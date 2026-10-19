Observatorio del Derecho a la Educación María Mercedes Ruiz Muñoz* En colaboración con Liliana Atziri Álvarez Ávila**

Ilustración. Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nota. Adaptado de Versión estenográfica. Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por Presidencia de la República, 2026, Gobierno de México. (https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-segundo-informe-de-gobierno-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo).

El 1ro de septiembre de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el 2do informe de Gobierno referente a las acciones y resultados de su administración presidencial en distintos ámbitos de la vida pública durante el periodo de 2025 a los primeros meses de 2026, en un contexto ríspido de los grupos de oposición, que despliegan narrativas contra cualquier acción política de la presidenta en turno.

De acuerdo con el documento oficial del informe, la educación para la actual administración es una prioridad y un derecho, no un privilegio, desde un enfoque inclusivo, equitativo, comunitario, humanista y científico (Gobierno de México, 2026).

Asimismo, en el informe se recupera el compromiso 26 respecto a la educación, que Claudia Sheinbaum planteó al asumir la presidencia. Éste refiere a la continuidad de la trayectoria escolar con la finalidad de avanzar en la articulación de los niveles y modalidades educativas, el reconocimiento de los procesos de desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, la participación corresponsable de las familias y la promoción de entornos inclusivos que fortalecen la permanencia, participación y bienestar a lo largo de la formación educativa (Gobierno de México, s. f.).

En ese marco, la actual administración ha centrado su atención en acciones como la disponibilidad y el acceso a través de la ampliación de la cobertura escolar, especialmente en educación media superior y superior, los programas de becas y la continuidad del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Los académicos Diego Juárez Bolaños (Centro INIDE, IBERO-CDMX) y Ana Gallardo (IISUE-UNAM) coinciden en identificar que la ampliación en la accesibilidad en términos de cobertura y el otorgamiento de becas no garantiza el cumplimiento del derecho a la educación.

Juárez sostiene que los programas de becas no es una medida suficiente en tanto no asegura que las y los estudiantes de los distintos niveles educativos asistan a escuelas en buenas condiciones materiales, pertinentes y en función de su contexto. Por su parte, Gallardo señala que las becas generan condiciones de educabilidad, pero no garantizan el derecho a la educación.

En adición, en la narrativa del informe hay una tensión visible con el magisterio sindicalizado que disputa sus derechos y garantías laborales de los procesos de jubilación, así como de asignación de plazas. Aunque el gobierno ha intentado establecer acuerdos y estrategias de consulta como la reciente propuesta de encuesta “Escuela por escuela” para sustituir el mecanismo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la realidad es que el gobierno de Sheinbaum ha incumplido su promesa de campaña de derogar la Ley ISSSTE 007, lo cual ha propiciado una relación antagónica con el Estado muy latente***.

A la luz de estas cuestiones, no podemos pensar que el cumplimiento del derecho a la educación radica solamente en la ampliación de la cobertura y el otorgamiento de becas, sino en el derecho a aprender en función del del contexto y de las condiciones concretas de los sujetos que sostienen y habilitan cotidianamente la escuela.

Video en Youtube. El derecho a la educación en el 2do Informe de Gobierno (2016). Voces de especialistas

Fuentes

Gobierno de México (s. f.). Mejor Educación y Más Oportunidades. Segundo Informe de Gobierno. https://www.segundoinformedegobierno.gob.mx/indice/834/mejor-educacion-y-mas-oportunidades

Gobierno de México (2026). Segundo Informe de Gobierno 2025-2026. https://www.segundoinformedegobierno.gob.mx/indice/834/mejor-educacion-y-mas-oportunidades

La redacción (2026, 25 de junio). SEP: en agosto, consulta nacional para desaparecer Usicamm y redefinir relación con el magisterio. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/06/25/politica/sep-plantea-consulta-nacional-para-desaparecer-usicamm-y-redefinir-relacion-con-el-magisterio

Presidencia de la República (2026, 1 de septiembre). Versión estenográfica. Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo [Fotografía]. Gobierno de México. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-segundo-informe-de-gobierno-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo

* Investigadora honoraría del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

**Asistente de investigación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; participante del Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPeAL, México).

***Véase: La redacción (2026, 25 de junio). SEP: en agosto, consulta nacional para desaparecer Usicamm y redefinir relación con el magisterio. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/06/25/politica/sep-plantea-consulta-nacional-para-desaparecer-usicamm-y-redefinir-relacion-con-el-magisterio

Verify you are human Checking your browser before accessing this site. Click to verify → Then you will be redirected to the requested content.

Ray ID: 8f3a2c1b9d4e5f6a · Performance & security by Cloudflare

site-verification-ok

Verify you are human Checking your browser before accessing this site. Click to verify → Then you will be redirected to the requested content.

Ray ID: 8f3a2c1b9d4e5f6a · Performance & security by Cloudflare

site-verification-ok

Verify you are human Checking your browser before accessing this site. Click to verify → Then you will be redirected to the requested content.

Ray ID: 8f3a2c1b9d4e5f6a · Performance & security by Cloudflare

site-verification-ok