En sexenio pasado, la cobertura en educación media superior en México mostró un descenso preocupante. De acuerdo con datos recientes, una tercera parte de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato no accedió a este nivel educativo, y alrededor del 9% abandonó sus estudios en algún punto. Ante este panorama, la estrategia propuesta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece insuficiente, advirtió Juan Fidel Zorrilla Alcalá, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.

Zorrilla Alcalá, en declaraciones a La Jornada, sostuvo que las medidas planteadas hasta ahora representan solo “parches” que apenas lograrán revertir el rezago acumulado. Durante su participación en el seminario 100 compromisos para el segundo piso de la transformación, subrayó que, a más de una década de haberse establecido la obligatoriedad del bachillerato en México, un 33% de los adolescentes entre 15 y 18 años aún no cursan este nivel, ya sea porque no concluyeron la secundaria o porque no encontraron una escuela adecuada a sus necesidades.

Por otro lado, algunos académicos consideran que la eliminación del examen único de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) podría abrir las puertas a un mayor número de jóvenes, al evitar el filtro de selección que hasta ahora dejaba fuera a muchos aspirantes. Este cambio, según sostienen, permitiría ofrecer un mayor acceso al bachillerato y reducir las barreras de ingreso que afectan a miles de jóvenes en la región metropolitana.

