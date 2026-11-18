Lev M. Velázquez Barriga

En 2021, el INE canceló, por una causa menor, la posibilidad de que el actual senador Raúl Morón compitiera por la gubernatura de Michoacán, por lo que la estrategia electoral tuvo que cambiar radicalmente: el ex líder magisterial dispuso en favor de Alfredo Ramírez Bedolla (una figura gris que ni siquiera había logrado la candidatura de Morena en Morelia) lo que no le podía ofrecer su propio partido; una estructura organizativa con presencia social y territorial construida durante más de una década.

A pesar de esto y del bajo perfil del nuevo contendiente, en las urnas se manifestó el hartazgo generalizado contra la camarilla de Silvano Aureoles, personaje que se ganó el mote de goberladrón y un amplio repudio social por el cinismo de sus despilfarros y corruptelas. Apenas asumió Bedolla, colocó en algunas de las principales secretarías del estado a parte importante del gabinete de primer nivel de su antecesor, del que había sido su equipo cercano y del PRI que callaron, solaparon y actuaron por omisión durante la administración de quien hoy está prófugo con ficha roja de búsqueda emitida por la Interpol.

Entre los reciclados de las páginas negras del silvanismo están: en la Secretaría de Gobierno, Carlos Torres Piña, ex presidente estatal del extinto PRD durante la campaña del goberladrón; repitiendo el mismo cargo, Elías Ibarra en la Secretaría de Salud; en la Secretaría de Bienestar, Giulianna Bugarini, antes titular de la Secretaría de los Jóvenes; en la Secretaría de Migración, Antonio Soto, anteriormente secretario de Desarrollo Comercial; en la primera titularidad de la Secretaría de Educación, Yarabí Ávila, del PRI, simpatizante de la organización de ultraderecha Provida, y Gabriela Molina, segunda secretaria en esa dependencia, ex directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión con Aureoles.

Pocos militantes de la izquierda electoral figuraban en espacios gubernamentales de relevancia política; en el ambiente estaba la sensación de que había ganado el gobernador, pero se entregó el gobierno. Quizás, esta era la manera de garantizar una transición tersa con el régimen perredista, que dejó en el desfalco financiero a las instituciones estatales, universidades públicas y a los trabajadores de sus dependencias, y al borde del colapso al sistema pensionario local.

En menos de un sexenio, el “nuevo gobierno” de Michoacán dejó de ser el movimiento que derrotó al viejo régimen nacional para convertirse, con otro nombre y discurso, en copia renovada de la misma estrategia de aquel partido de Estado, donde las estructuras que lo componen se movilizan en favor de intereses cupulares. La pieza clave para esta encomienda, por encargo del virrey de Bedolla, ha sido su eterno candidato Carlos Torres Piña, recién designado coordinador estatal de la Cuarta Transformación, a quien colocaba aquí o allá, dentro de la administración, fuera de ella en los supuestos órganos autónomos o en las cartas electorales de su partido, según conviniera a la continuidad del grupo formado en las filas del silvanismo.

Torres Piña no sólo carece de antecedentes en las luchas de las izquierdas o de los movimientos por los derechos de los pueblos originarios, aun proviniendo de la región purépecha, sino que apoyó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya desde 2017 y denostó reiteradamente a la máxima figura del obradorismo, cuyas propuestas políticas calificó de ocurrentes; pero, dos años después, cambió de principios y se adhirió a las filas de Morena. Mientras fungió como titular en la Secretaría de Gobierno, cooptó hasta la inmovilidad y el corporativismo a líderes de los trabajadores de la educación, universitarios, de la salud y de las comunidades indígenas. Contra los indomables: denuncias, retenciones de pago, ceses técnicos y grupos de choque.

Desde la cabeza del Ejecutivo, la secretaría a cargo de la gobernabilidad interna y el partido, denuncian sus propios correligionarios, aunque es sabido por todos, echaron a andar las recetas del viejo manual para la conformación de estructuras electorales con recursos abundantes para eventos de relumbrón y el despliegue de publicidad excesiva, redes burocráticas de acarreo con recursos públicos (incluso de los ayuntamientos), la compra de medios comerciales panfletarios y el tejido de relaciones de poder que, en conjunto todo, constituyeron la maquinaria puesta al servicio de la candidatura rumbo a la gubernatura de 2027, inflada en unas cuantas semanas por la campaña mediática de guerra de cifras y validada por la encuesta oficial de dudosa confianza.

A lo anterior se puede añadir el paso de Torres Piña El Fiscal Carnal por la titularidad de la fiscalía, institución que debería ser autónoma de quien gobierna; pero él no desaprovechó la oportunidad para deslegitimar a sus adversarios internos, dando cauce procesal sólo a las acusaciones que Grecia Quiroz (en medio de la contienda electoral) hizo contra el senador Morón y su grupo cercano, pero no a los señalamientos hacia otros integrantes de su partido y de la actual administración estatal, por el asesinato de Carlos Manzo.

En Michoacán, con menos reflectores nacionales, pero iguales complicaciones que en otras entidades, se vive un proceso antidemocrático que no apuesta a la unidad, sino a la subordinación, y que allana el camino de la derecha por la vía electoral, gane o pierda el partido en el poder.