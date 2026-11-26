Juan Carlos Yáñez Velazco

El 18 de noviembre se presentaron los resultados del Módulo de Lectura 2026, medición del Instituto Nacional de Estadística (INEGI). El periódico El Universal tituló su nota: “Baja lectura en México, se leen 3.9 libros al año. En 2025 eran 4.2”. Tomo apuntes para escribir mi columna, pero advierto brincos y lagunas. Busco la fuente.

El Módulo sobre Lectura (MOLEC), según el comunicado del INEGI, tiene como objetivo “generar información estadística sobre el comportamiento lector en México de la población de 12 años y más, con la finalidad de proporcionar datos útiles para conocer las características de la lectura de la población. Explora la lectura de materiales, como libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros o blogs (en lo sucesivo en su conjunto se denominarán «materiales MOLEC»).También identifica la lectura de la población en redes sociales e indaga sobre las razones de la no lectura”.

Una precisión obligada: la medición se realizó en junio pasado en 32 ciudades del país con “100 mil habitantes y más”. La muestra es la población de 12 años y más.

Extraigo datos relevantes para elaborar reflexiones personales: ocho de cada diez personas leyeron por lo menos uno de los materiales comprendidos en el estudio; solo 6.6 % reconocieron no haber leído nada, sin distinciones entre hombres y mujeres. Sigo: “78.6 % de la población de 12 años y más fue clasificada como lectora MOLEC, proporción similar a la que se observó en 2025 (79.1 %)”.

Con sorpresa leo: “el grupo de 40 a 59 años concentró la mayor proporción de personas que declararon leer exclusivamente en redes sociales (19.7 %)”. El hábito lector aumenta con la escolaridad: 93.2 % entre quienes tienen estudios universitarios, 67.4 % en los de enseñanza básica.

Mi sorpresa aumenta: los libros son el principal material de lectura entre los encuestados, seguido de páginas de internet, foros y blogs. Las mujeres leen más libros que los hombres. Entre los libros, se prefiere la literatura; luego, los de autoayuda, superación personal y religiosos. En el extremo contrario, manuales, guías y recetarios son el único tipo de materiales que se leyeron menos que en la medición de 2025; quizá, porque existen los tutoriales en YouTube.

Más novedades me aguardan: el gusto es la razón principal para la lectura. Me abstengo de preguntas por ahora.

En el corazón mediático del tema el informe señala: “Respecto al promedio de libros leídos en los últimos 12 meses, en 2026, el promedio de libros leídos fue de 3.9, mientras que en 2025 fue de 4.2. Según sexo, las mujeres pasaron de un promedio de lectura de 3.8 a 4.1 libros, mientras que los hombres registraron una reducción de 4.6 a 3.7 libros. En 2026, las mujeres superaron a los hombres en el número promedio de libros leídos, situación distinta a la que se observó el año previo”.

El mayor porcentaje de la población (32.4 %) declara leer entre 31 minutos y una hora diaria.

Dejo el repaso. La cantidad de datos supera las cifras que caben en un artículo periodístico.

Algunos cuestionamientos

¿Somos una sociedad lectora o no lectora? ¿A partir de una medición de este tipo se pueden hacer afirmaciones sobre baja o aceptable calidad lectora de la población?

Sin una revisión minuciosa de la metodología, muchas dudas despiertan los hallazgos. Por ejemplo, la medición considera entre los libros leídos aquellos que se hayan completado o no. Lo que sea que ello signifique.

¿Sirve el promedio de libros leídos? Consulto a ChatGPT su opinión: “…mi respuesta inicial es esta: el promedio de libros leídos es un indicador útil, pero insuficiente y potencialmente engañoso si se utiliza como medida de la salud lectora de un país”.

Continúa y cito textual: “Mi primera consideración es que debemos distinguir dos cosas: medir el consumo de libros y medir la cultura lectora de una sociedad. No son equivalentes. Una persona puede leer muchos libros y tener una relación superficial con la lectura; otra puede leer pocos libros completos, pero mantener una práctica cotidiana de lectura, consultar distintas fuentes, interpretar información, contrastar argumentos y disfrutar de la literatura.”

En la conversación con ChatGPT coincidimos en tres problemas de este tipo de estimaciones: confundir cantidad (de libros o materiales, de tiempo invertido) con calidad; los promedios que ocultan desigualdades y las heterogéneas condiciones sociales de acceso.

Reflexiones finales

La primera reflexión es que hagamos caso omiso a notas como las de El Universal. Su encabezado tiene un sesgo y, por supuesto, solo pondera algunos aspectos. Como haré yo. Entonces, mejor, cada quien irse a la fuente primaria de los datos, si es el interés.

Es imposible medir la salud lectora de un país con indicadores parciales y descontextualizados. México avanza en la materia, pero todavía es imperfecta la metodología.

La calidad lectora de la sociedad no se refleja en la compra o lectura de libros y otros materiales, sino cuando dicha práctica es parte de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de las posibilidades de comprensión del mundo. Será mejor cuando la lectura y los libros sean parte de las programaciones en canales de televisión y en plataformas populares. Tampoco depende solo de voluntad individual, sino de condiciones sociales y proyectos culturales donde tengan un lugar protagónico el libro y la lectura.

En gran medida, esa tarea monumental e infinita debe tener una plataforma extraordinaria en las escuelas, que deberían ser comunidades lectoras de la palabra y de la realidad, como afirmaba Paulo Freire.

Finalmente, lo esencial es que la lectura de todos los materiales posibles (enfatizo en los libros), se convierta en una necesidad intelectual, una experiencia placentera y una práctica de libertad, cada vez más para más personas.