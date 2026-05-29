Noemí Juárez Pérez*

En qué momento decidimos ser maestras o maestros? ¿Cómo nuestra historia personal nos delinea hacia esta profesión?

Sabemos que las experiencias que tenemos cuando somos niñas o niños nos marcan, lo que vemos o escuchamos en nuestro primer círculo no se queda estático, nos acompaña a lo largo de la vida. Y, sin duda, unas de las primeras experiencias con las que nos encontramos, son los ejemplos de nuestras maestras y maestros que nos enseñan, acompañan y cuidan.

Por ende, no es casualidad que jugáramos a ser maestras o maestros con nuestros juguetes, con nuestros hermanos o hermanas pequeñas o, en mi caso, con mi abuela que no sabía leer ni escribir; y a quien dediqué muchas horas de mi infancia intentando enseñarle, mientras ella bordaba.

Eso es ser maestra, eso es ser maestro, lo que pareciera que comienza sólo como un juego; que aprendemos y vivimos en las escuelas, de repente lo empezamos a ejercer con nuestras amigas y amigos, porque a alguien se le dificultó comprender algún problema matemático o tal vez olvidó cómo se nombraba alguna planta o algún espacio y nosotros se lo compartimos, se lo explicamos.

Y eso nos da satisfacción: nos da gusto socializar lo que aprendimos y acompañar. Así empezamos a ser maestras y maestros: por la intención de ayudar al otro. Esta profesión es tan noble que surge por la preocupación por otras personas, nos debemos al otro, pensamos en otro yo.

Porque estoy segura que durante la infancia y adolescencia de quienes optaron esta profesión como forma de vida fueron las y los estudiantes que durante el receso compartieron sus desayunos, prestaron sus útiles, acompañaron al que no tenía con quién jugar, los que prestaron los cuadernos y libros o para el pasaje para el compañero (¿les suena familiar? Lo seguimos haciendo como docentes).

Y así, ser docente deja de ser un juego, deja de ser algo que imitamos o imaginamos y se va convirtiendo en realidad.

Como he compartido, quien decide trabajar y vivir como maestra o maestro, lo hace porque algo se sembró desde su infancia: sí, la vocación de compartir, de acompañar, pero más que nada de transformar.

Transformar porque hubo hechos con los que no estuvimos conformes; que mi abuela no supiera leer ni escribir, y mi madre sólo pudiera cursar estudios primarios por falta de oportunidades, me indignó. Por ello, cuando pensamos en la educación, la pensamos como un acto de justicia.

Bien lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de mayo al reconocer y agradecer que a su hija e hijo los formaron sus maestros, así como a todas y todos los buenos ciudadanos y al gran pueblo de México que se ha formado gracias al magisterio nacional.

Así, otro acto de justicia es reconocer esta vocación, porque sí, hubo una época en que se acusó al magisterio por la supuesta mala educación que había en el país, pero eso ha quedo atrás, porque hoy reconocemos la enorme deuda que históricamente se tiene con las y los maestros, sin ellos no habría transformación.

No son palabras huecas las de nuestra Presidenta: todo lo que se pueda hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer, por agradecimiento permanente a ustedes, por justicia. Las maestras y los maestros resistimos y somos protagonistas de transformaciones, porque sin educación no hay transformación.

*Subsecretaria de Educación Básica del gobierno de México

Texto publicado originalmente en La Jornada