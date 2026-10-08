La expansión de la inteligencia artificial y la persistencia de desigualdades educativas exigen revisar las formas de enseñar y evaluar, así como la responsabilidad social de quienes se dedican a la educación, plantearon especialistas y autoridades académicas durante el encuentro por los 30 años de Educación y Pedagogía de la Universidad Iberoamericana.

Organizadas por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE), las jornadas se realizaron bajo el lema “Acompañar, transformar, trascender”, las cuales reunieron a estudiantes, egresadas, académicos y empleadores para discutir el futuro de la profesión y sus campos de intervención.

En la inauguración, Joseba Buj, director de la División de Humanidades y Comunicación, sostuvo que la formación universitaria debe examinar qué personas y qué sociedad contribuye a construir, así como las desigualdades que puede reproducir.

“¿Qué educación necesita nuestro tiempo? ¿Qué vidas estamos ayudando a construir? ¿Qué desigualdades seguimos reproduciendo y qué responsabilidad queremos asumir frente a ellas?”, preguntó.

Por su parte, Cristina Perales, directora del Centro INIDE, destacó que aprender requiere procesos intencionados y que la formación pedagógica permite comprender contextos, identificar necesidades y diseñar intervenciones, por lo que subrayó el trabajo colectivo y la posibilidad de impulsar cambios en las relaciones, las comunidades y las condiciones de vida.

Al respecto, Alejandra Luna, investigadora del Centro INIDE y coordinadora del evento, sostuvo que la formación en educación y pedagogía debe traducirse en proyectos capaces de transformar la vida de las comunidades, por lo que la institución apuesta por vincular a estudiantes con profesionistas que acompañen el desarrollo de sus propuestas.

El programa incluyó cinco conferencias magistrales y siete mesas de trabajo.

Karen Matías, coordinadora del Laboratorio de Aprendizaje Digital de la UNAM, estuvo a cargo de Educar y decidir en tiempos de inteligencia artificial, sobre evaluación, ética y gobernanza de datos, y de una mesa sobre habilidades docentes para evaluar y favorecer el aprendizaje con estas herramientas.

Andrea Barrios, líder de Transformación Digital en Google for Education y egresada de la Ibero, advirtió en su conferencia IA, pedagogía y el futuro de la educación, que utilizar inteligencia artificial como un atajo para terminar actividades o conseguir mejores calificaciones puede comprometer el desarrollo de capacidades.

Sin embargo, también destacó que, aplicada con criterios pedagógicos, la inteligencia artificial ofrece oportunidades para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Explicó que puede funcionar como un tutor que acompaña al estudiante mediante preguntas, le permite equivocarse y lo orienta para revisar sus respuestas, favoreciendo la comprensión y la reflexión sobre cómo aprende.

Además, señaló que estas herramientas facilitan la creación de materiales, como infografías, videos y aplicaciones, y pueden apoyar el trabajo del profesorado. Para aprovechar ese potencial, planteó que su incorporación debe responder a objetivos educativos claros y promover la participación activa del alumnado, el pensamiento crítico y la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

La diversidad profesional también estuvo representada por Blanca León, de Casa de la Amistad, con una conferencia sobre pedagogía hospitalaria; Érika Enríquez, directora de Educación Continua de la Ibero, con Recorrido personal y profesional: de la vocación a la transformación; y Ana Paola Noble, fundadora de Harvesting, con ¿Qué hace una pedagoga en el mundo financiero?

Noble compartió su trayectoria en procesos de transformación organizacional y en el sector financiero, donde ha trabajado en la construcción de alianzas, la organización de procesos y el acompañamiento a empresas. Su intervención mostró posibilidades de desarrollo profesional vinculadas con la formación de adultos y el trabajo en comunidad.

Las mesas abarcaron arte, interculturalidad, inclusión y gestión educativa. Ximena González estuvo a cargo de una sesión sobre arte y educación desde la primera infancia hasta la adultez; Stefano Sartorello, de otra sobre prejuicios raciales, clasistas y sexistas en la educación intercultural; y Tatiana Mendoza, de una sobre atención a la heterogeneidad en clases de matemáticas.

Frida Cruz encabezó la Incubadora de textos pedagógicos, mientras Cristina Perales estuvo a cargo de la mesa sobre atención a conflictos y prevención de la violencia. Larissa Miranda y Samantha Laureano abordaron la inclusión desde el acceso hasta la participación, el desarrollo, la pertenencia y la autonomía.

Durante la clausura fueron reconocidos dos proyectos estudiantiles que tendrán un acompañamiento profesional. Alejandra Luna, explicó que el jurado valoró su viabilidad y capacidad de transformación social, y que los premios consistieron en mentorías para ayudar a concretar las propuestas.

El primer lugar fue para Periferias, del equipo Pedagogas en Resistencia, una investigación sobre los efectos de los largos traslados y del cansancio físico y cognitivo en el aprendizaje universitario. El equipo recibirá mentoría de Rosa Wolpert, coordinadora de Educación de UNESCO México.

El segundo lugar correspondió a Metamorfosis educativa, que propone asesorías de español y matemáticas para reducir el rezago educativo de niñas y niños que trabajan, particularmente en semáforos y avenidas. Ana Paola Noble brindará acompañamiento para desarrollar la propuesta y explorar opciones de financiamiento.

Al cerrar las jornadas, Perales señaló que el encuentro permitió hacer una pausa frente a la inmediatez de las formas actuales de comunicación y revisar desde dónde se entiende la educación. Sostuvo que el vínculo entre quienes enseñan y aprenden abre posibilidades de conocimiento y de “transformación humana, personal, comunitaria, social y planetaria”.

Finalmente, Sandra García Bringas, directora de la mesa de egresadas, llamó a mantener las redes de colaboración después de concluir los estudios. Destacó que la labor educativa implica despertar la curiosidad y construir soluciones mediante el diálogo y comunidades capaces de organizarse.

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