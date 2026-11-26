Euriel Rosas Lozada

Hablar de la transformación de la dirección escolar en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), implica reconocer que la escuela necesita algo más que una figura encargada de organizar, administrar, supervisar y garantizar el cumplimiento de disposiciones institucionales. Necesita una dirección que comprenda la complejidad de los procesos educativos, que conozca las necesidades de sus docentes y estudiantes, que dialogue con su comunidad y, sobre todo, que asuma la responsabilidad de acompañar pedagógicamente la construcción de mejores experiencias de aprendizaje.

Durante mucho tiempo, la función directiva ha estado condicionada por una cultura institucional en la que los asuntos administrativos, la entrega de documentos, los informes, las evidencias, resolver conflictos de la comunidad escolar y el cumplimiento de indicaciones ocupan una parte considerable de la jornada laboral. Sin desconocer la importancia de estas responsabilidades, es necesario preguntarnos: ¿en qué momento la dirección escolar encuentra el espacio para mirar lo que verdaderamente sucede dentro de las aulas?, ¿cuánto tiempo dedica a dialogar con los docentes sobre sus prácticas?, ¿de qué manera contribuye a resolver los problemas de enseñanza y aprendizaje que enfrenta la comunidad escolar?

Estas interrogantes nos conducen a una reflexión fundamental: transformar la dirección escolar no significa solamente modificar sus actividades, sino cambiar la concepción del liderazgo, las relaciones profesionales y el sentido mismo de la gestión educativa.

Uno de los principales desafíos de la función directiva consiste en superar la idea de que dirigir una escuela significa controlar el cumplimiento de las actividades, vigilar el trabajo docente y verificar que los documentos estén elaborados correctamente, provocado por una falta de análisis de la estructura educativa al implementar sus políticas educativas y que se convierte en carga administrativa.

Una escuela no se transforma porque tenga expedientes completos, planeaciones archivadas o reuniones realizadas puntualmente. Se transforma cuando sus integrantes son capaces de identificar sus problemáticas, analizar críticamente sus prácticas, construir acuerdos y generar acciones que repercutan favorablemente en los aprendizajes y en la formación integral de niñas y niños.

Desde esta perspectiva, el director necesita transitar de una autoridad centrada en el control hacia un liderazgo que movilice las capacidades profesionales de los docentes. Esto supone reconocer que el maestro no necesita únicamente indicaciones, formatos o recomendaciones generales; necesita espacios de diálogo, escucha, confianza, intercambio de experiencias y acompañamiento para enfrentar los desafíos reales de su práctica.

El acompañamiento pedagógico es la esencia de la función directiva, es decir, acompañar pedagógicamente significa estar presente en los procesos educativos, conocer las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza, reconocer las fortalezas del colectivo docente e identificar, junto con sus integrantes, las áreas que requieren atención y transformación.

No se trata de visitar las aulas para señalar errores, ni de convertir la observación de clase en un mecanismo de vigilancia. Se trata de generar una relación profesional basada en la confianza, el respeto y la reflexión crítica.

Un verdadero acompañamiento pedagógico comienza cuando el director se interesa por conocer qué están aprendiendo los estudiantes, cómo están aprendiendo, qué dificultades enfrentan y qué decisiones didácticas están tomando los docentes para atender sus necesidades.

En este sentido, la función directiva debe recuperar el valor de la observación, la conversación pedagógica y la retroalimentación formativa. Después de observar una experiencia de aprendizaje, por ejemplo, el director puede establecer un diálogo con el docente a partir de preguntas que permitan analizar lo sucedido: ¿qué esperabas que aprendieran tus estudiantes?, ¿qué situaciones facilitaron u obstaculizaron el aprendizaje?, ¿qué alumnos necesitaron mayor apoyo?, ¿qué podríamos modificar para mejorar la siguiente intervención?

La intención no es emitir juicios sobre el desempeño individual, sino construir oportunidades de aprendizaje profesional. El director también aprende, reconoce sus limitaciones y transforma sus propias decisiones a partir de la experiencia colectiva.

Por lo anterior, el liderazgo pedagógico, debe promover al menos cuatro dimensiones fundamentales desde mi perspectiva:

1.⁠ ⁠Liderazgo centrado en los aprendizajes.

El punto de partida y de llegada de las decisiones escolares debe ser el aprendizaje de los estudiantes. Esto implica analizar los resultados de las evaluaciones diagnósticas, identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, revisar los avances en los campos formativos y establecer estrategias pertinentes para atender la diversidad de los grupos.

2.⁠ ⁠Liderazgo democrático y participativo.

La transformación educativa no puede construirse desde decisiones unilaterales. Requiere reconocer la experiencia, los saberes y las aportaciones de los docentes. El Consejo Técnico Escolar debe convertirse en un espacio auténtico de análisis, deliberación y construcción colectiva, no solamente en una reunión para cumplir con una agenda previamente establecida.

3.⁠ ⁠Liderazgo que promueve el desarrollo profesional.

El director debe impulsar comunidades de aprendizaje en las que los docentes compartan experiencias, problematicen su práctica, analicen situaciones reales de enseñanza y construyan alternativas de intervención. Aprender entre pares permite reconocer que los desafíos educativos no son problemas individuales, sino oportunidades para fortalecer la inteligencia colectiva de la escuela.

4.⁠ ⁠Liderazgo vinculado con la comunidad.

La escuela no puede comprenderse al margen de su contexto. El director necesita promover una relación corresponsable con las familias y los distintos actores comunitarios, reconociendo que la formación de los estudiantes es una tarea compartida y que los problemas educativos requieren respuestas contextualizadas.

Y ¿cómo transformar realmente la dirección escolar? El mayor riesgo de cualquier reforma educativa es que sus principios se conviertan en un discurso que no modifica las prácticas institucionales. Podemos hablar de autonomía profesional, evaluación formativa, codiseño, trabajo colaborativo y comunidades de aprendizaje; sin embargo, si las relaciones escolares continúan basándose en el control, la simulación y el cumplimiento burocrático, la transformación difícilmente llegará a las aulas.

Por ello, considero que existen algunas acciones indispensables para reorientar la función directiva:

Primera: recuperar el sentido pedagógico del tiempo escolar. Es necesario reorganizar las responsabilidades administrativas para garantizar espacios destinados al acompañamiento de los docentes, la observación de las prácticas, el análisis de los aprendizajes y el seguimiento de los acuerdos colectivos.

Segunda: conocer la realidad de cada grupo. El director necesita acercarse a las aulas y reconocer que cada grado, grupo y estudiante tiene características particulares. No es posible acompañar desde el desconocimiento ni proponer estrategias sin comprender las condiciones reales en las que trabajan los docentes.

Tercera: convertir la evaluación en una oportunidad para mejorar. Los resultados de las evaluaciones no deben utilizarse para etiquetar estudiantes o responsabilizar individualmente a los maestros. Deben constituir referentes para tomar decisiones pedagógicas, ajustar las estrategias de enseñanza y construir respuestas oportunas a las necesidades de aprendizaje.

Cuarta: fortalecer el Consejo Técnico Escolar como comunidad de aprendizaje. Las sesiones deben partir de problemáticas reales de la escuela. Es necesario transitar de la revisión de documentos hacia el análisis de experiencias, el intercambio de saberes y la construcción de compromisos que puedan observarse en la práctica cotidiana.

Quinta: establecer una cultura de acompañamiento y retroalimentación. El acompañamiento debe ser sistemático, respetuoso y orientado a la mejora. No puede depender de la voluntad ocasional del director ni reducirse a una visita de supervisión. Debe formar parte de una cultura institucional donde todos aprendan y todos contribuyan.

El director también necesita revisar críticamente su desempeño, reconocer cómo ejerce la autoridad, identificar qué tanto escucha a sus compañeros, analizar si sus decisiones favorecen el trabajo colegiado y preguntarse si su presencia en la escuela contribuye realmente a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Un director que acompaña no sustituye al docente, no invade su autonomía profesional ni convierte cada dificultad en un señalamiento. Su tarea es generar condiciones, ofrecer orientación, facilitar recursos, promover el diálogo y construir alternativas junto con el colectivo.

En consecuencia, la transformación de la dirección escolar también implica una transformación ética: pasar de preguntarse si los docentes cumplieron con lo solicitado a preguntarse qué hizo la dirección para favorecer que pudieran desarrollar mejor su trabajo.

En conclusión, dirigir una escuela es acompañar la transformación de quienes aprenden y enseñan, por lo que la dirección escolar debe convertirse en un verdadero ejercicio de acompañamiento pedagógico, requiere abandonar la visión de una gestión centrada exclusivamente en el control administrativo y avanzar hacia un liderazgo que coloque en el centro a las personas, los aprendizajes y la construcción colectiva del conocimiento.

No se trata de restar importancia a la administración escolar, sino de devolverle su verdadero sentido: organizar los recursos, los tiempos y las responsabilidades para que la enseñanza y el aprendizaje sean la prioridad.

Para resignificar la función directiva, es transformarla pero esa transformación no ocurrirá por decreto ni por el simple cambio de terminología institucional. Dependerá de las decisiones, las relaciones y las prácticas que construyamos cotidianamente en nuestras escuelas.

Finalmente, dirigir una escuela no debería significar estar por encima de quienes enseñan, sino ponerse al servicio de las condiciones que hacen posible que todos aprendan. Porque una dirección que acompaña no solamente organiza una escuela: contribuye a transformarla.