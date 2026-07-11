ROSALIA NALLELI PÉREZ ESTRADA Rosalia_na@hotmail.com / Rosalianalleli.perez@uptlax.edu.mx

Llega el mes de julio y con él, las graduaciones en muchas universidades. Gritos y hurras de los orgullosos padres de familia llenan los silencios de las ceremonias mientras se dispara la nostalgia de los que quisiéramos volver el tiempo atrás, con emociones encontradas. Las porras, llenas de orgullo y de amor, hacen que sintamos alegría y provocan que la piel se ponga chinita al sabernos parte de esa felicidad del graduado.

Es en estas fechas que las calles se llenan de coloridos vestidos largos, trajes, corbatas, togas, arreglos florales, regalos, pancartas y grandes fiestas familiares después de la ceremonia de graduación, para celebrar a quien ha culminado sus estudios en una universidad mexicana; pues quien culmina sus cuatro o cinco años de profesionalización logra, a la vez, ocupar un lugar privilegiado entre los más de cinco millones de estudiantes de este nivel, reportados por el Sistema Nacional de Educación Superior en el 2025 y entre los más de ciento treinta millones de Mexicanos en el 2026.

Ahora, con la nueva cobertura propuesta en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se aprueba el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, y se establecen las metas del sexenio de incrementar a cincuenta y cinco por ciento la cobertura de este nivel educativo, y con esto aumentar a un millón la matrícula para las universidades, este tipo de eventos se verán de manera más frecuente y muchas emociones podremos vivir los trabajadores de educación superior; en este nivel, por muchos años no privilegiado, pero que ahora se está poniendo al centro. Por lo que, para lograr la cobertura con calidad, las universidades Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, la atinada renovación del subsistema tecnológico, en sus programas, modalidades y modelo educativo, con ciento noventa y un universidades Politécnicas y Tecnológicas y las nuevas unidades académicas del Politécnico Nacional entre otras, se presentan como otras oportunidades de estudio para todos los jóvenes que deseen seguirse preparando en educación pública. Todas estas instituciones, anteriormente mencionadas, suman entre las más de cuatro mil quinientas treinta y tres instituciones de educación superior (entre públicas y privadas), reportadas en el ciclo escolar 2024-2025, y que son atendidas por casi cuatrocientos setenta mil docentes. Todo esto, y mil estrategias más de actualización de programas, las acreditaciones, las autoevaluaciones del SEAES, el cumplimiento de la Ley General de Educación superior (LGES), La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional, indudablemente ayudarán a mejorar los resultados de este nivel en nuestro país.

Por lo anteriormente dicho, se reconoce también el gran paso que se ha dado en la educación superior con la estrategia de SaberesMx, como acompañamiento de educación continua, con un ecosistema de aprendizaje digital, gratuito y flexible. La plataforma, lanzada en este periodo por nuestra Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheimbaum Pardo, el Secretario de Educación, Mario delgado y el Subsecretario de Educación Superior Ricardo Vuillanueva Lomelí, busca democratizar el acceso al conocimiento, y ofrecer una forma de apoyo para reafirmar o generar nuevos aprendizajes que, a través de micro credenciales, ayuden a todos los mexicanos a mejorar su perspectiva educativa o profundizar en temas de su interés para volverse especialistas después de lograr varias micro credenciales.

Con esta estrategia, se comprueba que el discurso se ha acompañado de acciones, ayudando a que la gente pueda seguir aprendiendo a lo largo de su vida para estar a la altura de las nuevas necesidades educativas, laborales y de competencias profesionales que se esperan nos ayuden a llegar al 2030 o a la agenda 2050.

Por esa razón, podemos seguir emocionándonos ante cada graduación, sin perder de vista que enfrentamos miles de retos con nuestros estudiantes y nuestros egresados, y a la vez que sonreímos cuando escuchamos a un padre gritar con orgullo el nombre de su hijo al recibir su título, no podemos dejar de preocuparnos por ver cómo le haremos sociedad, empresa, instituciones y gobierno, para que al salir de la ceremonia formal, de entrega de documentos, los graduados logren de inmediato poner en práctica sus conocimientos en el ámbito laboral, sin que las empresas descuiden a sus empleados experimentados abriendo nuevas oportunidades a los que recién llegan.

Los que dirigimos a las instituciones de educación superior tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, para aliarnos con la estrategia nacional: promover todos los cursos que se abran en la plataforma de SaberesMx, mejorar nuestros procesos al interior de nuestras instituciones; convertirlas en referentes estatales y nacionales para subir el valor de nuestros graduados, y que en cada graduación, no nos quedemos preocupados al preguntarnos qué harán al egresar, sino que quedemos satisfechos de saber que la tarea de ayudarles a ser mejores ciudadanos y profesionistas, se ha logrado, como una de nuestras tareas principales.

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