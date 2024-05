La educación rural en América Latina: un movimiento en debate

Paulina Villa Valderas

Guillermo Williamson C.

Del 22 al 26 de enero se llevó a cabo el 45º Encuentro Nacional de AMRA (Asociación de Maestros Rurales de Argentina) y el VI Coloquio Iberoamericano de Educación Rural RIER (Red Temática de Investigación de Educación Rural), en la hermosa localidad de Río Ceballos, Córdoba, Argentina. Este destacado evento convocó a reconocidos educadores, investigadores y expertos en educación rural de Iberoamérica, proporcionando un espacio fundamental para el intercambio de conocimientos y experiencias con el fin de enriquecer las prácticas educativas. Durante el encuentro se evidenció una amplia diversidad de actividades de alta relevancia académica. Entre ellas, se destacaron ponencias que abordaron una variedad temática que incluyó relatos de experiencias docentes, así como hallazgos y horizontes de investigación. Adicionalmente, se llevaron a cabo talleres y presentaciones interactivas en formato de pósteres, lo que brindó un espacio propicio para el intercambio de conocimientos y la discusión crítica entre los participantes.

La distinguida presencia de docentes e investigadores provenientes de diversas provincias de Argentina, así como la participación activa de maestros e investigadores de Brasil, México, Costa Rica, Ecuador y Chile enriqueció significativamente las discusiones al ofrecer una perspectiva regional e internacional sobre los desafíos y las mejores prácticas en educación rural. Adicionalmente, se organizó una salida a terreno a la escuela rural “Gregoria Matorras”, lo que brindó a los participantes la oportunidad de interactuar directamente con la institución. Este encuentro proporcionó una valiosa experiencia conceptual y práctica que enriqueció la comprensión de los concurrentes sobre la realidad educativa rural y promovió un intercambio enriquecedor de experiencias y conocimientos. La educación en general y la rural en particular se deben entender en y desde los territorios, asumiendo enfoques referidos al desarrollo endógeno local y sostenible, con participación ciudadana activa, de la cual los procesos educacionales forman parte (Williamson, Díaz y Contreras, 2023).

Durante el encuentro, diversos académicos y profesionales de la educación rural ofrecieron presentaciones personalizadas, y proporcionaron una visión detallada de sus respectivas metodologías y prácticas pedagógicas. Esta inmersión en contextos educativos de territorios concretos resultó particularmente valiosa, ya que permitió internalizar de manera más efectiva los principios y estrategias discutidos, así como levantar la necesidad de una mayor articulación entre los maestros rurales y sus organizaciones en Latinoamérica.

En el evento, la autora, profesora Villa, presentó un poster con un avance de su tesis, centrada en el análisis del “Acoso escolar en Escuelas Rurales”. Utilizó como fuente de datos los últimos resultados del cuestionario del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación-SIMCE en Chile (2020), con análisis descriptivos basados en las respuestas de los padres y apoderados de estudiantes de cuarto año básico de escuelas rurales, de la Provincia de Cautín en la Región de La Araucanía (territorio con gran interculturalidad sociedad global-sociedad indígena mapuche), Chile.

En la exposición abordada se examinó el fenómeno del acoso escolar, tal como lo definiera Olweus en 1973, como una dinámica caracterizada por la exposición repetida de un estudiante a conductas negativas por parte de uno o varios compañeros, sin contar con la capacidad para defenderse. Dentro de los principales hallazgos del SIMCE sobre la percepción de padres y/o apoderados(as) de escuelas rurales respecto a las medidas y acciones aplicadas frente al acoso escolar, destacan la percepción y confianza que poseen en la escuela rural, así como las medidas y acciones que se tomarían en caso de agresión o conflicto entre estudiantes en las comunidades educativas. Además, se evidenció un elevado nivel de satisfacción en relación con el cumplimiento y aplicación de las normas de convivencia y disciplina en las escuelas rurales. Los testimonios de padres y/o apoderados(as) resaltaron que un amplio porcentaje de estudiantes se siente seguro en compañía de sus pares, mientras que no se reportaron índices elevados de discriminación en el contexto educativo analizado. La escuela rural sería un lugar seguro, protegería a los estudiantes, y hace que se sientan bien con sus pares, en opinión de sus responsables familiares.

La participación estuvo impulsada por el deseo de contribuir al diálogo académico sobre esta problemática y, especialmente, de mejorar las prácticas educativas en beneficio de los estudiantes y la comunidad escolar, puesto que el cierre de las escuelas y la educación en línea aumentaron el riesgo de violencia en el hogar y en el ciberacoso, lo que puede aumentar la violencia en el entorno escolar (Observatorio Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar, 2023).

Referencias

Williamson, G.; Díaz, R., y Contreras, N. (2023). Educación rural en Chile. Transformaciones rurales y desafíos educacionales (Original) (2023). Roca. Revista científico – Educacional de la Provincia Granma, 19(4), 250-273. https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca/article/view/4185

Observatorio Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (2023). Denuncias por convivencia escolar al cuarto trimestre de 2022. Universidad de La Frontera, Chile. https://nucleocienciasociales.ufro.cl/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Violencia-Escolar-OCCBE-4°trimestre.pdf

Olweus, D. (1973). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell.