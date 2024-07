La evaluación de aprendizajes y del sistema educativo

La participación de México en la prueba PISA plantea nuevamente el tema de la naturaleza de la evaluación educativa. Las evaluaciones de los aprendizajes son de diversos tipos de acuerdo con su razón, el momento y el uso que se les dará.

Existe consenso sobre la importancia de la evaluación formativa en el aula, que implica valorar en conjunto los aprendizajes y el proceso educativo. Sin embargo, hay diferencias sobre cómo se entiende la evaluación formativa y su relación con la evaluación de los aprendizajes en el Sistema Educativo.

Los diferentes alcances de la evaluación formativa en el aula

La evaluación formativa en el aula tiene diferentes alcances de acuerdo con su organización y los recursos disponibles en las escuelas.

Una evaluación formativa básica sólo valora la brecha entre los aprendizajes esperados por la planeación didáctica y los aprendizajes logrados por el alumno. Un paso adicional es valorar la pertinencia y suficiencia de los materiales pedagógicos y de los métodos de enseñanza practicados en el aula. De igual manera se puede incluir una valoración de la pertinencia de la planeación didáctica y los resultados alcanzados.

Una evaluación formativa de mayor alcance puede discutir la pertinencia del diseño del Plan de Estudios. Además, la evaluación formativa también necesita considerar los recursos disponibles en el aula y en la escuela. En ese sentido, la evaluación formativa pierde efectividad si los docentes y la escuela no disponen de recursos para introducir mejoras.

La utilización de la evaluación de aprendizajes en el aula

La evaluación formativa en el aula tiene como objetivo principal dar seguimiento personal al aprendizaje del alumno, pero el alcance de ese seguimiento depende de las preguntas que responda esa evaluación, por ejemplo: ¿cuáles son las necesidades del alumno?, ¿Cuáles son las condiciones materiales y culturales que están afectando sus aprendizajes?, ¿Qué medidas específicas pedagógicas y didácticas se necesitan o se pueden adoptar cuando los alumnos presentan problemas?

Una evaluación formativa de gran alcance incluiría el seguimiento y la adopción de medidas específicas para ayudar a los estudiantes que presentan problemas. Esta es la mayor deficiencia que presenta el sistema educativo en México a pesar de que diversas evaluaciones de los aprendizajes alertan sobre el tipo de problemas que tenemos. La prueba Planea de 2018 y, las pruebas diagnósticas realizadas por Mejoredu, señalan el bajo aprovechamiento de los alumnos (Mejoredu, 2022). Sin embargo, las escuelas no cuentan con recursos adicionales para remediar los problemas que revelaría una evaluación formativa profunda, por ahora los docentes sólo pueden ajustar lo que hacen utilizando los mismos recursos.

La evaluación en el aula y los aprendizajes en el sistema educativo

Tener una evaluación del sistema educativo es ambicioso pues en la educación interactúan múltiples componentes como son las condiciones laborales y de enseñanza, la gestión escolar, la situación social y económica de las familias y los programas educativos, ahora pensemos en todos estos elementos interactuando en miles de escuelas públicas. Es difícil hacer una evaluación que considere la interacción, en conjunto, de todos esos elementos. Por ello, una de las estrategias es evaluar los aprendizajes como diagnóstico de los resultados del sistema educativo. Este método de evaluación atiende dos problemas.

Primero, la evaluación del sistema educativo es difícil de realizar con base en las evaluaciones formativas en el aula. El problema es de naturaleza técnica. Las evaluaciones formativas pueden tener diferente alcance y adoptar diferentes métodos de valoración incluso dentro de una misma escuela. Obtener algún tipo de promedio de evaluación para una escuela, o para varias escuelas, puede significar que se mezclen peras con manzanas y, en esas condiciones, la evaluación del sistema educativo no sería acertada.

Un segundo aspecto, es que la evaluación del sistema educativo necesita adoptar una unidad de medida, es decir, preguntas específicamente diseñadas para valorar cómo se alcanzan los objetivos del Plan de Estudios en la construcción del perfil de egreso de los alumnos.

La evaluación del Sistema Educativo Nacional en México se realizó con la pruebas Enlace, Planea y ahora con la evaluación diagnóstica de los aprendizajes organizada por Mejoredu. Para el ciclo 2023-2024 se aplica la evaluación diagnóstica en todas las escuelas primarias (de 2º a 6º grados) y secundarias (de 1º a 3º grados) públicas y privadas y, también, se seleccionó una muestra de escuelas para elaborar el diagnóstico del estado de la educación del país (Mejoredu, 2023).

La diferencia importante de la prueba diagnóstica respecto de la prueba Planea es que ahora se entrega a las escuelas un reporte de los aciertos que tuvieron los alumnos en las pruebas de lectura, matemáticas y formación cívica y ética (Mejoredu, 2023). En este proceso de evaluación hay dos aspectos que anotar:

Primero, Mejoredu espera que la evaluación diagnóstica sea usada para el proceso formativo de los estudiantes. Ello depende, sin embargo, de las prácticas de evaluación formativa, del alcance que tengan éstas en el aula y de los recursos disponibles en las escuelas. Como se anotó, es previsible que se reduzca la utilidad de las evaluaciones diagnósticas por la falta de recursos en las escuelas.

Segundo, la evaluación diagnóstica no se acompaña de procedimientos para valorar y mejorar las prácticas de enseñanza en el aula. Hay algunos métodos para mejorar las prácticas de enseñanza como la observación de las prácticas de un docente por otros docentes. También puede haber un intercambio de experiencias entre los docentes, por ejemplo sobre la enseñanza con base en proyectos. Sin embargo, no hay procesos institucionales o bien una política nacional para mejorar la enseñanza en el aula.

Evaluación de la organización y evaluación de las personas

Me parece que es clara la diferencia entre valorar y mejorar las prácticas de enseñanza en el aula y la evaluación docente diseñada en la reforma de 2013. Es necesario distinguir entre la evaluación de las organizaciones y sus procesos, y la evaluación de las personas en las organizaciones. Muchas veces se confunden con diferentes consecuencias.

Desde la perspectiva de la gestión es preferible evitar la evaluación de las personas en el desempeño de una función en la organización. Hay una razón que no siempre se pondera: El desempeño personal y sus resultados pueden ser afectados por procesos y procedimientos mal definidos. Sin tener en cuenta esa situación no se puede identificar el origen de las fallas o errores. Hay un enfoque de gestión que propone priorizar la evaluación de la organización y no el desempeño de las personas.

La evaluación docente planteada en la reforma de 2013 implícitamente les asignaba responsabilidades por los resultados educativos del país. Por ello, la resistencia a dicha evaluación personal. Cabe anotar que es indudable que las características personales y profesionales de los docentes tienen efectos en la vida de los alumnos, pero esos efectos difieren por los antecedentes y las condiciones de los alumnos, y por las condiciones del proceso educativo.

Evaluar el proceso educativo es más amplio que la evaluación docente. El propósito principal es identificar errores y fallas en el sistema educativo con el propósito de aprender de los errores.

La evaluación del sistema educativo es una decisión política

La evaluación de aprendizajes es el centro de atención de la evaluación educativa en el mundo, pero ello no reduce la importancia de realizar evaluaciones del proceso de enseñanza, de la gestión de las escuelas, de los efectos de los programas educativos y de la pertinencia de la propia política educativa.

¿Qué evaluar? y ¿Cómo hacerlo? es una decisión política de cada país. La política de evaluación de México difiere, por ejemplo, de las políticas de países como Estados Unidos y Brasil. En estos dos últimos países la política educativa es de Estado y no de gobierno. Estados Unidos se caracteriza por una política de evaluación establecida y valorada por el Congreso de ese país. En Brasil la política educativa se establece y valora por instancias con una amplia representación de grupos y sectores sociales y políticos (Santizo y Flamand, 2024).

La evaluación de PISA y su reporte sobre el pensamiento creativo

En la política de evaluación hay una presencia relevante de las pruebas estandarizadas a nivel internacional. Estas pruebas se cuestionan por razones técnicas y políticas. Un cuestionamiento es que se formulan preguntas sesgadas cultural y políticamente, pero entonces las discusión es técnica y ahí se debe centrar la discusión.

La estandarización se refiere a un método técnico-estadístico para definir un conjunto de preguntas equivalentes para valorar habilidades y capacidades de estudiantes en diferentes países con sus respectivas situaciones educativas; ya sea en Brasil, Taiwán, Kazajistán o Palestina incluidos en PISA 2022.

De acuerdo con los aciertos se valora el estado de las habilidades desarrolladas en cada país. En eso consiste la estandarización y no, como comúnmente se critica, en la búsqueda de homogenizar conocimientos.

Los objetivos de la prueba PISA no se pueden obviar. Hay un desarrollo tecnológico en marcha que requiere personas altamente capacitadas. Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades políticas de cada país determinar si el objetivo de su política educativa sólo se limita a la capacitación de personas.

Los objetivos de la prueba de PISA se muestran claramente en la prueba de 2022 que incluyó una valoración del pensamiento creativo. Las razones señaladas son que el actual desarrollo computacional y de inteligencia artificial tendrá efectos en el mercado laboral y, además, se considera que el pensamiento creativo puede fortalecer la autoconfianza y el compromiso de los estudiantes. Por ello, PISA 2022 valoró la generación o la fluidez de ideas, las ideas creativas y la mejora de ideas en cuatro dimensiones: la expresión visual y escrita, y la resolución de problemas sociales y científicos (OECD, 2024).

Ejemplo de pregunta, en la prueba PISA, para resolver problemas científicos:

Describa 3 ideas diferentes sobre lo que la gente puede hacer para ahorrar agua.

Las ideas deberían ser lo más diferentes que sea posible entre ellas.

Sea específico en sus descripciones. Incluya solo actividades que todos puedan hacer.

Fuente: https://pruebat.org/Material/index/41796/390151/1/?nav=1

¿Cómo se pueden utilizar los resultados de esta prueba de pensamiento creativo para el proceso educativo de México? Consideremos dos resultados señalados para México: i) el desempeño de hombres y mujeres es similar a diferencia de la mayoría de los países donde las mujeres tienen mejor desempeño que los hombres y, ii) en la solución de problemas sociales es menor el desempeño de los estudiantes de México al igual que en los estudiantes de Italia, Chile, o Islandia.

Los dos resultados anotados son relevantes para los objetivos de política educativa en México.

En conclusión, la evaluación de los resultados del sistema educativo es una tarea compleja que requiere diseñar y aplicar métodos específicos. Las evaluaciones de los procesos del sistema educativo se necesitan combinar y retroalimentarse con evaluaciones formativas en el aula, evaluaciones diagnósticas en las escuelas, así como con evaluaciones de diagnóstico del sistema educativo. En este conjunto de evaluaciones las pruebas PISA, al menos, pueden dar lugar a preguntarse sobre las características del proceso educativo del país que conducen a los resultados de esas pruebas.

