Lev M. Velázquez Barriga Cuerpo del texto: Este 15 de mayo, como ya se había anunciado semanas anteriores, la CNTE y otras organizaciones magisteriales democráticas, iniciaron la huelga nacional por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la UMA, con el plantón en el zócalo capitalino y una contundente movilización central en la Ciudad de México, que tuvo réplicas de ambos en diversos estados de la república. La presidenta de México, ni siquiera esperó a que se terminaran de formar los docentes inconformes en el Ángel de la Independencia, cuando ya les tenía respuesta, misma que dio a conocer en la conferencia matutina: no hay solvencia presupuestal en su gobierno para reformar la Ley del ISSSTE. La mandataria reiteró que la solución es el fondo de pensiones del bienestar, que ya fue analizado, desencubierto y rechazado, tanto por los docentes como por especialistas en materia de seguridad social.

El sustento económico de su propuesta alcanzaría hasta 2045 y la legislación dice que será aplicable para los trabajadores en retiro, sólo si hay recursos suficientes; bien, pues aquí la perversidad de la nueva tecnocracia negacionista del neoliberalismo: 70% de los trabajadores que cotizan al ISSSTE están en cuentas individuales, todos los que entraron después de la reforma de 2007 lo hicieron con el régimen pensionario de ahorros personales y la inmensa mayoría de los anteriores se jubilarán cuando las arcas del mencionado fondo, estén vacías.

Ante este crítico panorama, Sheinbaum al igual que su predecesor, optó por reconstruir el consenso social de su gobierno a base de datos confusos y fórmulas distorsionadoras para presentarlos: entre 2019 y 2023, los maestros aumentaron su salario de 9 mil a 17 mil pesos mensuales, sentenció durante la mañanera del pueblo. No hay ningún profesor de educación básica de este país, y usted podría hacer el intento de encontrarlo entre sus círculos familiares o de amistad, corroborando que en los últimos 5 años su nómina se haya duplicado, producto de la política salarial de la cuarta transformación.

El monto mensual referido, tampoco corresponde con la percepción global de los mentores en la que se integran las prestaciones adicionales al salario base, sino que contempla la cantidad antes de impuestos, pero esta jamás está disponible, justamente porque las cargas fiscales se recogen en automático y nunca llegan a las cuentas bancarias o los bolsillos de los trabajadores. En otras palabras, no hay maestros federalizados de educación básica cuya plaza base corresponda a un sueldo líquido igual a la media nacional del IMSS, por encima de los 17 mil pesos por mes.

El 10% de aumento salarial global, 9% retroactivo desde enero y 1% más a partir de septiembre, no es igual a la política de precarización de los gobiernos anteriores, pero tampoco es suficiente para revertir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, porque aún así, no logra sacarlos de la lista de profesionistas peor pagados y los que tienen plaza base no pueden obtener la canasta alimentaria recomendable de una familia de cuatro integrantes. Valga decir que, los 36 mil millones adicionales al presupuesto federal con los que habrán de financiar este aumento, son equivalentes a un año de ganancias que obtienen unos cuantos bancos, por administrar los ahorros para el retiro.

En este marco de la celebración del día del maestro, también se expresó el secretario de educación, quien no escatimó en citas freirianas sobre la pedagogía crítica ni malgastó palabras en reconocimientos a la larga lucha magisterial, aunque desde que asumió el cargo, reinició la restauración neoliberal y la restitución de los poderes empresariales en el sistema educativo. Dos días antes, alertó a la plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas sobre el paro, mostrando parte de su estrategia de contención.

Teniendo en cuenta que la cualidad más rescatable de esta huelga ha sido su capacidad para convocar en una misma fecha al paro laboral y a la movilización coordinada de diversas organizaciones, bajo una misma consigna, echar abajo la Ley del ISSSTE de 2007, el secretario Delgado intenta disolver la demanda central en mesas de atención sobre temas locales, que para nada tocan los pilares constitucionales de las leyes pensionarias, pero también por medio de la represión administrativa, velada o abierta, que ya se empieza a materializar entre comunicados de las autoridades estatales y amenazas selectivas a quienes han logrado romper los controles sindicales.

Sin embargo, los profesores están cada día más politizados y han abierto un cúmulo interesante de canales comunicativos para contrarrestar el cerco informativo. La huelga apenas inicia y escalará en los próximos días. En el peor de los escenarios, después de la tormenta, nada se habrá perdido, tendremos un magisterio fortalecido, organizado, con mayor consciencia social, más democrático en sus bases y mejor articulado, donde las juventudes, pedagógicamente, habrán experimentado que las luchas por los derechos sociales son permanentes, estratégicas y de larga data.