contradicción. Existe una distancia. Y es en ese trayecto —más que en los documentos— donde las escuelas construyen la transformación educativa.