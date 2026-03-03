Laura Isabel García Cruz

La salud mental y el bienestar en la educación superior constituyen se ha convertido en ejes prioritarios en el debate académico y en la agencia de las políticas educativas contemporáneas. Diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han advertido que la salud mental constituye un componente fundamental del desarrollo humano, el derecho a la educación y de la construcción de sociedades más justas e inclusivas. En el contexto universitario, esta problemática adquiere una dimensión particular, ya que las juventudes atraviesan procesos simultáneos de formación profesional, construcción identitaria, transición a la vida adulta t, en muchos casos, inserción laboral precaria.

En este escenario, los jóvenes universitarios enfrentan múltiples factores de riesgo psicosocial: presión académica, incertidumbre laboral, exigencias familiares, desigualdades socioeconómicas, experiencias de violencia simbólica, y, en ocasiones, discriminación estructural. Estas condiciones inciden directamente en su bienestar emocional, generando manifestaciones como ansiedad, depresión, estrés crónico, agotamiento académico (burnout) y sentimientos de aislamiento.

Cuando se incorpora la perspectiva de estudiantes con discapacidad ya sea físicas, sensoriales, psicosociales, intelectuales o neurodivergencias, la reflexión se complejiza. No se trata únicamente de analizar la salud mental como estado individual, sino de comprender cómo las estructuras institucionales, las prácticas pedagógicas y las culturas universitarias pueden reproducir barreras que afectan su bienestar integral. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que la educación debe garantizar igualdad de condiciones, accesibilidad universal y ajustes razonables, reconociendo la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad.

Sin embargo, en muchas instituciones de educación superior persisten dinámicas capacitistas que colocan la responsabilidad de adaptación en el estudiante, invisibilizando la necesidad de transformar los entornos educativos. Esta tensión impacta directamente en la salud mental de los jóvenes con discapacidad, quienes pueden experimentar mayores niveles de estrés debido a barreras arquitectónicas, tecnológicas, comunicativas y actitudinales.

El bienestar universitario, por lo tanto, no puede reducirse a la ausencia de enfermedad, sino que debe comprenderse como una experiencia multidimensional que integra dimensiones emocionales, sociales, académicas y comunitarias. Desde un enfoque inclusivo, el bienestar implica sentirse reconocido, valorado y acompañado en el proceso formativo. Esto exige políticas institucionales que promuevan:

Programas integrales de atención psicológica accesibles y culturalmente pertinentes

Formación docente en educación inclusiva y salud mental

Espacios seguros de diálogo y participación estudiantil.

Estrategias de diseño universal para el aprendizaje (DUA)

Redes de apoyo entre pares que fortalezcan el sentido de pertenencia.



Asimismo, resulta fundamental reconocer que la discapacidad no es únicamente una condición biométrica, sino una categoría socialmente construida que interactúa con factores de género, clase, etnicidad y territorio. Las juventudes universitarias con discapacidad no constituyen un grupo homogéneo; sus trayectorias están atravesadas por desigualdades estructurales que pueden profundizar la vulnerabilidad psicosocial o, por el contrario, fortalecer procesos de resiliencia colectiva cuando existen redes de apoyo significativas.

Desde una perspectiva crítica, la salud mental en la universidad también debe analizarse como un fenómeno político. Las exigencias de productividad, competitividad y rendimiento propias de modelo neoliberales de educación generalmente condiciones de presión constante que impactan en la subjetividad estudiantil. En este marco, promover el bienestar implica cuestionar estructuras que priorizan indicadores cuantitativos sobre procesos humanos.

La inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior representa un avance en términos de justicia social; no obstante, el acceso formal no garantiza la permanencia ni el bienestar. Es necesario transitar de políticas de acceso a políticas de acompañamiento integral. Ello implica reconocer la importancia de apoyos interdisciplinarios, tutorías personalizadas, adecuaciones curriculares flexibles y tecnología de asistencia.

La salud mental, entonces, debe abordarse desde un enfoque preventivo y comunitario, no únicamente clínico. Las universidades pueden convertirse en espacios de cuidado colectivo si fomentan culturas institucionales basadas en la empatía, la solidaridad y la corresponsabilidad, esto supone articular servicios de orientación psicológica con programas de inclusión, bienestar estudiantil, deporte, artes t participación social.

Finalmente, se sostiene que el bienestar de los jóvenes universitarios especialmente aquellos con distintas discapacidades depende de la capacidad de las instituciones para reconocer la diversidad como valor y no como déficit. Una universidad inclusiva no solo elimina barreras físicas, sino también simbólicas y afectivas. La salud mental en la educación superior debe entenderse como un derecho humano y como condición indispensable para el ejercicio `pleno de la ciudadanía académica.

Promover el bienestar implica transformar prácticas pedagógicas, políticas institucionales y culturas universitarias, situando en el centro la dignidad, la autonomía y la participación activa de las juventudes. Solo así será posible construir entornos educativos más justos, accesibles y humanizantes.

