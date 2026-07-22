La narración y el poderío en la construcción de la agenda pública

María Mercedes Ruiz Muñoz

Investigadora honoraria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Del 23 al 25 de junio se realizó en el Centro Obama, Chicago, EU, una reunión educativa global para prestar atención a las infancias y las juventudes intitulada Festival Every Child Thrives organizado por la Kellog Fundation, que invitaba a imaginar un mundo posible a través del liderazgo que inspire a la acción colectiva.

En el Festival se realizaron conferencias, talleres y visitas a las comunidades y organizaciones. Además, participaron periodistas, artistas, poetas, líderes comunitarios, con la asistencia de más de 500 líderes globales para coparticipar en acciones colectivas para el acompañamiento y la defensa de las niñeces y las juventudes en educación, salud, alimentación, medio ambiente, entre otros, a través de las narraciones de experiencias de vida que han permitido construir poderío en lo individual y lo colectivo.

La narrativa de las trayectorias de vida y escolares ha ocupado un lugar fundamental en el quehacer de la investigación social como una forma de construir conocimiento. Ahora se requiere dar un salto para inspirar a la acción colectiva y a la política pública. ¿Qué se puede decir acerca del derecho a la educación de nuestras niñeces y juventudes? ¿Cómo construir poderío a través de las voces de las niñeces y juventudes? ¿Cómo dialogar e interpelar a los tomadores de decisiones de la política pública en educación?