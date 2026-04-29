Sergio Martínez Dunstan

Mientras unos celebran la IA como signo de vanguardia y otros la enfrentan desde la desventaja, la pregunta de fondo no es tecnológica, sino pedagógica: qué puede apoyar y qué no debe sustituir.

La inteligencia artificial llegó a la escuela con el prestigio de la velocidad. En segundos redacta una planeación, propone actividades, genera preguntas, elabora una rúbrica o devuelve un texto que parece cumplir con altos estándares. En un sistema educativo agotado por la sobrecarga administrativa, la escasez de tiempo y la exigencia constante de producir evidencias, esa promesa no tarda en volverse seductora.

Tal vez ahí comienza el problema.

No porque la herramienta exista. No porque docentes la exploren. No porque pueda ofrecer apoyos reales en ciertas tareas. El problema comienza cuando el debate público sobre inteligencia artificial en educación se formula en términos demasiado pobres: cuánto ahorra, qué tan rápido responde, qué tanto automatiza. Como si la cuestión de fondo fuera tecnológica y no pedagógica. Como si la escuela debiera rendirse, sin más, ante el hechizo de la eficiencia.

En algunos casos, la IA empieza a operar como emblema de actualidad: una marca de vanguardia para quienes quieren mostrarse al día frente a sus estudiantes. En otros, aparece como una amenaza silenciosa: una tecnología que exhibe desventajas, desplaza seguridades profesionales y amplía la distancia entre quienes dominan su lenguaje y quienes apenas comienzan a entenderlo. Entre la fascinación y el rechazo, el problema de fondo suele quedar intacto.

Pero la docencia no se deja medir solo con el reloj.

Conviene decirlo con claridad: no toda eficiencia técnica produce valor educativo. Una respuesta rápida no es necesariamente una respuesta pertinente. Un material bien redactado no equivale a una mediación didáctica valiosa. Un instrumento completo no garantiza una evaluación formativa. En educación, la velocidad puede ser útil; el problema aparece cuando se convierte en criterio de legitimidad.

Ahí está una de las confusiones del momento. Se está llamando innovación a lo que en muchos casos no pasa de ser automatización. Se celebra como avance lo que apenas simplifica operaciones secundarias, pero no mejora la relación pedagógica, la lectura del contexto ni la calidad de las decisiones docentes. Peor aún: empieza a naturalizarse la idea de que una parte del trabajo profesional del profesorado podría desplazarse sin pérdida a una herramienta que responde con solvencia verbal, aunque carezca de comprensión pedagógica, responsabilidad ética y conocimiento situado del aula. Paso a paso, estaríamos legitimando no una innovación pedagógica, sino la automatización de su obsolescencia.

Ahí conviene detenerse.

El problema no es usar inteligencia artificial en la docencia. El problema es delegar en ella decisiones pedagógicas que siguen correspondiendo al profesorado.

Porque el trabajo docente no se reduce a producir documentos. Enseñar no es llenar formatos, secuenciar actividades o ensamblar materiales. La docencia es una práctica profesional situada que exige interpretar el currículo, leer el momento del grupo, reconocer condiciones reales de trabajo, definir propósitos formativos, anticipar dificultades, valorar evidencias y responder por las consecuencias de lo que se decide. Nada de eso se resuelve automáticamente porque una máquina redacte con soltura.

Pensemos en la planeación. Una planeación no vale porque esté completa, ordenada o bien presentada. Vale en la medida en que condensa decisiones profesionales. Cuando una maestra o un maestro planea, no solo organiza acciones: interpreta prioridades, selecciona mediaciones, pondera tiempos, considera la diversidad del grupo y sitúa el currículo en una realidad concreta. Si la inteligencia artificial se utiliza para contrastar variantes, revisar congruencias o ampliar alternativas, puede ofrecer un apoyo legítimo. Pero si se le entrega la tarea de planear y luego se acepta el resultado sin deliberación pedagógica, lo que se empobrece no es el documento: es la profesión.

Lo mismo ocurre con la evaluación. La IA puede ayudar a generar preguntas, proponer rúbricas o redactar ejemplos de retroalimentación. Pero evaluar no consiste solo en producir instrumentos. Consiste en interpretar procesos, leer desempeños, distinguir avances, reconocer dificultades y decidir cómo acompañar el aprendizaje. Una retroalimentación automática puede sonar correcta y, aun así, resultar pedagógicamente vacía. Un instrumento puede estar bien construido y, sin embargo, no tocar lo que realmente importa observar. Cuando la evaluación se automatiza sin mediación docente, se vuelve más rápida, pero no necesariamente más justa ni más formativa.

Con los materiales ocurre algo parecido. Un texto generado en segundos puede ser útil como borrador. Puede ahorrar tiempo. Puede incluso sugerir enfoques no considerados. Pero el problema no es si “sale” un texto. El problema es si ese texto responde al propósito educativo, si se ajusta al nivel del grupo, si no introduce errores, sesgos o simplificaciones y si tiene pertinencia pedagógica real. La inteligencia artificial puede asistir la producción. No debería decidir el sentido del material.

En este punto aparece el argumento más recurrente: en sistemas escolares saturados, cualquier herramienta que alivie carga de trabajo merece ser bienvenida. Y algo de razón hay en ello. Negar de antemano cualquier utilidad de la IA sería tan improductivo como celebrarla sin reservas. La cuestión no es si puede apoyar. La cuestión es bajo qué condiciones ese apoyo sigue fortaleciendo el trabajo docente y en qué momento empieza a sustituirlo.

Eso obliga a nombrar un núcleo indelegable del oficio. Hay tareas que pueden apoyarse con tecnología, pero no deberían salir de la responsabilidad profesional del profesorado sin afectar el corazón de la práctica. Entre ellas están interpretar el currículo, leer el contexto, definir propósitos formativos, valorar evidencias, retroalimentar con pertinencia y responder ética y profesionalmente por las decisiones adoptadas. Allí se juega algo más que un procedimiento. Allí se juega la docencia como profesión.

En ese marco, el problema ya no es solo tecnológico. También es formativo. Porque usar IA de manera pedagógicamente legítima exige algo más que familiaridad operativa con la herramienta: exige pensamiento crítico para interrogar sus respuestas, reconocer sus límites, contrastar sus salidas y decidir cuándo puede apoyar y cuándo conviene detenerse.

El riesgo verdadero, entonces, no es que la inteligencia artificial llegue a la escuela. Ese hecho ya está ocurriendo. El riesgo es otro: que el profesorado comience a aceptar como sustitución lo que solo debería operar como apoyo. Que la lógica de la ayuda técnica se deslice hacia una lógica de relevo. Que la herramienta deje de ampliar alternativas y empiece a orientar, de manera silenciosa, decisiones que deberían seguir pasando por el juicio pedagógico.

No es una preocupación menor. Porque cuando eso ocurre, la pérdida no se limita a un error puntual o a una actividad mal diseñada. Lo que se debilita es la capacidad profesional de decidir. Y una escuela que debilita la decisión docente en nombre de la eficiencia puede terminar ganando rapidez al precio de perder densidad pedagógica.

La discusión, por tanto, está mal planteada cuando se limita a preguntar si la inteligencia artificial sirve o no sirve. Esa es una mala pregunta. La pregunta importante es otra: qué decisiones puede acompañar la tecnología y cuáles deben seguir estando, con toda claridad, en manos del profesorado.

La inteligencia artificial puede ampliar alternativas. Puede ayudar a organizar, revisar, contrastar y producir borradores. Puede incluso convertirse en interlocutora útil para ciertos procesos de diseño y reflexión. Pero no interpreta por sí misma el sentido de la enseñanza. No conoce a los estudiantes. No se hace responsable de una mala decisión. No responde por el efecto de una intervención. No acompaña un proceso formativo. No asume la carga ética del acto educativo.

Por eso, el problema no es usar IA en la docencia. El problema comienza cuando se delega en ella lo que sigue correspondiendo al profesorado.

En un tiempo en que las máquinas pueden producir respuestas, la tarea docente conserva una exigencia irrenunciable: interpretar, decidir, acompañar y responder por lo que se hace en nombre de la educación. La inteligencia artificial no vuelve menos necesaria la docencia. La vuelve más exigente.

Y una escuela que delega demasiado puede terminar descubriendo, demasiado tarde, que no estaba innovando: estaba renunciando.