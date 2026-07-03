Javier Tolentino

PRESENTACIÓN

Un día cualquiera en las instituciones de educación superior, los estudiantes se dan de baja definitiva. Esta cotidianidad lamentablemente pasa desapercibida. Y cuando no ha sido posible ocultarla, queda en evidencia con los datos estadísticos de la eficiencia terminal. Es decir, no siempre los Directivos presentan en sus informes, y mucho menos explican, los datos del número de estudiantes que ingresaron y el de los egresados, 4 o X años después. Hay una vacío en la rendición de cuentas académicas, o de la calidad educativa, porque la prioridad es la vigilancia financiera.

Los estudiantes de la educación superior, de acuerdo con el estado del conocimiento, abandonan sus estudios por causas externas o internas. Las primeras no corresponden a las instituciones o su capacitad de respuesta es muy limitada; y de las segundas, además de estar en el ámbito de sus funciones o tareas, es necesario asumirlo como parte de su misión y compromiso social.

Con el seudónimo de Guadalupe, por ser un nombre que en México se usa indistintamente para hombres y mujeres, a continuación, se narra un caso acontecido en una institución de educación superior. Para facilitar la lectura, se indica con un G, cuando las respuestas son del o la estudiante.

Al final, contrariamente a la tendencia de presentar preguntas o ejes para analizar el caso, ante la baja definitiva del o la estudiante, se optó por presentar un listado de temas, porque una pregunta clave es qué aprender, en el sentido del enfoque de “las instituciones que aprenden”. Y del desarrollo de capacidades institucionales, porque la deserción escolar, además de ser multicausal es una problemática situada que requiere diagnósticos locales, es decir, no proceden las soluciones generalizadas. Y demandan de su comunidad universitaria la puesta en práctica de competencias de gestión escolar, lideradas por los Directivos Académicos.

EL CASO DE GUADALUPE

Erase un día en una institución de educación superior, cuando había transcurrido más de la mitad del tiempo que abarca el semestre, de acuerdo con el calendario escolar, cuando un joven de aspecto humilde por su tipo de vestimenta, la cual estaba sucia y desgastada, entró a la oficina y dijo: Quiero hablar con el jefe de carrera, para darme de baja definitiva. Me dijeron en la oficina de control escolar que debe elaborar y firmar un formato.

– Soy el Jefe de Carrera y te presento al Secretario Académico (Director Académico), qué semestre cursas, pregunté.

G.- Sexto de Mecatrónica

– Y no será que te conviene una baja temporal, pregunté

G.- No sé, estoy viviendo en otro lugar y por eso me urge darme de baja, agregó

– Dónde estás radicando, pregunté

G.- En otro estado de la república

– Y a que te dedicas allá, pregunté

G.- Trabajo con un Tía, en una pescadería

– Bueno, sí piensas seguir estudiando, en todos los estados hay otras instituciones que ofrecen la carrera de mecatrónica, agregué:

G.- No lo sé, tengo muchos problemas ahora. El semestre pasado dejé de asistir aquí porque me robaron mi moto. Y dejé de asistir, no tenía para la renta y la comida

El diálogo continua, y se han anotado subtítulos, primero para resaltar el problema y también para ubicar el análisis.

APOYOS INSTITUCIONALES

– Tuviste alguna entrevista con el área de Psicología

G.- No

– Y tu Tutor sabía de tu situación económica

G.- No sé, no creo

– Pero, tuviste reuniones con tu profesor Tutor

G.- No, no recuerdo

SITUACIÓN FAMILIAR Y ECONÓMICA

– De dónde eres, si estabas rentando, como me has dicho

G.- Soy de un lugar, cerca de un ingenio, como a 5 kilómetros de aquí, me vine para estudiar, pero tenía que trabajar.

– Y tus padres, te apoyan

G.- Papá no tengo y con mi mamá no tengo comunicación

– Entonces, tú vives con tu Tía, la de la pescadería que mencionaste

-G.- No

– Bueno, yo pensé si tu Tía tiene una pescadería, ella te podría ayudar para que sigas estudiando

G.- La que a mí me ayuda es mi Abuela

TRAYECTORIA ESCOLAR

– Y cuáles eran tus calificaciones

G.- La teoría se me dificulta, porque me cuesta trabajo exponer y los trabajos en equipo, pero en las asignaturas de matemáticas iba bien. Si les entiendo.

– Fíjate, como te vas a dar de baja, si estas estudiando una ingeniería y no se te dificultan las matemáticas, comenté.

– A ver, vamos a consultar tu Kardex. Mostrando los resultados al Secretario Académico, le dije

– Estas dado de baja, reprobaste una materia de cuarto semestre, en última oportunidad. Pero cursaste quinto y sexto semestre, y aprobaste algunas materias

G.- Si, dejé de asistir. Y no supe cómo darme de baja temporal, ni pude venir

– Hubieras llamado por teléfono

G.- Llamé, pero sólo tengo un teléfono del área cómputo y me dijeron que allí no era

– Procede algún cambio de plantel, pregunté al Secretario Académico, tratando de encontrar alternativas

– No, porque no tiene más del 50% de avance, está dado de baja definitiva, fue la respuesta

– Y cuál es la materia que lo da de baja, pregunté. No aprobó las del sexto semestre, dice mi colega

G.- Si porque dejé de asistir. Y la materia de taller de investigación es la que cursaba en última oportunidad y no la acreditó, dice el Secretario Académico

– Y el sistema de control escolar, te da de baja definitiva, le comentó a Guadalupe

– Fíjate, digo en voz alta, no es un mal estudiante, tiene calificaciones de nueve y de ocho (en escala de 10), según el Kardex

– Pregunto a Guadalupe; por qué reprobaste Taller de Investigación en el ordinario, la primera ocasión, cuando cursaste la materia

G.- Porque me pusieron a trabajar en equipo y no pude hacer el trabajo con los compañeros

– Y la segunda ocasión que la cursaste, le pregunto

G.- Porque había que hacer una investigación, desarrollar una hipótesis y no puede, no acabé a tiempo.

Se comienza a elaborar el trámite. El Jefe de Carrera no sabe si recibió asesorías, un servicio donde por bajo rendimiento, es atendido por otro profesor quien lo asesora en sus dificultades de aprendizaje.

En esta institución se lleva un seguimiento que consiste en el llenado de un formato y la obtención de tres firmas para poder ser dado de baja, paradójicamente, aunque estés dado de baja definitiva, según la normatividad. En este caso, dirá en el apartado de causas, por reprobación.

Una conclusión clara de la última encuesta de Via Universitària

es que los estudiantes valoran más

las actividades prácticas,

los sistemas de trabajo individuales y

los sistemas de evaluación continua.

TEMAS PARA APRENDER EN LAS INSTITUCIONES

Es evidente que los mecanismos preventivos de la institución no se activaron, más allá de que se desconoce su posible efectividad. Y tampoco se identifican momentos remediales de carácter institucional.

Seguramente la institución de educación superior (sus actores) no conocerán el futuro de la vida de Guadalupe “N”. Por ello, se enuncia de manera no limitativa los siguientes temas, para aprender:

Rendición de cuentas Causas externas e internas de la deserción escolar Diagnóstico y planeación institucional, sobre la calidad de la educación Innovaciones educativas ante al bajo rendimiento escolar Atención a lo socioemocional Competencias del Tutor Competencias del docente Gestión académica vs administración escolar Liderazgo académico del Jefe de Carrera Funcionamiento del trabajo colegiado (academias) Seguimiento al plan de estudios (currículum vivido vs currículum escrito) Del curso de inducción a la integración universitaria Síndrome del fracaso escolar

LA AGENDA PRÓXIMA

Entendiendo por eficiencia terminal, “la relación porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de estudiantes que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años antes” (Cuellar y Bolivar: 2006).

La situación anterior, es un ejemplo del síndrome de la reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal ¿es ineludible que esta situación sea considerada en la agenda de la política educativa hacia el 2030?

La respuesta es obvia. Por ello, considerando que el sexenio actual ha cumplido su segundo año, es factible evaluar si esta problemática de la eficiencia terminal está planeada, si las acciones del plan están realizándose, las dificultades encontradas y el impacto de estas.

O seguimos en la cotidianidad.

Sin duda, la eficiencia terminal es un indicador de la política educativa, específicamente en lo referente a la calidad de la educación. Por supuesto, dada la magnitud de la exclusión educativa, por carrera o por institución, es necesario no soslayar todo lo relativo a esta problemática, aumentada o reconfigurada después de la pandemia.

Existen carreras (Ingenierías) en las universidades o tecnológicos,

donde el primer año la deserción escolar es

del 20 al 30%; y al final la eficiencia terminal

es por abajo del 50%.

Existen planes de trabajo de directivos de educación superior

que en su diagnóstico presentan las cifras de las

trayectorias académicas de estudiantes,

aunque en las acciones para resolver la problemática

realizarán las mismas acciones causantes.

Existen informes de las más altas autoridades

de las universidades o de los tecnológicos

donde se presenta el dato de la deserción o de la eficiencia terminal,

sin alguna explicación.