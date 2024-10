Share on Twitter

Juan Carlos Miranda Arroyo

Las y los estudiantes de todas las carreras o programas académicos y profesionales de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), de la UNAM, iniciaron un paro de labores el pasado 3-4 de octubre de este año. La razón: no han sido atendidas sus demandas y peticiones básicas desde hace años.

A continuación comparto un resumen del pliego petitorio que las y los estudiantes me hicieron llegar hace unos días (el original es un texto de 16 cuartillas), cuyo contenido tiene la cualidad de ser un verdadero programa de gobierno para la facultad.

Si la directora del plantel, doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, fuera inteligente, brillante como funcionaria universitaria y empática con su comunidad (y no dudo que sí lo sea), ella tomaría como suyas las demandas centrales que están bien redactadas por el colectivo de estudiantes, prácticamente de todas las carreras y posgrados del campus, por su contenido y porque, además, es una relación de demandas académicas y sociales justas y elementales que, de cumplirse, beneficiaría a toda la comunidad universitaria: a estudiantes, docentes, técnicos académicos, ayudantes de profesor, investigadores e investigadoras y personal administrativo en general del campus, que está ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Que vivan las y los estudiantes!

Aquí el resumen del pliego petitorio:

Debido a los sucesos ocurridos los días tres y cuatro del presente mes, los cuales incluyeron asambleas estudiantiles, mesas de diálogo y manifestaciones frente al edificio de gobierno, se presenta aquí, con el firme propósito de abordar las inquietudes y demandas que han surgido en la comunidad estudiantil de las carreras de Enfermería, Medicina, Psicología, Psicología SUAyED, Biología, Ecología y Optometría, la necesidad urgente de discutir y colaborar en la resolución de problemáticas que afectan la formación y bienestar de los y las estudiantes en estas disciplinas.

Cada carrera contará con un pliego anexo que detalla sus demandas y propuestas concretas. A través de este pliego petitorio, buscamos establecer un diálogo constructivo con las autoridades, con el objetivo de generar soluciones efectivas que contribuyan a mejorar la calidad educativa y la experiencia académica de todos y todas los estudiantes de las carreras mencionadas en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

1. Acoso y abuso sexual.

La comunidad estudiantil ha expresado su preocupación por los casos de acoso y abuso sexual dentro de las instalaciones, perpetrados tanto por compañeros como por cuerpo académico/de vigilancia. Los estudiantes de primer año en particular han denunciado que algunos profesores observan de manera inadecuada a las alumnas, generando un ambiente de incomodidad y desconfianza. Aunado a esto se presentan otras problemáticas que escalan en términos de expresiones violentas. Esta situación es inadmisible y requiere una respuesta urgente.

Se exige la implementación de protocolos claros, empáticos, rápidos y eficaces para atender las denuncias de acoso y abuso sexual. Estos protocolos deben garantizar que las denuncias se atiendan de manera inmediata, ofreciendo acompañamiento integral a las víctimas y sancionando a los responsables con transparencia e imparcialidad en la recepción, investigación y resolución de denuncias de acoso o de cualquier violencia de índole sexual.

2. Seguridad dentro de la facultad y sus alrededores.

En este apartado queremos señalar los problemas de seguridad que enfrentamos en la FES Iztacala, tanto dentro como fuera de las instalaciones. A pesar de la presencia de personal de vigilancia, hemos observado que el control en los accesos es deficiente y las medidas de seguridad no son suficientes para garantizar nuestra protección.

Si bien hemos visto mayor presencia del personal de vigilancia en las distintas entradas de la facultad, no han sido pocas las veces en las que se han retirado para realizar acciones indebidas con sustancias nocivas dentro de las instalaciones y en horario laboral sin dejar nadie a cargo y cualquiera se ha podido infiltrar, poniendo en riesgo a la comunidad. Pedimos la instalación de torniquetes en las entradas, pues todas las Facultades de Estudios Superiores de la UNAM los poseen.

3. Inscripciones a grupos/módulos/prácticas.

Solicitamos una actualización y mejora significativa de la página de inscripciones de la FES Iztacala. Reconocemos la importancia de contar con un sistema de inscripciones eficiente y fácil de usar, por lo que consideramos esencial modernizar y optimizar la plataforma existente para brindar una experiencia más fluida y satisfactoria a todos los estudiantes, todo esto con un riguroso seguimiento y difusión con la comunidad estudiantil.

Solicitamos que se ofrezca un curso de capacitación y actualización a todo el alumnado e incluso a quienes se encargan de su gestión, sobre el uso adecuado de la nueva plataforma de inscripciones, así como el proceso de altas y bajas de materias. Durante el último proceso, muchos estudiantes enfrentaron dificultades debido al desconocimiento sobre el uso de la página, lo cual les impidió seleccionar grupos de manera adecuada, además de haber experimentado problemas para realizar cambios de materias. Este curso sería fundamental para garantizar que todos los alumnos comprendan cómo utilizar correctamente la plataforma y eviten problemas similares en el futuro.

4. Dirección, servicios escolares, jurídico y cuerpo docente.

Exigimos que se proporcione una capacitación integral al personal de servicios escolares y de la dirección de todas las carreras respecto a cuestiones administrativas y de atención al alumnado, de modo que sean capaces de resolver efectivamente las diferentes problemáticas que puedan surgir en algún proceso sin ninguna clase de humillación o indiferencia por su parte, incluso con la participación de los y las universitarias. Esto permitirá una atención más rápida, digna y eficiente a las y los estudiantes, asegurando un proceso de trámites más organizado y efectivo. Asimismo, exigimos que el personal jurídico de la facultad haga el trabajo que le corresponde, esto, con transparencia y eficiencia en los procedimientos, sin revictimizar a las personas que se acercan en busca de ayuda y que verdaderamente se les dé seguimiento conforme a las leyes universitarias.

Además de ello, solicitamos la apertura de cursos de pedagogía obligatorios para los docentes, en donde se enseñan técnicas psicológicas y pedagógicas para que las y los profesores entiendan que cada estudiante tiene destrezas, conocimientos, habilidades, capacidades, sentimientos e intereses únicos y distintos que hay que saber explotar para su máximo desenvolvimiento tanto académico como personal. En esta actividad podrían participar, organizar y gestionar también las y los universitarios.

4.1 Destitución.

Exigimos la destitución de la Lic. Carolina Consuelo Vega Villagómez. jefa de la Unidad de Administración Escolar. Así mismo, solicitamos la destitución de la Lic. Alma Rocío Becerra Ramírez, jefa del Departamento Jurídico, y la destitución de la Biól. Julia Reyes Reali, jefa de sección de Enseñanza Básica.

5. Protocolos de atención.

Se exige una revisión de los diferentes protocolos de seguimiento como el protocolo de atención integral de casos de violencia por razones de género para lograr que estos se agilicen… Se debe llevar un acompañamiento activo a las personas que realicen denuncias, que expresen situaciones de interés y que se vele por su seguridad e integridad en todo momento.

6. Infraestructura.

La infraestructura de la FES Iztacala es uno de los temas recurrentes de queja, ya que afecta directamente las condiciones académicas y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Materiales (cañones, plumones, etc): se pide la actualización, mantenimiento y abasto de recursos didácticos y de multimedia, mantenimiento a los proyectores de cada salón de cada edificio y cables HDMI que funcionen de manera óptima y den abasto a toda la comunidad ha sido incumplido. La comunidad continúa con el mismo problema sin soluciones óptimas por parte de las autoridades, por lo que solicitamos establecer un plan de renovación eficiente y transparente para mantenimiento de infraestructura educativa, financiado un fondo especial para este fin y que se respete este mismo sin exigir al alumnado el aporte de los recursos necesarios.

Baños: solicitamos ampliar la ventana de servicio de los baños, ya que en las horas de mayor afluencia suelen estar cerrados, así como aumentar la frecuencia de la limpieza de los baños y asegurarse del abastecimiento de insumos de higiene como el jabón para manos, gel antibacterial, papel higiénico, agua y toallas sanitarias.

Bebederos: solicitamos su revisión y mantenimiento continuo, asegurando que el agua esté en condiciones óptimas para el consumo seguro. Esto es de vital importancia, ya que hasta el momento, su sabor es sumamente desagradable y ácido, incluso el agua de la UDC ha salido con lo que parecen ser microalgas.

7. Servicios de Salud.

En el consultorio de salud sexual de la CUSI Iztacala, se ha reportado una situación preocupante relacionada con la atención que reciben los estudiantes. Se ha señalado que la doctora encargada de realizar procedimientos de androscopia no es la profesional adecuada para este tipo de servicio, ya que es ginecóloga obstetra. Esto ha generado incertidumbre sobre la calidad de la atención brindada y la idoneidad de los procedimientos realizados.

8. Cafetería.

La calidad de los alimentos ofrecidos en la cafetería ha sido motivo de quejas recurrentes por parte de la comunidad estudiantil. La cafetería no está cumpliendo con los estándares mínimos de calidad alimentaria y seguridad sanitaria que se esperaría de un servicio que atiende a una población tan grande.

9. Biblioteca.

La comunidad solicita aumentar el tiempo de préstamo de los libros de la biblioteca, para permitir un mejor aprovechamiento de los mismos. Esta petición, alineada con el principio de equidad y accesibilidad, busca proporcionar a todos los estudiantes un mayor acceso a los recursos educativos y una oportunidad más amplia para su aprovechamiento efectivo, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos debido a la distancia y las complicaciones en el transporte. Esto permitiría a los estudiantes sumergirse en el material bibliográfico de manera más profunda y completa, facilita un estudio más exhaustivo y una investigación más rigurosa, brindando a estos estudiantes la oportunidad de acceder a los recursos necesarios para su formación académica sin las limitaciones impuestas por la distancia y las dificultades logísticas.

10. Becas.

A pesar de que la universidad ofrece diversos programas de becas, como la Beca Benito Juárez, los estudiantes han encontrado dificultades para acceder a estos beneficios debido a la falta de inscripción de la FES Iztacala en los sistemas correspondientes. Esto ha afectado a un gran número de estudiantes que no han podido recibir el apoyo económico necesario para continuar con sus estudios. Solicitamos que la facultad agilice el proceso de inscripción en el sistema de becas y garantice que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos puedan acceder a ellas. Es fundamental que las autoridades informen de manera oportuna y clara sobre los procesos y fechas de inscripción.

11. Idiomas.

Se solicita eliminar las cuotas de inscripción para los alumnos de la FESI para cualquier modalidad en la que se decida tomar los cursos de inglés (presencial, semipresencial, en línea y sabatinos), pues el idioma es un requisito indispensable para la titulación y muchos de los alumnos no cuentan con el capital suficiente para poderse inscribir.

12. Transporte.

El tema del transporte seguro es una preocupación fundamental para los estudiantes de la FES Iztacala, ya que la seguridad durante los desplazamientos hacia y desde la universidad impacta directamente en su integridad.

En busca de un horario más accesible y seguro para las y los universitarios, se propone que los últimos transportes seguros deben de salir a más tardar a las 10:15 pm; se pide esta hora de salida porque algunos profesores dejan salir a los alumnos a las 10:00 y no alcanzan a llegar al transporte seguro, haciéndolos correr un riesgo de que afuera ya no pasen camiones y/o los asalten en los camiones que no tienen convenio con la universidad.

13. Estacionamiento.

Se requiere que todos los estacionamientos permanezcan abiertos para las y los alumnos debido al riesgo que se corre de que ocurra un robo/daño a los vehículos afuera de la facultad, así como a la gestión de tiempos que en el estacionamiento de estudiantes siempre es deficiente. El único estacionamiento que se tiene no es suficiente para toda la población y se ha presenciado espacio suficiente en todos los demás para poder ocuparlos.

14. Actividades Culturales y Deportivas.

El deporte y la cultura son uno de los tres pilares que fundamentan a la Universidad Nacional Autónoma de México, es por ello que consideramos necesario ampliar los horarios y espacios de estas actividades como parte de la formación integral de los estudiantes, así como la contratación de más profesores por cada deporte.

15. Represalias contra estudiantes y personal.

Con base en un principio de buena fé es que esperamos que nuestras problemáticas sean escuchadas, puesto que apelamos a un principio de respeto mutuo en las formas en las que se ha llevado la organización comunitaria. Es por ello que, dentro de la comunidad, no es deseado percibir ni recibir escarmientos o represalias de ningún tipo ante la libre discusión de ideas, libertad de asociación y expresión, puesto que los fines últimos de estos medios son la obtención y protección de una educación digna, de calidad, en la cual no exista espacio para actitudes deliberada o accidentalmente transgresoras de la dignidad de las personas involucradas y el fomento de espacios constructivos para el desarrollo integral de cada una de las personas inmersas en la comunidad.

Hasta aquí la redacción del pliego petitorio de estudiantes de la FESI-UNAM.

¿Qué sería de la UNAM sin sus estudiantes?

Reflejos condicionados autoritarios

Hoy, como en julio de 1983, hace 41 años también estudiantes iniciaron un paro de labores en este plantel, las autoridades universitarias de Iztacala muestran incapacidad para dialogar y serias limitaciones para negociar civilizadamente con las y los estudiantes. En su lugar, se han encargado de intimidarlos, amenazarlos y tratarlos como “revoltosos”. El autoritarismo y la cerrazón salen a relucir, por parte de las autoridades, como en el pasado.

Sería conveniente y sano para la vida universitaria que el rector Lomelí tomara cartas en el asunto, que leyera el pliego de peticiones y que actuara pronto, es decir, que se sentara a escuchar y a platicar con esta parte importante de la comunidad universitaria de la UNAM.

X: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com