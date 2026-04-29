Por Alberto Sánchez Cervantes

El poder por dentro

En enero de 2026, editorial Planeta lanzó a la venta el libro Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder de Julio Scherer Ibarra, con prólogo de Jorge Fernández Menéndez. Sin duda, una obra que provocó salpullido en la clase política de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación. Tanto, que la presidenta Claudia Sheinbaum, incómoda y dubitativa, sentenció: “No lo he leído, ni lo voy a leer”.

Sus páginas almacenan las intimidades del poder durante el periodo en que Scherer Ibarra fue un funcionario con enorme poder en la Presidencia de la República y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (2018-2021). Un hombre del primer círculo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Scherer Ibarra habla de las formas de pensar y proceder del expresidente. Un hombre creyente, sensible, con liderazgo, trabajador, voluntarioso, pacífico, irascible, preocupado por la gente pobre, orador elocuente, propenso a organizar marchas y mítines. Pero con limitaciones en temas económicos y administrativos. “No entiende la economía global”, “no es hombre de números”, escribe Scherer.

Lo más doloroso del libro para los morenistas es develar el delito de tráfico de influencias al amparo del poder por parte de Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de Sheinbaum, quien se reunía con Sergio Carmona, el Rey del Huachicol, asesinado en 2021; así como la gestión que hizo –presuntamente manipulando al presidente– para que se liquidara por segunda ocasión, a costa del erario público, a un grupo de extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por la cantidad de 27 mil millones de pesos. Scherer describe a Ramírez Cuevas como “un personaje espantoso”.

El libro también exhibe los desaciertos del expresidente en el nombramiento de personas que al final le provocaron múltiples problemas al gobierno. Por ejemplo, Manuel Bartlett, desconocedor del sector eléctrico, y María Elena Álvarez-Buylla, quien provocó “problemas gratuitos y terribles […] fue un desastre desde el principio”.

La simulación antipartidista de la CNTE

En el libro Maestros bajo control. Clientelismo político en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación (Sb Editorial, 2024) destaco la alianza que Andrés Manuel López Obrador estableció en Oaxaca con la Sección 22 de la CNTE en la coyuntura de la elección presidencial de 2018. Lo narrado por Scherer en su libro, confirma lo ahí develado.

Un reclamo histórico de la CNTE a la dirigencia nacional del SNTE es la estrecha cercanía que ha tenido con los sucesivos gobiernos de la república, tanto priistas como panistas. Como organización, la CNTE ha rechazado aliarse con los partidos políticos “electoreros” porque es una forma de desviarse de los intereses históricos de la clase trabajadora.

Según la Coordinadora, los partidos políticos que privilegian la lucha electoral son instrumentos de control y sometimiento de los explotados. La CNTE se ha pronunciado a lo largo de su historia contra el arribismo, el oportunismo, el colaboracionismo y toda forma de dependencia con el Estado y los partidos políticos. Asimismo, se ha sostenido que la CNTE no puede participar en ningún proceso electoral a favor de algún partido político o candidato. Del dicho al hecho, hay mucho trecho.

La obsequiosa e interesada Sección 22

López Obrador le asignó a Scherer Ibarra la región sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Tabasco) para coordinar los trabajos de la elección presidencial de 2018.

En Oaxaca, la primera reunión de importancia la tuvo con líderes de la Sección 22 de la CNTE. Escribe Scherer Ibarra:

Me aseguraron su buena disposición y voluntad para trabajar con Andrés Manuel, porque era el único candidato que les ofrecía garantías para ayudar a la gente pobre. Estaban hartos de la reforma educativa que sólo les había causado perjuicios.

Dice Scherer Ibarra que le sorprendió mucha la rebatinga por espacios políticos minúsculos:

La Sección 22 lo primero que me pide es revisar cómo vamos a trabajar los municipios y las regidurías: qué posiciones tendrán y cuáles les tocarán para evaluar si les conviene o no. Les dije que aún no era momento de discutir municipios y regidurías; que ya habría ocasión de tratarlos con el candidato y, seguramente, él los dejaría satisfechos.

Los dirigentes respondieron:

Sí, sabemos qué va a ser a toda madre; con nosotros siempre se ha portado bien –me dijeron–, pero eso es distinto a lo que nos toca.

Todo eso causó fricciones entre nosotros porque yo no estaba en condiciones de complacerlos y, como era lo que a ellos les importaba, nos condicionaron.

En otro párrafo describe la obsequiosidad de los dirigentes:

Hay que reconocer que la Sección 22 se portó extraordinariamente bien con nosotros y con Andrés Manuel. En algún momento tuvieron una reunión en un hotel, cuando arrancábamos la campaña. Estaban Andrés Manuel, mi hijo Julio y algunas personas del equipo de campaña. Ahí la 22 se comprometió con el candidato, y el candidato ofreció apoyarlos en todo lo que pudiera, cosa que no dejó de suceder, incluso ya en el Gobierno.

Fruto de la relación entre dirigentes de la Sección 22 y AMLO fue la obtención de curules federales (Azael Santiago Chepi, Irán Santiago Manuel, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Alfredo Aurelio González Cruz, alias El Chalca) y locales (Juana Aguilar Espinoza, Arcelia López Hernández). Otros, como Héctor Pineda Santiago, exsecretario de Finanzas, aspiraron a ocupar presidencias municipales, sin lograrlo.

Azael Santiago Chepi, quien fuera secretario general de la Sección 22 (2008-2012), después de la diputación, se incrustó en el gobierno federal. Desde octubre de 2024 está adscrito a la Jefatura de la oficina del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Líderes de la Sección 7, en lo oscurito

La frase “en lo oscurito” es un mexicanismo que denota que algo se hace de manera clandestina, secreta, a espaldas de otros, sin transparencia.

Narra Scherer Ibarra que cuando buscó al líder magisterial de la Sección 7 de la CNTE, Pedro Gómez Bámaca –secretario general de 2017 a 2023–, este aceptó reunirse con él, pero no en Chiapas.

Me mandó decir que de ninguna manera se reuniría conmigo allá; quería que fuera en la Ciudad de México. Y así lo hicimos.

Organizamos la reunión en un hotel de Polanco. No quedamos ni en el restaurante ni en el bar; subimos a uno de los espacios privados del hotel, cada uno por su lado, y ahí nos encontramos. Lo hicieron por reconocimiento al gobernador. “Oiga –me decían–, la verdad es que nosotros tenemos muy buena relación con el gobernador y no vamos a hacerle ninguna chingadera. Somos leales; este señor se ha portado con nosotros de primera. Por eso nos reunimos con ustedes. No somos priistas, pero no vamos a dejar de apoyar a nuestro gobernador.

Entendí que había valores entendidos y que estábamos bien en Chiapas. Posteriormente fui a Tabasco, donde no había nada que hacer. Andrés era un monstruo total, lo abarcaba completo.

La negociación a espaldas de la base magisterial es una de las prácticas más condenadas al interior de la CNTE, o al menos eso se hace creer a la base magisterial; sin embargo, a Gómez Bámaca no le importó. El dirigente chiapaneco siguió al frente de la Sección 7 de la CNTE cinco años más sin inmutarse ni perturbar a los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE. Al parecer, también entre los dirigentes de la Coordinadora hay valores entendidos.

Palabras finales

En sus orígenes, la CNTE criticó al SNTE por ser colaboracionista del gobierno en turno. También cuestionó que los cargos sindicales se utilizaran como trampolín para ocupar cargos de elección popular o en las burocracias estatales y federal.

A lo largo de cuatro décadas, los dirigentes han vendido la idea de que la CNTE es una organización apartidista y ajena a los procesos electorales. Las acciones demuestran lo contrario.

El hecho de que Scherer Ibarra concertara con los dirigentes de la CNTE en Oaxaca y Chiapas expresa la fuerza que tiene esta organización magisterial en la cosecha de votos.

La CNTE formó parte del engranaje electoral de Morena, es un hecho que no puede ocultarse y que se confirma en el libro de Scherer Ibarra.

Las malas acciones, aunque toda la tierra las oculte, se descubren al fin a la vista de los hombres. (W. Shakespeare)