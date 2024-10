La política educativa en el Plan de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Proyecciones e implicaciones

Sergio Martínez Dunstan

Después de tomar protesta como Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), dio a conocer las ideas principales de su plan de gobierno. Lo esbozó obligándose públicamente a cumplir un centenar de compromisos. Algunos de ellos, representan el fundamento de su política y otros proyectan la política educativa por venir.

Principios, causas y valores de la 4T

El segundo piso de la Cuarta Transformación, significa mantener los principios y las causas, dijo, y los refirió puntualmente: Por el bien de todos primero los pobres; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; con el pueblo todo sin el pueblo nada. Además, reiteró la intención de mantener todos los programas sociales de su antecesor. En el mismo sentido, asumió la responsabilidad de gobernar teniendo como sustento el humanismo mexicano sostenido por dos pilares, aclaró: la esencia de los pueblos y también la fecunda historia de México. De igual manera, la garantía a todas las libertades y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, a las diversidades de nuestra sociedad y el combate a cualquier forma de discriminación. No al racismo, no al clasismo, no al machismo señaló enfáticamente. Y remató destacando los valores que impulsará en su administración. “No regresará el régimen de corrupción y de privilegios. Nuestra guía será siempre la honradez y la honestidad”. Lo anterior precedió al compromiso número trece para aseverar que no regresará el modelo neoliberal y se mantendrá la economía moral y el humanismo mexicano.

Continuidad y cambio

Con respecto a los programas del bienestar que, según dijo, están por aprobarse en el congreso (de la unión) para que pasen a la constitución. Entre ellos, Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatoria pública, becas a estudiantes de escasos recursos y la escuela nuestra. Adicionalmente, todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública tendrán su beca. Todos si van a escuelas públicas. En 2025 iniciarán con los estudiantes de educación secundaria. Sobre la base de esta especie de plataforma de lanzamiento de las políticas en general se proyectó la política específica de los diversos sectores y de manera particular el educativo bajo el título “República educadora científica y humanista”.

La futura política educativa proyectada

Así la expresó la ahora titular del poder ejecutivo.

Compromiso 26. Continuará el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos.

Compromiso 27. El magisterio nacional seguirá siendo reconocido por su noble tarea. Con esto en mente vamos por fin a desaparecer la USICAMM. Y vamos a trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales y el derecho a la educación.

Compromiso 28. Seguirá el programa la Escuela es Nuestra y ahora lo llevaremos a la educación media superior.

Compromiso 29. El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística.

Compromiso 30. Haremos de las escuelas públicas espacios de prevención de la salud incluyendo salud mental, prevención de las adicciones, salud bucal y el programa visualiza tus sueños que consiste en exámenes de la vista y lentes gratuitos a todos los niños que los necesiten.

Compromiso 31. Vamos a fortalecer las preparatorias públicas, de educación media superior. El objetivo es que todos los que salen de secundaria tengan un espacio para continuar sus estudios y que no abandonen la escuela.Ya tienen beca todos los estudiantes de preparatoria pero vamos a hacer más preparatorias en todo el país. En campaña decía. ¿Qué es mejor? ¿qué los adolescentes estén en la calle o en la escuela? Por eso queremos a todos los jóvenes en la escuela. Y vamos a ampliar la educación superior. Vamos a consolidar las universidades Benito Juárez. Y hacer nacionales las universidades que hicimos en la CDMX, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Las vamos a llevar a todo el país. El objetivo es ampliar al menos 300 mil espacios más en universidades. Además, en la zona metropolitana de la CDMX va a desaparecer el examen del COMIPEMS. Que vayan a la escuela que les queda más cerca de su casa.

Sus implicaciones

Hasta aquí lo correspondiente al ámbito educativo. Aún falta llevar a cabo durante los meses subsecuentes una consulta a fin de recoger la opinión ciudadana. Y transitar de las buenas intenciones a la formalización del anunciado Plan de Gobierno. Producto de ello surgirá el documento oficial, llámese Plan Nacional de Desarrollo, y sus derivados, Programa Sectorial de Educación, o como se les vaya a nombrar. Cabría esperar la coincidencia plena entre el discurso y los deseos populares. Salvo que alteren el andamiaje jurídico con la fuerza que les otorga la mayoría en los espacios legislativos y obvien este proceso.

De ser así, los responsables de su consecución habrán que hacer suyos los planteamientos, actuar en consecuencia y darle puntual seguimiento a los objetivos, metas y acciones. Mientras que los partidos políticos pondrán foco en los resultados de la implementación con la mirada puesta, en la rendición de cuentas y la revocación de mandato aludido también por CSP. El juicio popular también contará.

Por otra parte, los principios de la Cuarta Transformación referidos tiene que ser retomados en el accionar gubernamental y el actuar de los funcionarios. Por ejemplo, en las orientaciones oficiales de la primera sesión de los Consejos Técnicos Escolares en la educación básica, realizada a finales del mes de septiembre, se hacía mención del Humanismo Mexicano. Y, en la fase intensiva, se enfatizaba sobre los alcances del derecho humano a la educación, el respeto a los derechos y las libertades. Desde aquí habrá que ponderar el tema de becas tanto las que provienen de la administración anterior como las que se proponen otorgar. Continuidad y cambio se ha venido diciendo. De igual manera, el proseguimiento del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos. Bastante chamba tendrá la recién nombrada subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Angélica Noemí Juárez Pérez.

La sorpresa mayúscula se dio, en mi opinión, en el caso de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM) porque no solo fue la instancia gubernamental sino el sistema en sí mismo el que se pretende cambiar. Se mencionó que se trabajaría conjuntamente pero no se dijo con quién. Pudiera suponerse que lo hará junto la o las organizaciones gremiales. Quizá por eso, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) se adelantó. Y emprendió una consulta sobre el mismo asunto. Pero mi asombro va más allá de la desaparición del Sistema y la unidad que lo administra sino del nuevo sistema de contratación, promoción y PERMANENCIA. ¿De permanencia? Así lo dijo la Presidenta de México. Es decir, según lo dicho, se retoma la bandera de la mal llamada reforma educativa, la “peñista”, que se convirtió en el y argumento principal que condujo a su derogación. El desafío consiste en conciliar la permanencia en el servicio educativo con el respeto a los derechos laborales del magisterio. Se requerirá de buenos oficios, y algo más, para la negociación con las partes involucradas. Y de otra reforma educativa porque el SCMM es constitucional y se encuentra garantizado en las leyes reglamentarias respectivas. Habrá que esperar hasta el 2025 cuando se eche andar, probablemente. De hoy a entonces habrá un jaloneo que seguramente tendrá impacto en la renovación del CEN del SNTE y las secciones sindicales. Como también ocurrirá con la pretensión de implantar el horario extendido en las escuelas primarias para enseñar educación física y artística por sus implicaciones en las relaciones contractuales.

Me parece un acierto, extender los beneficios del programa la Escuela es Nuestra en educación media superior. Así como la ampliación de la cobertura y la construcción de más escuelas preparatorias. Va aparejado con el tema de la desaparición de COMIPEMS.

Pues tal parece que el tema pedagógico y didáctico para las y los docentes de educación básica y media superior se resuelve con la continuidad. Y lo que respecta a sus asuntos laborales y sindicales se traduce en cambio.