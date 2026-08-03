María Mercedes Ruiz Muñoz / Investigadora honoraría del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Latan Simulación 2024: CNN Academy-IBERO Ciudad de México. Julio 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en tela de juicio

La UNAM se encuentra bajo la lupa de estudiantes, padres de familia, académicos y la ciudadanía en general ante los resultados del examen de ingreso a la licenciatura emitidos el 17 de junio de este 2026.

Lo paradójico es que la máxima casa de estudios no sabe qué pasó, ni cómo pasó. La inteligencia artificial de la que hizo alarde para presentarlo no resultó lo que esperaba y por la que pagó cerca de 100 millones de pesos. Los más de 154 mil postulantes son también una generación en entredicho –porque algunos de ellos– utilizaron IA, filtraron reactivos y trucos externos para burlar la vigilancia remota. ¿Qué decir de la aplicación del examen? ¡No fue blindada!

Sin duda, es una lección para la Universidad, pero también para los estudiantes, los padres de familia y la sociedad.