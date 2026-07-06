Mercedes Ruiz

Investigadora honoraria de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

En el marco del campeonato de futbol, 2026 que por primera vez se realiza en tres países del norte de América: Canadá, Estados Unidos y México la copa mundial trastocó la vida de los mexicanos, la euforia mundialista ante el triunfo de México, estuvo entrecruzado con la declaración inicial del Secretario de Educación Mario Delgado de concluir las clases de manera anticipatoria, la protesta de los padres de familia y otros actores sociales en defensa del derecho de aprender de las niñeces y juventudes, el movimiento de los maestros y la lucha por aumento salarial, otorgamiento de plazas para los maestros y la derogación de la Ley del ISSTE, la protesta y la manifestación de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa, de las madres buscadoras, entre otros colectivos que se manifestaron en el contexto del mundial del futbol.

¿Qué pasó con nuestras niñeces y juventudes? Por lo pronto fue de llamar la atención la campaña para el cuidado de las y los niños ante la violencia y el abuso sexual. Pero también el derecho de aprender hasta el cierre del ciclo escolar. Además, de otro tipo de aprendizajes sociales que se construyen en lo colectivo, en la formación de la cultura que se expresa en la canción de “Este es Mexico” del artista Coray que alude a que el mexicano es un chingón.

Por eso invito a que seamos chingones en la educación y en el derecho de aprender de todas y todos, que concluyamos el ciclo escolar con clases que recreen el conocimiento construido a lo largo del ciclo escolar y a cuidar de nuestras niñeces y juventudes .

Sin duda lo colectivo, la alegría, el festejo se deben llevar a las aulas. Este es México.

Caben destacar los triunfos de la selección Mexicana en este Mundial 2026 pues va invicta hasta el momento. Ganó 2 -0 a Sudáfrica; 1-0 a Corea del Sur; 3-0 a Chequia y 2-0 a Ecuador.