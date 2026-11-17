Pedro Flores Crespo

En no pocos espacios surge la pregunta de cómo la inteligencia artificial (IA) está modificando nuestro quehacer educativo. La pregunta es pertinente porque esta nueva herramienta tecnológica emula —de ahí que sea «artificial»— la manera en que los seres humanos procesamos la información y ofrece respuestas rápidas y, hasta cierto punto, originales.

Esta originalidad se basa en el análisis de una enorme cantidad de datos. Sin embargo, esos datos no los generó una máquina, sino nosotros mismos. La IA se alimenta, por tanto, del producto de la mente humana: sin nosotros, no existiría.

Carissa Véliz, profesora de la Universidad de Oxford, observa que, por ejemplo, este tipo de inteligencia no es capaz de hacer chistes que provoquen risa. La IA «no hace reír» y Véliz remarcó algo aún más importante: «el humor es una forma de ser irreverente».

Por estas razones, dudo que la IA pueda suplir ciertas capacidades humanas, como el pensamiento crítico, el razonamiento, la conciencia y la creatividad. Más bien, hasta donde entiendo, cuanto mejor utilicemos la IA, más podrá mejorar nuestro quehacer educativo. Si esta herramienta tecnológica aprovecha el saber humano, ambas inteligencias, la humana y la artificial, podrían complementarse hasta alcanzar resultados cuyo alcance todavía es difícil prever.

El problema es que no tenemos la certeza de saber utilizar bien la IA. Entre la multitud de datos que procesa también hay sesgos y errores; por lo tanto, al analizarlos, la IA puede ofrecernos respuestas atractivas, pero falsas. Naím Martínez, de El Colegio de México, se hace eco de esta preocupación al señalar que la capacidad de síntesis de la IA oculta su «mecánica interna» y que, por ello, sus respuestas llegan como «veredictos sin expediente».

En una clase con el profesor Kalyan Kameshwara, de la Universidad de Bath, sobre aprendizaje automático (machine learning) y procesamiento de datos, se destacó que la IA no parte de supuestos teóricos, sino que cuenta con una capacidad de síntesis única y muy potente, que puede contribuir o no a corroborar dichos supuestos. Más bien, lo que hace la IA es inferir a partir de patrones presentes en los datos.

En resumen, por su rapidez y capacidad de síntesis, la IA puede ahorrarnos mucho trabajo en las escuelas y universidades. Sin embargo, las preguntas centrales, así como la crítica, la duda y el escepticismo ante los datos y los resultados que se obtienen de ellos, siguen siendo, hasta ahora, responsabilidad humana.

Por tanto, la IA representa, por un lado, una posibilidad de mejorar nuestra capacidad de razonamiento, siempre que seamos conscientes de sus limitaciones. De lo contrario, los riesgos son evidentes. Uno de ellos consiste en sobreestimar los nuevos desarrollos tecnológicos y, en consecuencia, «rendirnos» ante el saber que parecen ofrecer los chatbots, utilizándolos de manera desmesurada. Así lo advierte el informe sobre inteligencia artificial y educación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): https://aiandeducation.mit.edu/report/#4-conclusion.

En segundo lugar, al desconocer cómo funciona esta nueva tecnología y, al mismo tiempo, percibir en ella alguna amenaza, real o ficticia, las burocracias escolares y universitarias podrían sentirse tentadas a imponer controles y prohibiciones, con el propósito de perseguir a quienes incumplan las reglas. Sin embargo, lo que deberíamos «repensar», según Naím Martínez, es «cómo evaluamos el aprendizaje».

De hecho, el MIT señala que el software para detectar el uso de la IA en determinados documentos sigue siendo poco confiable. El informe de este instituto reitera que el resultado de la educación no es una calificación ni un diploma, sino el crecimiento personal, la madurez intelectual de los estudiantes y el desarrollo de su propia imaginación, sus conocimientos y su capacidad de juicio.

Vale la pena, entonces, informarse para contrarrestar el miedo y cultivar un pensamiento humano más honesto y riguroso.